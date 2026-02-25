(TBTCO) - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo "làm việc sớm, vào việc ngay" của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã đôn đốc toàn ngành bắt tay ngay vào công việc với khí thế thi đua sôi nổi, hướng tới mục tiêu đảm bảo nền tảng tài chính vững chắc cho Việt Nam tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới.

"Ăn Tết gọn, làm việc sớm"

Năm 2026 là năm khởi đầu cho Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026 - 2030), cũng là năm bắt đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên, một mục tiêu cao chưa từng có. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt lên vai ngành Tài chính - trụ cột của nền kinh tế, là vô cùng lớn.

Chiều ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), tại cuộc họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát đi thông điệp mạnh mẽ: Phải bắt tay ngay vào công việc từ ngày đầu, với tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Cục Thuế. Ảnh: Đức Minh

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2026 rất nặng nề, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chính sách vĩ mô. Trong đó, Bộ Tài chính được giao trọng trách "nhạc trưởng" trong việc điều hành chính sách tài khóa, vĩ mô. Ngành Tài chính phải "chủ trì điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm". Đây là định hướng chiến lược nhằm tạo động lực dẫn dắt cho nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay phải đạt mức hai con số.

Bên cạnh nhiệm vụ kích cầu qua chính sách tài khóa, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính phải siết chặt kỷ luật ngân sách ngay từ đầu năm. Theo đó, phải "thực hiện tiết kiệm chi 10% ngay từ đầu năm; tăng cường kiểm soát, thanh tra các công việc thu chi, xây dựng các dự án ngay từ đầu, chống lãng phí, tiêu cực".

Chỉ đạo của Thủ tướng đặt ra cho ngành Tài chính một bài toán thách thức: vừa phải chi tiêu hiệu quả để kích thích tăng trưởng, vừa phải "thắt lưng buộc bụng" trong chi thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Tiếp thu tinh thần chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, sáng ngày 23/2 (tức mùng 7 Tết), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng các Thứ trưởng đã trực tiếp đến thăm, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Hòa trong niềm vui tân xuân là sự tập trung cao độ cho công việc ngay từ đầu năm.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt ngày đầu xuân, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu toàn ngành phải kế thừa ngay đà tăng trưởng của năm cũ để bứt phá trong năm mới. Năm 2025 là năm có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Tài chính và ngân sách nhà nước Việt Nam. Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt trên 2,66 triệu tỷ đồng, vượt 35,53% dự toán Quốc hội giao. Đây là mức thu cao nhất trong lịch sử tài chính quốc gia.

Biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc mà ngành Thuế đã đạt được trong năm 2025, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định kết quả này là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực phi thường, sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm cao của toàn ngành... Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, ngành Tài chính vẫn bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.

Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất không chỉ là con số mà là sự chuyển biến thực sự về chất. Với công việc được ví như “làm dâu trăm họ”, ngành Thuế vừa là cơ quan thực thi quyền lực nhà nước trong thu ngân sách, đồng thời đã trở thành một thiết chế phục vụ, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và thuận lợi.

Khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu Xuân

Để tiếp tục tinh thần này, tại cuộc gặp mặt đầu Xuân với hai lực lượng chủ công là Thuế và Hải quan, thông điệp về cải cách và hiện đại hóa đã được người đứng đầu Bộ Tài chính quán triệt sâu sắc.

Bộ trưởng yêu cầu ngành Thuế tiếp tục áp dụng mạnh mẽ công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý để đảm bảo thu đúng, thu đủ, mở rộng đối tượng thu, đặc biệt là các lĩnh vực khó quản lý như kinh doanh online, thương mại điện tử. Đồng thời, tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy "cán bộ quản lý" sang tư duy "phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp", tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, giai đoạn 2026 - 2030 là giai đoạn đất nước ta tăng tốc, bứt phá, từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đề ra nhiều mục tiêu lớn cho giai đoạn này, trong đó có mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 8.500 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 40% GDP. Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, Nghị quyết Đại hội XIV đã xác định nhiệm vụ then chốt là “tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước, trong đó thể chế kinh tế là trọng tâm”. Đây chính là mệnh lệnh hành động đối với ngành Tài chính trong giai đoạn tới, Bộ trưởng khẳng định.

Đối với ngành Hải quan, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu yêu cầu toàn ngành tiếp tục giữ vững kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách. Đồng thời đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, triển khai quyết liệt hải quan số, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm nay để phục vụ tốt hơn công tác quản lý; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác điều hành.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, lãnh đạo Cục Thuế và Cục Hải quan khẳng định sẽ cụ thể hóa các yêu cầu của Bộ trưởng thành chương trình hành động ngay sau Tết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu.

Trước đó, để tạo khí thế thi đua sôi nổi, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã phát động phong trào thi đua năm 2026 với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết thống nhất, kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, đổi mới sáng tạo, tăng tốc đột phá, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - tài chính - ngân sách năm 2026”.

Xác định rõ bối cảnh năm 2026 là năm bắt đầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, Bộ Tài chính đã đưa ra một loạt các giải pháp đồng bộ để đạt được mục tiêu đề ra.

Trong đó, về thể chế, nhiệm vụ là đưa thể chế thành “đột phá của đột phá”, tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật về tài chính - ngân sách, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực.

Về thị trường tài chính, phát triển thị trường chứng khoán cả về quy mô và hiệu quả để thực sự trở thành kênh huy động vốn chủ yếu của nền kinh tế.

Về tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, tiếp tục sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Về đối ngoại, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh "ngoại giao công nghệ" và thu hút vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài.

Đặc biệt, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng về thực hành tiết kiệm, phong trào thi đua của Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh yêu cầu: "Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".

Có thể thấy, ngay sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, guồng quay công việc tại Bộ Tài chính đã sẵn sàng để vận hành hết công suất. Với khí thế ra quân sôi nổi và nền tảng vững chắc từ những thành tựu lịch sử của năm 2025, ngành Tài chính sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc cũng như là động lực mạnh mẽ, trụ cột cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước.