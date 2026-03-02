Sáng 2/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng và các ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2026 - 2031) - Đơn vị bầu cử số 14 TP. Hà Nội đã tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử.

Hội nghị thực hiện bằng hình thức trực tiếp tại phường Sơn Tây và kết nối trực tuyến đến phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương.

Đơn vị bầu cử số 14 TP. Hà Nội có 5 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố gồm các đồng chí: Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Trần Thanh Hà - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP. Hà Nội; Đỗ Thị Lan Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tùng Thiện; Nguyễn Thị Thanh - giáo viên Trường mầm non Trung Sơn Trầm, phường Tùng Thiện; Đoàn Văn Vụ - chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tùng Thiện.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng và các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

“Gần dân, sát dân, lắng nghe dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân”

Mở đầu hội nghị, cử tri được nghe tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2026 - 2031), Đơn vị bầu cử số 14 TP. Hà Nội. Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt báo cáo cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVII và lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri.

Trình bày Chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVII; khẳng định chương trình hành động là cơ sở để phát huy tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, phản ánh trung thực và bảo vệ tối đa lợi ích, nguyện vọng của nhân dân.

Trong Chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khẳng định sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND thành phố, các cơ quan, tổ chức hữu quan, qua đó thiết thực đóng góp cho sự nghiệp phát triển Thủ đô và đất nước.

Các ứng cử viên cũng khẳng định, nếu được bầu làm đại biểu HĐND TP. Hà Nội, sẽ nỗ lực phấn đấu xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng, gửi gắm của cử tri. Qua đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực và chất lượng các hoạt động của HĐND thành phố, đóng góp tích cực vào những lĩnh vực thuộc về chuyên môn của mình.

Các ứng cử viên nhấn mạnh việc tổ chức thực thi chính quyền địa phương 2 cấp, những nghị quyết chiến lược của Trung ương và thành phố; các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công, tài sản công, cải cách hành chính, chuyển đổi số; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo tồn di sản văn hóa nghìn năm Thăng Long - Hà Nội gắn với phát triển công nghiệp văn hóa; xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện đại, chính quy, tinh nhuệ...

Các ứng cử viên khẳng định, dù ở cương vị nào cũng luôn cố gắng hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao, gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển củ Thủ đô Hà Nội.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Hà Nội đã nhấn mạnh trách nhiệm của người đại biểu dân cử với tinh thần “gần dân, sát dân, lắng nghe dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân”, đồng thời đưa ra những cam kết cụ thể nếu được cử tri tín nhiệm.

Theo các ứng cử viên, trước hết, người đại biểu dân cử phải thực sự gắn bó với đời sống của người dân, coi tiếng nói của cử tri là cơ sở quan trọng trong quá trình tham gia quyết định các vấn đề của thành phố. Với trách nhiệm của người đại biểu dân cử, các ứng cử viên xác định phải gần dân, sát dân và có trách nhiệm đến cùng với nhân dân. Đó không chỉ là lời hứa, mà là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi đại biểu HĐND.

Cụ thể, các ứng cử viên cam kết sẽ dành thời gian tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri theo hướng thực chất, tránh hình thức. Sau mỗi kỳ họp HĐND, các ứng cử viên sẽ báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp, các nội dung đã thảo luận, quyết nghị và những vấn đề cử tri quan tâm để nhân dân nắm bắt kịp thời.

Các ứng cử viên cũng nhấn mạnh việc duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực, thẳng thắn tiếng nói của nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, sẽ chuyển tải đầy đủ, chính xác ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương, đến HĐND - UBND TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan để từ đó có chính sách phù hợp, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.

Tập trung tháo gỡ “5 điểm nghẽn” của Hà Nội

Trình bày Chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, sẽ cùng tập thể UBND thành phố tập trung triển khai hiệu quả các mục tiêu lớn mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII đã đề ra; tổ chức thực hiện đồng bộ Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm; cụ thể hóa và đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) vào cuộc sống ngay sau khi được thông qua.

Thành phố đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2031. Cùng với đó là quản lý chặt chẽ ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư công, kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư.

“Mỗi đồng vốn ngân sách là tiền thuế của nhân dân, vì vậy phải được sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, phục vụ trực tiếp cho phát triển và an sinh xã hội” - ông Vũ Đại Thắng khẳng định.

Về Đơn vị bầu cử số 14, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đây chính là “trái tim của xứ Đoài” - vùng đất hội tụ linh khí và bề dày lịch sử, văn hóa của Thủ đô. Nhắc tới Đơn vị bầu cử số 14 là nhắc tới một không gian văn hóa tiêu biểu, nơi được mệnh danh là “địa linh nhân kiệt”, quê hương của Phùng Hưng và Ngô Quyền, vùng “đất hai Vua” giàu truyền thống dựng nước và giữ nước.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tái khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm “5 điểm nghẽn” lớn của Thủ đô gồm: ùn tắc giao thông; ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí; ngập úng; vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai và an toàn thực phẩm.

Về giao thông, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ các tuyến vành đai, phát triển mạnh hệ thống đường sắt đô thị, điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng giảm phương tiện cá nhân, tăng vận tải công cộng. Đối với môi trường, Hà Nội tiếp tục thực hiện các chương trình trồng cây xanh, giảm phát thải, di dời cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu vực nội đô, đầu tư công nghệ xử lý rác thải, nước thải hiện đại.

Đặc biệt, sau những đợt mưa lớn gây ngập cục bộ trong năm qua, thành phố sẽ tập trung hoàn thành các dự án tiêu thoát nước trọng điểm; khôi phục, cải tạo các dòng sông nội đô; xây dựng hồ điều hòa và hệ thống thoát nước đồng bộ.

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị, thành phố sẽ tiếp tục siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm vi phạm; đồng thời đẩy mạnh số hóa dữ liệu đất đai, minh bạch hóa quy hoạch để người dân dễ tiếp cận và giám sát. Về an toàn thực phẩm, Thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn cung, truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số.

Bên cạnh các nhiệm vụ trước mắt, ông Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội sẽ lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới. Thành phố phấn đấu đến năm 2030, kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP; xây dựng chính quyền số đồng bộ từ thành phố đến cơ sở; mở rộng các khu công nghệ cao, hình thành thêm các trục tăng trưởng mới.

Đối với khu vực Sơn Tây - Tùng Thiện - Đoài Phương, thành phố sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng số, phát triển du lịch thông minh, ứng dụng công nghệ trong quản lý di sản, qua đó nâng cao giá trị các công trình lịch sử, văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Khẳng định niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cam kết xây dựng nền hành chính kỷ cương, trách nhiệm, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá cán bộ.

“Niềm tin của cử tri không đến từ lời hứa, mà đến từ kết quả cụ thể trong từng tháng, từng năm. Hà Nội phải chuyển biến rõ rệt: xanh hơn, sạch hơn, thông minh hơn, đáng sống hơn” - ông Vũ Đại Thắng nói.