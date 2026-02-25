Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 1.047 chuyến bay trong ngày 25/2

(TBTCO) - Ngày 25/2/2026, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 1.047 chuyến bay với tổng lượng hành khách đạt 164.084 người. Trong đó, khách đến chiếm hơn 102.000 lượt, cho thấy áp lực điều hành và phục vụ tại các nhà ga tiếp tục ở mức cao.

Theo phương án điều hành khai thác ngày 25/2/2026 của Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, tổng số chuyến bay dự kiến trong ngày đạt 1.047 chuyến, bao gồm 956 chuyến bay chở khách (pax), 74 chuyến bay ferry (fer), 15 chuyến bay chở hàng (cgo) và 2 chuyến bay chuyên cơ (cht).

Trong tổng số này, chuyến bay đi là 526 chuyến và chuyến bay đến là 521 chuyến. Cụ thể, đối với chuyến bay đi, quốc nội có 355 chuyến (gồm 282 chuyến pax và 73 chuyến fer), quốc tế có 171 chuyến (gồm 163 chuyến pax, 7 chuyến cgo và 1 chuyến cht). Ở chiều đến, quốc nội ghi nhận 353 chuyến (350 chuyến pax, 1 chuyến fer, 1 chuyến cgo, 1 chuyến cht), trong khi quốc tế có 168 chuyến (161 chuyến pax và 7 chuyến cgo).

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 1.047 chuyến bay trong ngày 25/2. Ảnh: Lạc Nguyên

Về sản lượng hành khách, tổng số khách dự kiến đạt 164.084 người. Trong đó, hành khách đi là 62.067 người, gồm 31.379 khách quốc nội và 30.688 khách quốc tế. Lượng khách đến chiếm tỷ trọng lớn hơn, với 102.017 người, bao gồm 70.859 khách quốc nội và 31.158 khách quốc tế.

Phân bổ theo nhà ga, nhà ga T1 (quốc nội) dự kiến khai thác 121 chuyến quốc nội đi với 10.862 hành khách và 118 chuyến quốc nội đến với 26.106 hành khách. Nhà ga T3 dự kiến có 234 chuyến quốc nội đi với 20.517 hành khách và 233 chuyến quốc nội đến với 44.753 hành khách. Trong khi đó, nhà ga T2 (quốc tế) khai thác 171 chuyến quốc tế đi với 30.688 hành khách và 168 chuyến quốc tế đến với 31.158 hành khách.

Các con số cho thấy, lưu lượng khai thác tại Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt là lượng khách đến chiếm hơn 62% tổng sản lượng hành khách trong ngày. Với hơn 1.000 chuyến bay dự kiến cất hạ cánh, công tác điều hành bay, phân bổ quầy thủ tục, soi chiếu an ninh và điều tiết giao thông khu vực trước nhà ga đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị khai thác.

Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, phương án khai thác đã được xây dựng trên cơ sở tổng hợp lịch bay của các hãng hàng không, nhằm bảo đảm an toàn, điều hòa và hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ trong khung giờ cao điểm./.