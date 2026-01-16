(TBTCO) - Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn phát triển mới, đưa Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với ý nghĩa và tầm vóc lịch sử đó, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tin tưởng và kỳ vọng, Đại hội sẽ đề ra những định hướng chiến lược nhằm hiện thực hóa khát vọng: Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) được trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Phạm Thắng

Khởi đầu của hành trình phát triển mới

Đại hội XIV lần này có chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Đây là sự kế thừa, phát triển sáng tạo chủ đề của các kỳ Đại hội trước; đồng thời, phản ánh bước phát triển mới trong tư duy chiến lược của Đảng trước những biến đổi sâu sắc của tình hình trong nước và thế giới hiện nay.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Bùi Hoài Sơn khẳng định, chủ đề của Đại hội XIV có ý nghĩa sâu sắc, là thông điệp chính trị toàn diện, "vừa thấm đẫm tinh thần truyền thống, vừa mang nhịp đập thời đại". Chủ đề của Đại hội XIV còn được xem như "lời hiệu triệu, là mệnh lệnh hành động và cũng là lời hứa trước Nhân dân". Bởi chủ đề của Đại hội hội tụ đủ ba lớp ý nghĩa quan trọng: xác lập mục tiêu phát triển; củng cố bản lĩnh chiến lược của quốc gia; khẳng định giá trị, con đường phát triển mà đất nước kiên định lựa chọn.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Bùi Hoài Sơn. Ảnh: Cổng TTĐTQH

Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước trong năm 2026, mà sẽ đánh dấu bước khởi đầu của hành trình phát triển mới - nơi tầm nhìn, khát vọng và những quyết sách do Đảng ta đề ra sẽ tiếp tục được xác lập, dẫn dắt toàn dân tộc tiếp tục phát triển bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong bối cảnh thế giới, khu vực có những biến động nhanh, biến động sâu và khó lường.

Điều đáng chú ý là khái niệm “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” được đưa vào chủ đề của Đại hội XIV của Đảng như một dấu mốc cho sự khởi đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước, giai đoạn của sự đột phá, tăng tốc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Khái niệm này đã được Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng và trở thành chủ đề xuyên suốt trong nhiều văn kiện, nghị quyết quan trọng của Đảng cũng như các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước... Việc đưa khái niệm này vào chủ đề của Đại hội XIV của Đảng thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn trong việc hiện thực hóa khát vọng vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, theo ĐBQH Bùi Hoài Sơn, khi nói về “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, điều cốt lõi không nằm ở những khẩu hiệu mạnh, mà nằm ở khả năng chuyển hóa khát vọng thành năng lực quốc gia, chuyển hóa ý chí thành thể chế, chuyển hóa nghị quyết thành hành động, chuyển hóa nguồn lực thành kết quả, chuyển hóa tăng trưởng thành chất lượng sống. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là kỷ nguyên của đổi mới tư duy phát triển; quyết liệt cải cách thể chế; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời là kỷ nguyên của xây dựng con người, chấn hưng văn hóa, củng cố nền tảng tinh thần và đạo đức xã hội. Không có nền tảng văn hóa mạnh thì không thể có một quốc gia tự tin bền vững. Không có con người mạnh thì không thể có nội lực mạnh. Không có niềm tin xã hội thì không thể có sức bật bứt phá.

Điểm mới của chủ đề Đại hội XIV còn thể hiện ở việc đặt “tự chủ chiến lược” như một yêu cầu xuyên suốt. Đây là tư duy hiện đại, thể hiện tầm nhìn rộng và sâu về cách một quốc gia nhỏ và vừa có thể vững vàng trong môi trường địa - chính trị đang tái cấu trúc. Khẳng định điều này, ĐBQH Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, "tự chủ chiến lược" không chỉ là lựa chọn đối ngoại, mà còn là năng lực nội tại của thể chế, của nền kinh tế, của khoa học công nghệ, của nguồn nhân lực, đặc biệt là của bản lĩnh văn hóa. "Tự chủ chiến lược" cũng là tự chủ về ý chí, về bản sắc, tự chủ trong việc lựa chọn con đường phát triển và bảo vệ hệ giá trị cốt lõi của dân tộc trong dòng chảy toàn cầu hóa.

Từ chủ đề Đại hội XIV của Đảng, ĐBQH Bùi Hoài Sơn đặt rất nhiều niềm tin vào giai đoạn mới bởi sau những trải nghiệm của 2025 - năm của những cải cách mạnh mẽ về thể chế, tổ chức, quản trị quốc gia, đất nước ta đã tích lũy được một nền tảng đủ vững để bước vào quỹ đạo phát triển cao hơn. Đại hội XIV của Đảng sẽ tạo ra một bước tiến mới về chất lượng tư duy chiến lược, không chỉ xác định mục tiêu đúng, mà còn thiết kế được con đường đi đến mục tiêu một cách khoa học và khả thi, ĐBQH Bùi Hoài Sơn tin tưởng và kỳ vọng.

Thách thức thời đại mở ra cơ hội đạt đến khát vọng

ĐBQH Trần Thị Nhị Hà (Hà Nội) phát biểu thảo luận tại hội trường, sáng 2/12. Ảnh: Hồ Long

Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong thời khắc có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng khi những quyết sách mang tầm thời đại của Đảng và Nhà nước đã và đang thực sự đi vào cuộc sống.

Khẳng định điều này, ĐBQH Trần Thị Nhị Hà (Hà Nội) phân tích: Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến chuyển, trong nước đối mặt với không ít thách thức, khó khăn, song hành với đó là thời cơ, thuận lợi. Bối cảnh đó đòi hỏi Đại hội XIV của Đảng cần đặt ra những mục tiêu lớn hơn với những phương hướng chiến lược, giải pháp đột phá để giải quyết khó khăn, thách thức một cách linh hoạt và hiệu quả hơn.

ĐBQH Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) cho rằng, trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, mỗi kỳ Đại hội Đảng đều cần đặt ra những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn so với nhiệm kỳ trước, đồng nghĩa với đó là áp lực lớn hơn đặt ra đối với quản trị quốc gia nhằm đưa đất nước vượt qua những thử thách của thời đại để tiến lên phía trước. Thực tiễn đã chứng minh, qua mỗi nhiệm kỳ, đất nước ta đều đạt và vượt nhiều mục tiêu mà Đại hội Đảng đề ra.

“Mặc dù những yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn tạo ra những thách thức nhưng điều đó không có nghĩa rằng chỉ có mỗi thách thức mà đấy cũng chính là cơ hội”. Lưu ý điều này, ĐBQH Dương Khắc Mai cũng nhấn mạnh, “khi nắm bắt được cơ hội, giải quyết được những vấn đề mà thực tiễn, thời đại đặt ra thì sẽ đạt được khát vọng”.

ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thúy (Tây Ninh) cho rằng, Đại hội XIV của Đảng là một bước ngoặt của lịch sử, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Trước bối cảnh tình hình mới, dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng với rất nhiều điểm mới quan trọng mang tính đột phá được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm những lý luận mới, nhận thức mới, tư duy mới của Đảng về lãnh đạo toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước trên các lĩnh vực.

Một nội dung quan trọng nữa, theo ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thúy, đó là dự thảo Văn kiện trình Đại hội đã khẳng định chủ trương tiếp tục xây dựng và hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước. Trong đó, xác định rõ: "Thể chế chính trị là then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm, các thể chế khác là rất quan trọng".

Với những điểm mới đột phá như vậy, các ĐBQH đều bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, Đại hội XIV sẽ là sự hội tụ tinh hoa trí tuệ, bản lĩnh dân tộc, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên, cùng thảo luận và đưa ra những chủ trương, định hướng, giải pháp chiến lược, đặt nền móng cho những đột phá về kinh tế - xã hội, hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc; gắn với xây dựng Đảng vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Trong bối cảnh đất nước đang cần câu trả lời về việc "mô hình tăng trưởng mới là gì", "đột phá nào đủ mạnh để tránh nguy cơ tụt hậu", "cơ chế nào để nuôi dưỡng sáng tạo và giải phóng mọi tiềm năng xã hội"... ĐBQH Bùi Hoài Sơn tin tưởng và kỳ vọng, Đại hội XIV của Đảng sẽ có những quyết sách đủ tầm, để tháo gỡ triệt để các “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, đặc biệt là thể chế phát triển, năng lực thực thi và chất lượng nguồn nhân lực. Chọn đúng cán bộ là mở đúng cánh cửa tương lai./.