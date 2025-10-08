SSI hợp tác với Nasdaq trên 3 lĩnh vực quan trọng

|Nâng hạng – Dấu mốc cho bước chuyển mình toàn diện, mở ra giai đoạn phát triển mới về chất Loạt tổ chức ngoại kỳ vọng hành trình dài hạn của thị trường vốn Việt Nam sau bước chuyển nâng hạng
|Lãnh đạo SSI và FTSE Russell tại lễ ký thỏa thuận.
Thỏa thuận này nối tiếp chuỗi hợp tác quốc tế mà SSI đã chủ động xây dựng trong thời gian qua. Điển hình, công ty đã ký kết với VanEck - một trong những nhà quản lý tài sản hàng đầu tại New York, nhằm thúc đẩy kết nối nguồn vốn toàn cầu và mở đường cho việc token hóa tài sản tại Việt Nam.
SSI cũng hợp tác với FTSE Russell để nghiên cứu, phát triển các chỉ số tài sản số, góp phần mang chuẩn mực minh bạch quốc tế vào thị trường trong nước. Trong lĩnh vực công nghệ tài chính, SSI Digital (SSID) đã ký kết chiến lược với các tổ chức quốc tế như Tether, AWS và U2U Network nhằm phát triển hạ tầng blockchain, điện toán đám mây và các giải pháp tài sản số tại Việt Nam.
Với các hoạt động hợp tác sâu rộng và liên tục, SSI ngày một khẳng định vị thế “đối tác bản địa tin cậy” - am hiểu thị trường trong nước, đồng thời sở hữu mạng lưới kết nối toàn cầu, góp phần thúc đẩy thị trường vốn Việt Nam hội nhập với các chuẩn mực quốc tế./.