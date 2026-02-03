(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa báo cáo về các giải pháp điều hành chính sách tài khóa và phát triển thị trường chứng khoán, thị trường tài sản mã hóa, trái phiếu doanh nghiệp năm 2026.

Theo Bộ Tài chính, trên cơ sở Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã ban hành các quyết định thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2025/NQCP; Quy trình cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, đồng thời công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thí điểm trong lĩnh vực này.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo các thông tư hướng dẫn về thuế, kế toán trên thị trường tài sản mã hoá tại Việt Nam; trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hoá và thị trường tài sản mã hoá. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 07 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và đang tổng hợp sơ bộ trước khi gửi lấy ý kiến Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ảnh minh họa

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-BTC ngày 20/01 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo Quyết định, 3 thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực tài sản mã hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính bao gồm: Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; Điều chỉnh Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và Thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Việc tiếp nhận hồ sơ các thủ tục hành chính nêu trên sẽ bắt đầu từ ngày 20/01/2026. Tổ chức, cá nhân quan tâm đến các thủ tục hành chính nêu trên có thể tìm hiểu chi tiết về các nội dung có liên quan tại Phụ lục Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài sản mã hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-BTC ngày 20/01/2026 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, địa chỉ www.ssc.gov.vn./.