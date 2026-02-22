Trung tâm tài chính quốc tế - động cơ tăng trưởng chiến lược của Đà Nẵng

(TBTCO) - Song hành với Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế đóng vai trò là động cơ tăng trưởng chiến lược, kiến tạo mô hình kinh tế tiên phong, mở không gian mới để Đà Nẵng vươn tầm, phát triển đột phá.

Hướng đi chuyên biệt

Trước thềm năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển kinh tế - tài chính quốc gia, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ và khát vọng của Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.

Nếu Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh hướng đến hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng, cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống, chuyên sâu, thì Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng chọn hướng đi khác biệt và tiên phong.

Lễ khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Anh

Cụ thể, Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng được định hướng phát triển trở thành trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững; tạo nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới, tiên phong triển khai và mở rộng các sản phẩm tài sản số, thanh toán số, các nền tảng giao dịch và sàn giao dịch chuyên biệt. Đồng thời, thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng, các dịch vụ của bên thứ ba, các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi từ công chúng để bổ trợ tương hỗ với thị trường tài chính truyền thống, hình thành các sản phẩm tài chính chuyên biệt, linh hoạt và sáng tạo.

Hướng đi chuyên biệt này là lựa chọn giàu tiềm năng và khả thi đối với Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Theo phân tích của ông Perapong Srivipapattana - Giám đốc quan hệ khách hàng IFS Capital, đến năm 2030, thị trường công nghệ tài chính (fintech) tại Việt Nam sẽ đạt hơn 50 tỷ USD. Với hệ sinh thái công nghệ đang phát triển, lực lượng lao động trẻ, ưu tiên cao của chính quyền đối với chuyển đổi số và cam kết thu hút đầu tư nước ngoài, Đà Nẵng có tiềm năng lớn để trở thành trung tâm fintech của khu vực.

Đà Nẵng đang tiên phong phát triển trong các lĩnh vực quan trọng là tài chính xanh gắn với mục tiêu phát triển bền vững, tài trợ thương mại, được thúc đẩy bởi mô hình khu thương mại tự do cho phép linh hoạt về quy định; tài chính số và đổi mới, được thúc đẩy bởi cơ chế sandbox giúp thử nghiệm an toàn các công nghệ tài chính mới.

"Để thu hút nhà đầu tư, Đà Nẵng cần củng cố hệ sinh thái fintech - định vị Đà Nẵng là trung tâm tài chính thông minh và đổi mới kỹ thuật số của Việt Nam, kết nối miền Trung Việt Nam với ASEAN; xây dựng môi trường pháp lý và kinh doanh thuận lợi - rút ngắn quy trình cấp phép, thị thực, thành lập văn phòng, bao gồm gói hỗ trợ thuế và ưu đãi khác" - ông Perapong Srivipapattana khuyến nghị.

Thực tế cho thấy, Đà Nẵng đang nổi lên là địa chỉ tìm đến của những định chế tài chính, quỹ đầu tư quốc tế. Chỉ sau một năm xúc tiến, thành phố đã nhận được phản hồi tích cực từ những tên tuổi được gửi thư mời quan tâm đăng ký trở thành thành viên Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng; ký kết hơn 20 biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, tư vấn, truyền thông, kết nối và xúc tiến đầu tư, phát triển sản phẩm với nhiều tổ chức lớn như Binance, Tether, Bybit, Hiệp hội Fintech Thụy Sĩ… Đặc biệt, cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng đã trao chứng nhận thành viên có điều kiện cho 9 tổ chức, định chế tài chính và giấy chấp thuận thư quan tâm trở thành thành viên cho 1 ngân hàng thương mại.

Về không gian và hạ tầng, Đà Nẵng đã hoàn thành khu trụ sở Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế, đặt tại Khu công viên phần mềm số 2 với không gian sử dụng dành cho các thành viên hơn 4.000 m2, đầy đủ điều kiện hạ tầng về Internet, hệ thống dữ liệu, máy chủ…

Trong giai đoạn 2026 - 2027, Đà Nẵng sẽ tập trung xúc tiến thu hút đầu tư hạ tầng và phát triển hệ sinh thái Trung tâm tài chính quốc tế tại các khu đất sạch đã được quy hoạch ở các khu vực đắc địa, sát biển với diện tích hơn 18 ha... Bên cạnh đó, thành phố cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo với nhiều dự án lớn.

Động lực tăng trưởng mới

Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ phát triển mới, với khát vọng vươn lên trong cuộc tranh đua quốc tế, trở thành thành phố hiện đại ngang tầm khu vực.

Trung ương đã trao cho Đà Nẵng những cơ chế, chính sách đặc thù và cả mô hình tăng trưởng mới lần đầu tiên được triển khai ở Việt Nam. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước được triển khai cùng lúc Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do. Việc triển khai thành công các mô hình kinh tế mới này không chỉ tạo "sân chơi" rộng lớn, thúc đẩy tăng trưởng vượt bậc cho địa phương, mà còn là trách nhiệm của Thành phố đối với chiến lược phát triển của quốc gia.

Nền tảng quan trọng để thu hút dòng vốn quốc tế "Thành công của mô hình Trung tâm tài chính quốc tế không thể thiếu sự tham gia của các định chế tài chính lớn, vì vậy, cần đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, quảng bá thương hiệu Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng; kêu gọi và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Đồng thời, cần bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin cho Trung tâm tài chính quốc tế; nghiên cứu các cơ chế mới như khung thử nghiệm pháp lý có kiểm soát cho tài sản số, thanh toán xuyên biên giới, chính sách thuế… Đây là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng thu hút dòng vốn quốc tế, nguồn nhân lực chất lượng cao, từ đó hình thành một cửa ngõ tài chính thực sự của Việt Nam". Ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, Khu thương mại tự do gắn với Trung tâm tài chính quốc tế là mô hình mới tại Việt Nam, với mục tiêu hình thành một hệ sinh thái kinh tế thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và lan tỏa tầm khu vực, góp phần nâng vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

"Áp lực lớn, nhưng cũng là cơ hội lớn. Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do sẽ là bước đột phá chiến lược, định hình vị trí của Đà Nẵng trong chuỗi giá trị khu vực; tạo không gian phát triển bền vững cho kinh tế Việt Nam" - ông Lê Ngọc Quang khẳng định.

Với ý nghĩa chiến lược như thế, Đà Nẵng đang khẩn trương đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào vận hành. Ngoài việc chuyển hoạt động của Ban trù bị, Tổ giúp việc sang trạng thái xây dựng mô phỏng và vận hành thử Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế, Đà Nẵng cũng triển khai đầu tư tòa nhà 20 tầng tại Khu công viên phần mềm số 2 cho Trung tâm tài chính quốc tế; xây dựng khung tiêu chuẩn nhân sự và kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho các cơ quan thuộc Trung tâm tài chính quốc tế; chọn lọc, cán bộ, công chức đến các trung tâm tài chính quốc tế, các tổ chức tài chính nước ngoài để nghiên cứu, học tập mô hình quản lý, vận hành…

Triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế và Trung tâm thương mại tự do, TP. Đà Nẵng đang gánh trên vai sứ mệnh vô cùng quan trọng, không chỉ kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố, mà còn "đi trước mở đường", góp phần hiện thực hóa chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng.