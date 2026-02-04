Thứ trưởng Trần Quốc Phương hội đàm với Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Liao Min

(TBTCO) - Ngày 3/2/2026, tại Thượng Hải (Trung Quốc), Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam do Thứ trưởng Trần Quốc Phương làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm song phương với Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Liao Min.

Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo Bộ Tài chính hai nước đã thảo luận về các chủ đề ưu tiên của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2026 do Trung Quốc làm chủ nhà, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và thông tin về công tác chuẩn bị của Bộ Tài chính Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà APEC năm 2027.

Hai Thứ trưởng khẳng định tầm quan trọng của APEC nói chung và Tiến trình Bộ trưởng Tài chính nói riêng, coi đây là diễn đàn đối thoại chính sách kinh tế quan trọng, góp phần ươm mầm các ý tưởng và sáng kiến hợp tác tài chính trong khu vực.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: HTQT

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc mừng Bộ Tài chính Trung Quốc trong công tác tổ chức Tiến trình APEC 2026, đồng thời khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính Trung Quốc trong các hoạt động của APEC năm 2026.

Với vai trò là nước chủ nhà APEC 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Liao Min đã chia sẻ về bốn trọng tâm ưu tiên mà Trung Quốc xác định cho Tiến trình Bộ trưởng tài chính APEC năm 2026 gắn với các ưu tiên quốc gia và các giải pháp chiến lược phát triển kinh tế Trung Quốc, bao gồm: Chính sách tài khóa hỗ trợ hộ gia đình; Tài chính cho hạ tầng số; Cơ hội và tiếp cận tài chính cho mọi người; Đối thoại với các tài năng trẻ tài chính.

Thứ trưởng Liao Min cũng đã đưa ra một số đề xuất đối với Bộ Tài chính Việt Nam trong việc nghiên cứu, xây dựng các chủ đề ưu tiên cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2027.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: HTQT

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã chia sẻ những thách thức tương đồng mà Việt Nam và Trung Quốc đang đối mặt trong quá trình xây dựng và điều hành chính sách tài chính – ngân sách phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là việc xác định và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, Thứ trưởng cũng trao đổi quan điểm của Bộ Tài chính Việt Nam với từng chủ đề ưu tiên do phía Trung Quốc đề xuất.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm nhằm xây dựng các chủ đề ưu tiên của APEC 2027 phản ánh đầy đủ các ưu tiên chiến lược quốc gia của Việt Nam, phù hợp với các Nghị quyết trụ cột của Đảng và Nhà nước, bảo đảm tính kế thừa và nhất quán với Kế hoạch Incheon về lộ trình hợp tác tài chính APEC giai đoạn 5 năm.

* Trong ngày 3/2/2026, Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam đã có các buổi làm việc kỹ thuật với Bộ Tài chính Trung Quốc và Ban Thư ký APEC nhằm trao đổi kinh nghiệm về nội dung chuyên môn và công tác hậu cần tổ chức các hoạt động APEC. Các buổi làm việc thể hiện sự chủ động của Bộ Tài chính Việt Nam trong công tác tham vấn và chuẩn bị cho vai trò nước chủ nhà APEC 2027.