Cục Thuế tham vấn kinh nghiệm quốc tế trong quản lý thuế hộ kinh doanh

(TBTCO) - Từ ngày 1/1/2026, chính thức bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh. Theo đó, việc hoàn thiện cơ chế, phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa bảo đảm nguồn thu ngân sách, vừa tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, công bằng.

Sáng ngày 26/2, Cục Thuế tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh - dưới góc nhìn so sánh với quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Hội thảo có sự tham dự của đại diện các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế, đại diện Thuế các tỉnh, thành phố và sự phối hợp, hỗ trợ của chuyên gia đến từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Bà Lê Thị Chinh - Phó trưởng ban Ban Nghiệp vụ thuế phát biểu khai mạc hội thảo.

Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu tại hội thảo, bà Lê Thị Chinh - Phó trưởng ban Ban Nghiệp vụ thuế, Cục Thuế nhấn mạnh, sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế không chỉ góp phần chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn mà còn mở ra cơ hội học hỏi những mô hình quản lý tiên tiến, phù hợp với tiến trình cải cách, hiện đại hóa của ngành Thuế Việt Nam.

Theo bà Lê Thị Chinh, mục tiêu phát triển khu vực kinh tế tư nhân là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị và được cụ thể hóa tại các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện cơ chế, phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa bảo đảm nguồn thu ngân sách, vừa tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và công bằng.

“Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế xác định nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là kinh nghiệm của Nhật Bản, từ đó nghiên cứu, vận dụng phù hợp vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam” - Phó trưởng ban Ban Nghiệp vụ thuế chia sẻ.

Hội thảo được các chuyên gia, cán bộ công chức thuế tập trung trao đổi, thảo luận xung quanh các nội dung như: tầm quan trọng của việc phân loại người nộp thuế; công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh/hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa; những thách thức trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ; hệ thống ghi sổ kế toán của Nhật Bản; nâng cao sự thuận tiện cho người nộp thuế bao gồm chính sách thuế và thúc đẩy chuyển đổi số; thực hành lập tờ khai thuế và lập báo cáo tài chính.

Ông Noguchi Daisuke - Cố vấn trưởng Dự án JICA đánh giá cao việc cơ quan thuế Việt Nam luôn quan tâm và tham vấn kinh nghiệm quản lý thuế quốc tế để tiếp tục đẩy nhanh quá trình hoàn thiện công tác quản lý thuế tại Việt Nam. Ảnh: Phương Thảo

Đây là những nội dung thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn hiện nay của ngành Thuế trong quá trình hiện đại hóa, chuyển đổi số công tác quản lý thuế và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Phát biểu tại hội thảo, ông Noguchi Daisuke - Cố vấn trưởng Dự án JICA cho biết, thông qua hội thảo, phía Nhật Bản mong muốn chia sẻ với các học viên những kinh nghiệm thực tiễn đã được đúc kết trong quá trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa - từ hệ thống phân loại người nộp thuế, chế độ ghi sổ kế toán đến các biện pháp nâng cao tính tuân thủ và minh bạch.

Ông Noguchi Daisuke nhấn mạnh, mỗi quốc gia có đặc thù riêng về thể chế, quy mô và cơ cấu kinh tế, do đó việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế cần được trao đổi, phân tích thấu đáo để vận dụng phù hợp. Trên cơ sở những nội dung chia sẻ, ông mong muốn cùng các đại biểu thảo luận sâu hơn về những thách thức mà Việt Nam đang đối mặt trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó cùng nhau tìm ra các giải pháp khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực kinh tế tư nhân.

Hội thảo không chỉ dừng lại ở việc cập nhật kiến thức chuyên môn mà còn tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Cơ quan thuế Việt Nam và các đối tác quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng nền quản lý thuế hiện đại, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.