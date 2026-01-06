80 năm Quốc hội Việt Nam: Nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của dân tộc

(TBTCO) - Suốt 80 năm qua, với 15 nhiệm kỳ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội đều có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của cả dân tộc.

Sáng ngày 6/1, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) đã được tổ chức trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm.

Bản lĩnh vững vàng, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ngày 6/1/1946 là một mốc son chói lọi mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định vững chắc quyền làm chủ của Nhân dân, từ thân phận nô lệ đứng lên giành độc lập, tổ chức ra Nhà nước của mình, với đầy đủ cơ sở pháp lý đại diện cho toàn dân ta ở trong nước và quốc tế, và là Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Đức Thanh

Suốt 80 năm qua, với 15 nhiệm kỳ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội đều có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của cả dân tộc.

Kế thừa phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, Quốc hội khóa 15 hoạt động trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức, nhưng với bản lĩnh vững vàng, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và ngoại giao nghị viện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

“Mỗi đại biểu Quốc hội thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: phải ra sức giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào, phải luôn luôn ghi nhớ và thực hành vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng” - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Đặc biệt, Quốc hội đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chủ động, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khẳng định vai trò tiên phong, đi trước một bước về thể chế, quyết định những vấn đề khó, những việc chưa có tiền lệ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm vụ, yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước đòi hỏi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phải cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa. Trước mắt, cần tích cực góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; quyết tâm cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Quốc hội thể hiện đúng đắn đường lối của Đảng về đoàn kết các dân tộc

Bày tỏ sự thống nhất cao với phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về truyền thống đầy tự hào của Quốc hội Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, Quốc hội Việt Nam đã thể hiện đúng đắn đường lối chiến lược của Đảng về đoàn kết các dân tộc anh em trong xây dựng Quốc hội, cơ cấu các đại biểu Quốc hội.

Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu. Ảnh: Đức Thanh

Quốc hội đã thực hiện chính sách dân tộc với các dân tộc thiểu số theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển, mà ở đó bảo đảm tỷ lệ hợp lý người ứng cử và trúng cử, phản ánh đúng cơ cấu dân tộc, đặc điểm địa phương, nhằm tăng cường phát huy sự tham gia của đại diện đồng bào dân tộc thiểu số vào Quốc hội.

Chia sẻ về bản thân khi được tham gia hoạt động Quốc hội, bà cho biết đây là trường học để bồi dưỡng tri thức, nhân cách và năng lực để nâng cao trình độ hiểu biết toàn diện về Hiến pháp, pháp luật, về tổ chức bộ máy nhà nước, về kinh tế, văn hóa, xã hội, về an ninh quốc phòng, nâng tầm hiểu biết hơn về đối ngoại và luật pháp quốc tế. Đặc biệt là khi được tham gia thực hiện các Diễn đàn trong Liên minh Nghị viện thế giới, Nghị viện các nước Đông Nam Á, Nghị viện khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đối thoại với các Nghị viện Á - Âu; Nghị viện châu Âu, các Nghị viện nói tiếng Pháp.

Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực vươn lên, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tin tưởng rằng, các vị đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số trong Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên với một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ, luôn xứng đáng với danh hiệu cao quý là Đại biểu nhân dân.

Thay mặt những vị đại biểu Quốc hội các khóa đã nghỉ hưu, bà khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Quốc hội, đóng góp xây dựng phong trào ở địa phương, giữ gìn, phát huy, lan tỏa hình ảnh người đại biểu nhân dân.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Thanh

Kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống

Đại diện thế hệ đại biểu Quốc hội trẻ phát biểu tại buổi lễ, đại biểu Nguyễn Hữu Thông - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng bày tỏ cảm nhận sâu sắc về trọng trách mà thế hệ trẻ đang gánh vác. Đó là trách nhiệm kế thừa, giữ gìn và làm giàu thêm những giá trị dân chủ mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Theo đại biểu, thế hệ đại biểu trẻ đã may mắn được thừa hưởng một di sản vô cùng quý báu. Đó là truyền thống yêu nước, tinh thần phụng sự Nhân dân, bản lĩnh chính trị và trí tuệ lập pháp của các thế hệ đi trước. Nhưng đồng thời, thế hệ này cũng đang đứng trước những thách thức hoàn toàn mới như chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số đặt ra những vấn đề pháp lý chưa từng có tiền lệ. Hay tình trạng già hóa dân số, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng xã hội đòi hỏi tư duy chính sách dài hạn, bền vững. Hội nhập quốc tế sâu rộng yêu cầu hệ thống pháp luật vừa phù hợp thông lệ quốc tế, vừa giữ vững lợi ích quốc gia.

Trong bối cảnh ấy, ông khẳng định đại biểu Quốc hội trẻ cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trung thành với lợi ích tối cao của Tổ quốc và Nhân dân.

Đồng thời, phải có năng lực chuyên môn và tư duy đổi mới, dám tiếp cận vấn đề mới, dám tranh luận đến cùng vì chính sách đúng, vì lợi ích chung; có tinh thần lắng nghe và gần dân, bởi mọi quyết sách của Quốc hội chỉ thực sự có giá trị khi xuất phát từ cuộc sống và quay trở lại phục vụ cuộc sống.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà quan trọng hơn là khơi dậy khát vọng tương lai. Đó là Quốc hội của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa – nơi mọi quyết định đều dựa trên Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Đó là Quốc hội hiện đại, chuyên nghiệp, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong lập pháp, giám sát, tiếp xúc cử tri; nâng cao chất lượng phân tích chính sách và đánh giá tác động. Đó là Quốc hội hành động vì phát triển bền vững, đặt người dân, doanh nghiệp và tương lai các thế hệ sau ở vị trí trung tâm của mọi quyết sách.

“Thế hệ đại biểu trẻ chúng tôi mong muốn được góp phần vào hành trình ấy bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và khát vọng cống hiến, để Quốc hội không chỉ là biểu tượng của quyền lực nhà nước, mà còn là biểu tượng của niềm tin và hy vọng” - đại biểu Thông khẳng định.