SSI và DBJ kỷ niệm 20 hợp tác và công bố thành lập Quỹ Japan Vietnam Capital Fund

(TBTCO) - Dấu mốc 20 năm hợp tác giữa DBJ và SSI không chỉ cho thấy sự trưởng thành của một quan hệ tài chính song phương, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới.

Hai thập kỷ hợp tác trên thị trường vốn

Ngày 3/2/2026, Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (Development Bank of Japan; DBJ) và Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) chính thức tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác, đồng thời công bố cột mốc mới trong quan hệ song phương: thành lập Japan Vietnam Capital Fund I, quỹ đầu tư tập trung vào Việt Nam do DBJ và Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) đồng quản lý. Buổi lễ có sự tham dự và phát biểu chúc mừng của Ngài Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam...

Sự kiện không chỉ đánh dấu chặng đường hai thập kỷ hợp tác liên tục giữa hai định chế tài chính hàng đầu của Nhật Bản và Việt Nam, mà còn phản ánh chiều sâu ngày càng rõ nét của quan hệ kinh tế song phương trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn hóa và hội nhập cao hơn.

Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác DBJ - SSI, đồng thời công bố thành lập Quỹ Japan Vietnam Capital Fund do DBJ và SSIAM đồng quản lý dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT SSI và ông Shingo Kobayashi - Giám đốc Điều hành DBJ.

Việc ra mắt quỹ đầu tư mới diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Năm 2026 đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, đồng thời là giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước những yêu cầu cao hơn về minh bạch, chuẩn mực quản trị và chất lượng dòng vốn khi FTSE Russell đã công bố việc nâng hạng Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp. Trong bối cảnh đó, vai trò của các dòng vốn trung và dài hạn, gắn với kỷ luật đầu tư và tầm nhìn dài hạn, ngày càng trở nên then chốt.

Japan Vietnam Capital Fund I được thiết kế như một bước tiếp nối chiến lược của khuôn khổ hợp tác này. Quỹ tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam có nền tảng quản trị tốt, chiến lược phát triển dài hạn rõ ràng và khả năng tạo ra giá trị bền vững. Việc DBJ và SSIAM cùng tham gia đồng quản lý quỹ phản ánh cách tiếp cận cân bằng giữa tiêu chuẩn đầu tư quốc tế và sự hiểu biết sâu sắc về thị trường địa phương.

Trên nền tảng đó, hợp tác giữa DBJ và SSI được nhìn nhận không chỉ như một mối quan hệ đầu tư đơn lẻ, mà là một quá trình đồng hành bền bỉ với sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

Trong suốt 20 năm qua, DBJ và SSI đã triển khai hợp tác theo hướng bền vững, tập trung vào các dòng vốn trung - dài hạn, gắn với nhu cầu phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định. Các hoạt động đầu tư được thực hiện phù hợp với định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển thị trường vốn như một kênh huy động nguồn lực quan trọng cho nền kinh tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Shingo Kobayashi - Giám đốc Điều hành DBJ chia sẻ, Việt Nam là đối tác đặc biệt quan trọng của Nhật Bản, trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2023. Với vai trò là định chế tài chính thuộc Chính phủ Nhật Bản, DBJ đã triển khai các hoạt động đầu tư, tư vấn M&A và hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam từ năm 2006, đồng thời thúc đẩy hợp tác song phương.

Trong suốt 20 năm hợp tác với SSI, hai bên đã xây dựng nền tảng tin cậy vững chắc. Việc thiết lập khuôn khổ đầu tư chung là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng cung cấp nguồn vốn dài hạn cho doanh nghiệp hai nước và đóng góp cho phát triển bền vững kinh tế – xã hội Việt Nam và Nhật Bản.

Lập Quỹ mới cho chặng đường tiếp theo

Cùng với đó, ông Nguyễn Đức Thông - Tổng Giám đốc SSI khẳng định, 20 năm hợp tác giữa SSI và DBJ là một chặng đường được đo bằng độ dày của niềm tin hơn là thời gian. Theo ông, trong lĩnh vực tài chính, niềm tin không đến từ khẩu hiệu mà được hình thành từ sự nhất quán trong hành động và khả năng đồng hành qua nhiều chu kỳ thị trường, cả thuận lợi lẫn thách thức. Việc hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới cho thấy nền tảng quan hệ này đã đủ chín để bước sang một nấc phát triển sâu hơn.

DBJ và SSI tái khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển và hội nhập của thị trường vốn Việt Nam.

Nhìn rộng hơn, Tổng Giám đốc SSI cho rằng, hợp tác giữa SSI và DBJ là một lát cắt cụ thể trong bức tranh quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, vốn đã được vun đắp bền chặt qua nhiều thập kỷ và được nâng tầm lên “Đối tác chiến lược toàn diện” từ năm 2023. Trong bối cảnh đó, sự kết nối giữa năng lực tài chính, kinh nghiệm quốc tế của Nhật Bản với sự am hiểu thị trường và năng lực triển khai tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho cả hai phía.

Nhìn về phía trước, lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác được xem như một dấu mốc kép, vừa tổng kết một chặng đường đã được kiểm chứng bằng thực tiễn, vừa mở ra một giai đoạn hợp tác mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng, chuẩn mực và tác động dài hạn.

Bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám đốc SSIAM cũng cho biết, hai thập kỷ hợp tác vừa qua là minh chứng cho niềm tin chung vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam. Theo bà, ngay từ những năm đầu, khi thị trường vốn Việt Nam còn non trẻ, DBJ và SSI đã cùng chia sẻ một tầm nhìn dài hạn, đặt trọng tâm vào giá trị bền vững thay vì lợi ích ngắn hạn. Sự hợp tác trong lĩnh vực đầu tư Private Equity từ năm 2020, thông qua Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VGIF), đã đặt nền móng quan trọng cho việc mở rộng hợp tác ở giai đoạn hiện nay.

Việc ra mắt Japan Vietnam Capital Fund I với quy mô 90 triệu USD, theo đại diện SSIAM, không chỉ là một quyết định đầu tư, mà còn là tuyên bố rõ ràng về niềm tin vào triển vọng kinh tế Việt Nam, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân và chiều sâu của quan hệ hợp tác giữa các định chế tài chính hàng đầu hai nước.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn vào hệ thống tài chính toàn cầu, những khuôn khổ hợp tác như giữa DBJ và SSI được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng, góp phần đưa các dòng vốn chất lượng cao gắn kết chặt chẽ hơn với các mục tiêu phát triển dài hạn của nền kinh tế./.