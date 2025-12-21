(TBTCO) - Chiều ngày 21/12/2025, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến 45 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên; đồng chí Tạ Thị Yên - Phó Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các tổ chức hội đoàn đoàn thể tỉnh…

Tại hội nghị, đại biểu Tạ Thị Yên, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông tin đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp thường lệ cuối cùng của nhiệm kỳ, diễn ra trong 40 ngày, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với tinh thần đổi mới, dân chủ và trách nhiệm. Quốc hội xem xét, thông qua 51 luật và 39 nghị quyết, trong đó có nhiều đạo luật mới về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dân số, phòng bệnh, giáo dục và cơ chế đặc thù cho các đô thị, vùng phát triển. Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035; thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2026; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các dự án hạ tầng giao thông quan trọng. Quốc hội cũng kiện toàn nhân sự cấp cao, bổ sung số lượng Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội; giám sát chuyên đề về môi trường và thảo luận dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đại biểu Tạ Thị Yên - Phó Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông tin về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Đức Thanh

Tại kỳ họp, các ĐBQH tỉnh Điện Biên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, tham gia đầy đủ các phiên họp và các hoạt động bên lề kỳ họp; tích cực tập trung nghiên cứu tài liệu, kết hợp nắm bắt tình hình thực tiễn, chắt lọc từ phản ánh, kiến nghị của cử tri để có những ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng và những quyết định đúng đắn đối với các nội dung được đưa ra thảo luận tại các phiên họp. Trong đó có một số nội dung chủ yếu, nổi bật như:

ĐBQH tỉnh Điện Biên đề nghị Chính phủ chỉ đạo ưu tiên đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hoàn thiện hệ thống dữ liệu dùng chung, bảo đảm kết nối, liên thông và đẩy mạnh chuyển đổi số phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời đơn giản hóa biểu mẫu báo cáo để giảm tải cho cấp xã. Bên cạnh đó, đề nghị đẩy nhanh cải cách tiền lương theo vị trí việc làm gắn với đánh giá cán bộ, công chức; Ban hành chính sách hỗ trợ điều kiện đi lại và làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính sau sắp xếp đối với các tỉnh khó khăn, trong đó có tỉnh Điện Biên, đồng thời hỗ trợ kinh phí để địa phương triển khai thực hiện.

Đại biểu Lò Thị Luyến, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên điều hành

ĐBQH tỉnh nhất trí cao với chủ trương hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành 1 Chương trình; đồng thời kiến nghị Trung ương giao tổng kinh phí cho địa phương để chủ động phân bổ, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đề nghị không yêu cầu các địa phương nhận hỗ trợ ngân sách Trung ương từ 70% trở lên, như Điện Biên, phải đối ứng kinh phí khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia. Đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn của các chương trình MTQG năm 2025 (bao gồm cả vốn của các năm trước được chuyển nguồn sang năm 2025) đến hết ngày 31/12/2026…

Bên cạnh đó, ĐBQH tỉnh Điện Biên đã phát biểu ý kiến tham gia góp ý đối với các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết và các nội dung khác trình tại kỳ họp, nhiều ý kiến đã được cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu, chỉnh lý trước khi trình Quốc hội thông qua.

Cử tri Mùa Thị Dính xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên phát biểu. Ảnh: Đức Thanh

Trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Nguyễn Văn Thắng đã thay mặt Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua gần 20 Luật, Nghị quyết và các nội dung trình kỳ họp; trong đó có các dự án Luật được cử tri và nhân dân quan tâm như Luật Quản lý thuế; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Quy hoạch (sửa đổi)… các luật, nghị quyết do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo được thông qua tại kỳ họp nhằm kịp thời xử lý những vấn đề thực tiễn, tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Có thể nói, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh đã đóng góp tích cực vào thành công chung của Kỳ họp. Các ý kiến phát biểu thảo luận của các vị ĐBQH trong Đoàn đều chất lượng, có căn cứ, xuất phát từ nguyện vọng, kiến nghị cử tri, từ những tồn tại, vướng mắc của cơ chế, chính sách và đề xuất giải pháp căn cứ trên tình hình thực tế, nhiều ý kiến đã được tiếp thu và đưa vào nghị quyết của Quốc hội" - Đại biểu Tạ Thị Yên phát biểu.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Điện Biên trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Đức Thanh

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, cử tri ghi nhận nỗ lực của ĐBQH tỉnh Điện Biên trong thảo luận, quyết định các vấn đề lớn và triển khai hoạt động an sinh xã hội. Tại đây, các cử tri cũng đã có nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh, quan tâm chế độ, chính sách và tổ chức bộ máy cấp xã theo mô hình chính quyền hai cấp, phản ánh tình trạng thiếu hạ tầng giao thông, điện, nước...

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên ghi nhận các ý kiến tâm huyết và cùng với đại diện các sở, ngành của tỉnh trả lời thấu đáo, cụ thể các vấn đề cử tri nêu. Cái đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, đóng góp xây dựng và lựa chọn đại biểu đủ năng lực, phẩm chất vào Đoàn ĐBQH khóa XVI của tỉnh Điện Biên, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân./.