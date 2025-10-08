SSI hợp tác với Nasdaq trên 3 lĩnh vực quan trọng

(TBTCO) - Chiều ngày 8/10/2025, tại Hà Nội, Công ty CP Chứng khoán SSI đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) với Nasdaq, mở ra hợp tác trên ba lĩnh vực: trao đổi chuyên môn về chuẩn mực niêm yết quốc tế, tổ chức chương trình đào tạo cho doanh nghiệp Việt Nam và khảo sát ứng dụng công nghệ phục vụ thị trường vốn.

Lãnh đạo SSI và FTSE Russell tại lễ ký thỏa thuận.

Thỏa thuận này nối tiếp chuỗi hợp tác quốc tế mà SSI đã chủ động xây dựng trong thời gian qua. Điển hình, công ty đã ký kết với VanEck - một trong những nhà quản lý tài sản hàng đầu tại New York, nhằm thúc đẩy kết nối nguồn vốn toàn cầu và mở đường cho việc token hóa tài sản tại Việt Nam.

SSI cũng hợp tác với FTSE Russell để nghiên cứu, phát triển các chỉ số tài sản số, góp phần mang chuẩn mực minh bạch quốc tế vào thị trường trong nước. Trong lĩnh vực công nghệ tài chính, SSI Digital (SSID) đã ký kết chiến lược với các tổ chức quốc tế như Tether, AWS và U2U Network nhằm phát triển hạ tầng blockchain, điện toán đám mây và các giải pháp tài sản số tại Việt Nam.

Với các hoạt động hợp tác sâu rộng và liên tục, SSI ngày một khẳng định vị thế “đối tác bản địa tin cậy” - am hiểu thị trường trong nước, đồng thời sở hữu mạng lưới kết nối toàn cầu, góp phần thúc đẩy thị trường vốn Việt Nam hội nhập với các chuẩn mực quốc tế./.