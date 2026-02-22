(TBTCO) - Sáng 22/2, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do TP. Hà Nội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức tại khuôn viên Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (Hà Nội).

Lễ phát động được tổ chức đồng loạt ở 126 xã, phường trên toàn địa bàn TP. Hà Nội và kết nối trực tuyến 4 điểm cầu: điểm cầu chính khuôn viên Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; Trung đoàn bộ binh 692 thuộc Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô (xã Đoài Phương); trụ sở Công an phường Hà Đông và điểm cầu tại xã Đông Anh, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi lễ tại điểm cầu chính.

Tham dự lễ phát động tại điểm cầu chính có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh.

Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, TP. Hà Nội và đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo và phát động "Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, 66 năm thực hiện Tết trồng cây theo lời Bác dạy, đất nước ta đã đổi thay rõ rệt. Nhiều đồi núi trọc được phủ xanh, nhiều cánh rừng được phục hồi, làng quê, đô thị có thêm bóng mát. Tỷ lệ che phủ rừng tăng lên, ý thức bảo vệ môi trường dần trở thành việc làm quen thuộc của mỗi người dân. Tết trồng cây đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, một phong trào quần chúng sâu rộng, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước. Trồng thêm một cây là gửi thêm niềm tin vào tương lai.

Tổng Bí thư lưu ý, biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thiên tai phức tạp, rừng ở nhiều nơi vẫn bị xâm hại. Vì vậy, trồng cây vẫn phải tiếp tục với qui mô rộng hơn, nhiều hơn; trồng cây phải đi đôi với chăm cây, bảo vệ rừng.

Tổng Bí thư nêu rõ, quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường, phát triển kinh tế phải gắn với giữ gìn môi trường; xây dựng đô thị hiện đại nhưng phải giữ gìn được lá phổi xanh cho nhân dân.

Nhấn mạnh, Lễ phát động càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam - nơi lưu giữ những trang sử vẻ vang của Đảng ta, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải chuyển đổi mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động thực chất; tuyệt đối không tổ chức phát động phô trương, hình thức, lãng phí, với tinh thần “trồng cây nào, sống tốt cây đó”. Mỗi cây xanh được trồng xuống phải được chăm sóc, bảo vệ, sinh trưởng và phát triển. Việc trồng cây phải đi đôi với quy hoạch, gắn liền với phát triển hạ tầng đô thị xanh, thông minh và hiện đại...

Hà Nội phải là địa phương đi đầu cả nước về tỷ lệ cây xanh trên đầu người, về không gian công cộng xanh, đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân. Các cấp ủy, chính quyền phải coi việc phát triển hệ thống cây xanh, mặt nước là nhiệm vụ trọng tâm trong quy hoạch xây dựng Thủ đô; kiên quyết không hy sinh không gian xanh cho các dự án thương mại thiếu bền vững...

Tổng Bí thư mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ hãy coi việc trồng và chăm sóc cây xanh là hành động thiết thực học tập và làm theo Bác; là thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ mai sau; khẳng định trồng cây hôm nay là gieo mầm hạnh phúc cho tương lai, góp phần hiện thực hóa cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải ròng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với khí thế mới của Xuân Bính Ngọ, với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân Thủ đô, Tổng Bí thư tin tưởng phong trào “Tết trồng cây” năm nay sẽ đạt được nhiều kết quả thực chất, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng xanh - sạch - đẹp, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước. Phong trào trồng cây xanh của Hà Nội cần nhanh chóng lan tỏa ra cả nước, để đất nước ta có màu xanh bất tận của cây, của hoa, của sự sống.

Phát biểu hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Hà Nội xác định “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” không chỉ là hoạt động đầu xuân, mà là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; trồng cây phải gắn với quy hoạch, bảo vệ và chăm sóc; đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đô thị xanh, tăng trưởng xanh và cải thiện chất lượng không khí. Thành phố quyết tâm kiến tạo môi trường xanh, “Rừng trong phố - phố trong rừng", với tầm nhìn 100 năm và xa hơn. Hà Nội sẽ tập trung phủ xanh các tuyến phố, cửa ngõ, khu đô thị mới và vùng nông thôn; hình thành các vành đai sinh thái; từng bước nâng cao diện tích cây xanh bình quân đầu người; phấn đấu để mỗi người dân Thủ đô được thụ hưởng một môi trường sống trong lành, an toàn và đáng sống hơn.