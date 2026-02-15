(TBTCO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, vừa ký ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14/2/2026 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI theo từng đơn vị trong cả nước.

Theo Nghị quyết, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị, công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Hội đồng Bầu cử quốc gia yêu cầu: Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban bầu cử, Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan liên quan ở Trung ương, địa phương và cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Tại cuộc bầu cử tới đây, các cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI trong số 846 ứng cử viên có tên trong danh sách chính thức. Theo cơ cấu, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 người (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 người (56,6%).

Về cơ cấu giới, tỷ lệ nữ giới tham gia ứng cử rất cao, với 392 người, chiếm 45,37% tổng số ứng cử viên. Ứng cử viên là người dân tộc thiểu số là 188 người, chiếm tỷ lệ 21,76%. Có 65 ứng cử viên là người ngoài Đảng, chiếm 7,52%.

Về trình độ học vấn, đại đa số ứng cử viên có trình độ trên đại học với 593 người (chiếm 68,63%). Số người có trình độ đại học là 261 người (30,21%). Có 10 ứng cử viên (1,16%) có trình độ dưới Đại học.

Về hình thức ứng cử, có 643 người được địa phương giới thiệu, 217 người do Trung ương giới thiệu. Số lượng người tự ứng cử trong danh sách chính thức là 4 người, chiếm tỷ lệ 0,46%.

Đáng chú ý, số người ứng cử lần đầu lên tới 612 người, chiếm 70,83%. Số đại biểu tái ứng cử là 235 người, chỉ chiếm 27,20%.

Lứa tuổi của các ứng cử viên tập trung chủ yếu ở độ tuổi từ 40 đến 60 tuổi. Trong đó, có 384 người ở lứa tuổi 40 – 50, chiếm 44,44%; 259 người ở lứa tuổi 50 – 60, chiếm 29,98%. Có 187 ứng cử viên (21,64%) ở lứa tuổi dưới 40. Còn lại, có 26 ứng cử viên trong độ tuổi 60 - 65 (3,01%) và 8 người trên 65 tuổi (0,93%).

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 15/3. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Kết quả bầu cử dự kiến sẽ được công bố sớm nhất vào ngày 22/3/2026. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc vào 6/4. HĐND các cấp sẽ tổ chức kỳ họp thứ nhất phù hợp với tiến độ chung.

