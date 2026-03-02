Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Đề xuất không họp đoàn về công tác nhân sự

(TBTCO) - Về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, có ý kiến đề xuất không họp đoàn về công tác nhân sự để tiết kiệm thời gian. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sẽ xin ý kiến Quốc hội về nội dung này.

Chiều 2/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Kỳ họp thứ nhất dự kiến làm việc trong 2 tuần

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tại kỳ họp này, bên cạnh các nội dung về tổ chức bộ máy, nhân sự, kinh tế - xã hội như thông lệ tại kỳ họp thứ nhất của các nhiệm kỳ trước, dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành công tác lập pháp và các nội dung khác của kỳ họp thường lệ giữa năm.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại phiên họp.

Theo đó, dự kiến tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 11 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 4 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và giám sát. Đồng thời, có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị rút khỏi chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đối với 4 nội dung trên cơ sở cập nhật quy định mới của luật và Nghị quyết số 119/2026/UBTVQH15. Cụ thể là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở; Luật Thủ tục ban hành quyết định hành chính; việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về chương trình lập pháp, trên cơ sở cập nhật Chương trình lập pháp năm 2026 vừa được điều chỉnh, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị bổ sung Luật Thủ đô (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế vào chương trình.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường, Chính phủ đề nghị rút khỏi chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI để chuyển sang kỳ họp khác trong năm 2027. Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị các cơ quan lưu ý việc hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh Chuơng trình lập pháp theo quy định để bảo đảm tính nhất quán giữa chuơng trình kỳ họp và Chuơng trình lập pháp.

Đối với đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao về nghiên cứu xem xét, bổ sung nội dung về cơ chế, chính sách nhà ở xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức và nguời lao động ngành Tòa án nhân dân vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Nhà ở, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Tòa án nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra để nghiên cứu, bổ sung chính sách về nhà ở xã hội trong quá trình xây dựng dự án Luật.

Về thời gian của kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội dự kiến, Quốc hội họp phiên trù bị vào chiều Chủ nhật, ngày 5/4/2026; khai mạc kỳ họp vào sáng ngày 6/4/2026, bế mạc vào ngày 25/4/2026.

Dự kiến, đợt 1 từ thứ Hai ngày 6/4 đến thứ Bảy ngày 11/4/2026 (1 tuần), tập trung bố trí tiến hành công tác tổ chức, nhân sự vào đầu kỳ họp. Sau đó, bố trí trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại tổ, hội trường đối với một số dự án luật, nghị quyết; trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại tổ về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước…

Đợt 2 từ thứ Hai ngày 20/4 đến thứ Bảy ngày 25/4/2026 (1 tuần): bố trí trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận các dự án luật, nghị quyết còn lại; thảo luận tại hội trường và biểu quyết các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết.

Tăng tính công khai, minh bạch về công tác nhân sự

Để tăng tính công khai, minh bạch và tạo điều kiện để cử tri, nhân dân theo dõi các hoạt động tại kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị, đối với công tác nhân sự, thì truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam ngay từ thời điểm trình bày dự thảo nghị quyết về việc bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (trước khi tiến hành lễ tuyên thệ).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu về nội dung kỳ họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề xuất bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Phòng, chống rửa tiền vào chương trình. Theo Phó Thủ tướng, các dự án này đã và đang lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, hồ sơ đã cơ bản hoàn thành.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị bổ sung 3 báo cáo gửi đại biểu tự nghiên cứu về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Về công tác nhân sự, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết, sẽ cố gắng công bố danh sách những người trúng cử Quốc hội khóa XVI vào sáng 23/3. Ủy ban này cũng đề xuất không họp đoàn về công tác nhân sự để tiết kiệm thời gian (dự kiến 3 ngày sẽ hoàn thành công tác nhân sự, thay vì 4 - 5 ngày nếu có họp đoàn) và sẽ xin ý kiến đại biểu Quốc hội về nội dung này.

Kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí triệu tập Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị vào chiều 5/4/2026.

Vê công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ xin ý kiến Quốc hội về việc có thảo luận công tác nhân sự tại đoàn như các kỳ họp trước hay không. Bên cạnh đó sẽ truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam ngay từ thời điểm trình bày dự thảo nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (trước khi tiến hành lễ tuyên thệ)./.