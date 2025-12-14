Kinh tế toàn cầu có gì trong tuần từ 15 – 21/12?

(TBTCO) - Những sự kiện kinh tế toàn cầu quan trọng nhất có khả năng ảnh hưởng đến thị trường tài chính trong tuần bắt đầu từ ngày 15/12. Trong đó, dữ liệu kinh tế của Mỹ, quyết định lãi suất tại Nhật Bản, khu vực đồng Euro và thị trường Anh quốc là những điểm nhấn chính.

Dữ liệu việc làm và lạm phát của Mỹ sẽ được theo dõi sát sao trong tuần tới. Ảnh TL

Các số liệu quan trọng bị trì hoãn về việc làm và lạm phát của Mỹ sẽ được các nhà đầu tư theo dõi sát sao để đánh giá xem Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có khả năng cắt giảm lãi suất thêm bao nhiêu nữa.

Các quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Anh cũng sẽ được chú ý. Dự kiến ​​Nhật Bản sẽ tăng lãi suất, Anh sẽ giảm lãi suất, trong khi ngân hàng trung ương khu vực đồng Euro có thể phát tín hiệu rằng lãi suất khó có khả năng giảm thêm nữa.

Dữ liệu về chỉ số quản lý mua hàng của khu vực đồng Euro và Vương quốc Anh, cùng với các dữ liệu quan trọng của Trung Quốc sẽ được công bố trong tuần này, cũng như các quyết định của ngân hàng trung ương ở một số nước Đông Nam Á.

Mỹ

Dữ liệu việc làm của Mỹ vào thứ Ba và dữ liệu lạm phát vào thứ Năm sẽ được theo dõi sát sao sau quyết định gần đây của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về việc cắt giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp. Cả hai dữ liệu đều bị trì hoãn do việc chính phủ đóng cửa gần đây.

Câu hỏi quan trọng đối với các nhà đầu tư hiện nay là lãi suất sẽ giảm thêm bao nhiêu và giảm nhanh như thế nào? Fed dự báo chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026, nhưng nhiều nhà đầu tư kỳ vọng nhiều hơn, với dữ liệu của Sở Giao dịch chứng khoán London (LSEG) cho thấy, thị trường tiền tệ Mỹ đã định giá nhiều khả năng giảm thêm hai lần nữa.

Những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động yếu có thể làm tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, mặc dù những lo ngại về lạm phát vẫn còn.

Nhà kinh tế James Knightley của ING nhận định trong một báo cáo: “Nền kinh tế có thể đang mất việc làm ngay lúc này, điều này càng nhấn mạnh rủi ro hướng đến việc Fed sẽ triển khai thêm các biện pháp hỗ trợ vào năm tới”.

Nhà phân tích Derek Halpenny của ngân hàng MUFG thì cho rằng, do Chủ tịch Fed Jerome Powell viện dẫn thị trường lao động suy yếu là lý do chính để cắt giảm lãi suất, dữ liệu việc làm yếu kém vào thứ Ba có thể sẽ thúc đẩy việc bán đô la tiếp tục diễn ra cho đến cuối năm.

Dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 10 vào thứ Ba cũng sẽ thu hút sự chú ý, cũng như dữ liệu sơ bộ về chỉ số quản lý mua hàng (PMI) đối với hoạt động của ngành sản xuất và dịch vụ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ được công bố vào thứ Năm, tiếp theo là khảo sát niềm tin người tiêu dùng cuối cùng trong tháng 12 của Đại học Michigan và doanh số bán nhà hiện có trong tháng 11 vào thứ Sáu.

Bộ Tài chính Mỹ sẽ đấu giá 13 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 20 năm vào thứ Tư và 24 tỷ USD trái phiếu TIPS kỳ hạn 5 năm được bảo vệ khỏi lạm phát vào thứ Năm.

Khu vực đồng Euro

Cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng trong năm của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ diễn ra vào thứ Năm, tại đó dự kiến ​​ngân hàng này sẽ giữ nguyên lãi suất, tức là lãi suất tiền gửi vẫn ở mức 2%.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng động thái tiếp theo của ngân hàng trung ương có thể là tăng lãi suất, mặc dù có lẽ không phải cho đến năm 2027. Thị trường tiền tệ không dự báo bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào nữa trong năm tới. Thay vào đó, theo dữ liệu của LSEG, họ đang dự báo xác suất tăng lãi suất vào tháng 12/2026 là 29%.

Trọng tâm sẽ tập trung vào các dự báo về GDP và lạm phát của ECB.

Các dự báo có thể cho thấy lạm phát năm 2028 sẽ thấp hơn dự kiến ​​một chút, ở mức 1,9%, nhưng các nhà phân tích của RBC cho rằng, điều này khó có thể đảm bảo để thay đổi quyết sách của ECB.

Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 12 từ Pháp, Đức và khu vực đồng Euro sẽ là một yếu tố đầu vào quan trọng cho quyết định của ECB vào thứ Ba.

Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW của Đức cũng sẽ được công bố vào thứ Ba, tiếp theo là chỉ số khí hậu kinh doanh Ifo vào thứ Tư, cả hai đều dành cho tháng 12.

Khảo sát về tâm lý người tiêu dùng của GfK (Đức) cho tháng 12 sẽ được công bố vào thứ Sáu, cùng với các khảo sát về niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp của Ý trong tháng 12 và dữ liệu về cán cân thanh toán của khu vực đồng Euro trong tháng 10.

Dữ liệu CPI hài hòa cuối cùng của khu vực đồng Euro cho tháng 11 dự kiến ​​sẽ được công bố vào thứ Tư. Hội nghị thượng đỉnh EU vào thứ Năm và thứ Sáu cũng sẽ thu hút sự chú ý.

Đức dự kiến ​​sẽ công bố kế hoạch vay nợ đến năm 2026 vào thứ Năm, tiếp theo là Phần Lan vào thứ Sáu.

Cuộc họp của ECB có thể phát tín hiệu rằng lãi suất khó có khả năng giảm thêm nữa. Ảnh TL

Vương quốc Anh

Ngân hàng Anh (BoE) dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống còn 3,75% vào thứ Năm tuần tới, nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang suy yếu sau khi ngân sách tháng 11 được mong đợi từ lâu đã được thông qua. Đây sẽ là lần giảm lãi suất thứ tư trong năm 2025.

Tuy nhiên, lạm phát vẫn ở mức cao, với tỷ lệ lạm phát trong tháng 10 đạt 3,6%, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2,0% của ngân hàng trung ương. Do đó, các nhà phân tích dự đoán một cuộc bỏ phiếu sít sao khác với tỷ lệ 5 - 4, trong đó Thống đốc BoE Andrew Bailey sẽ có phiếu quyết định.

Thị trường tiền tệ Anh dự báo khả năng cắt giảm lãi suất vào thứ Năm là gần 90%. Nhà kinh tế Philip Shaw của Investec nhận định trong một báo cáo: “Chúng tôi thấy điều này có vẻ hơi quá tự tin, nhưng bằng chứng kể từ cuộc họp tháng 11 vẫn cho thấy áp lực lạm phát đang được kiềm chế đủ để đạt mục tiêu 2,0% trong vòng hai năm tới”.

Trước quyết định đó, dữ liệu việc làm công bố vào thứ Ba dự kiến ​​sẽ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đang tăng và tốc độ tăng trưởng tiền lương tiếp tục giảm nhẹ, trong khi số liệu lạm phát tháng 11 công bố vào thứ Tư sẽ xác nhận xu hướng giảm gần đây, ông Shaw cho biết.

Các cuộc khảo sát sơ bộ về chỉ số quản lý mua hàng (PMI) vào thứ Ba sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động của ngành sản xuất và dịch vụ trong tháng 12, trong khi giá sản xuất tháng 11 sẽ được công bố cùng với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Tư. Số liệu doanh số bán lẻ và nợ công tháng 11 sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Anh dự kiến ​​sẽ bán trái phiếu chính phủ đáo hạn tháng 3 năm 2031 vào thứ Ba.

Scandinavia

Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) và Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank) đều sẽ công bố quyết định về lãi suất vào thứ Năm.

Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 1,75%, trong khi Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank) sẽ duy trì lãi suất không đổi ở mức 4,0%.

Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán ngân hàng trung ương Na Uy có thể hạ dự báo lãi suất trong báo cáo chính sách tiền tệ mới, có khả năng báo hiệu xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 3 là trên 50%.

Thụy Điển sẽ tổ chức đấu giá trái phiếu vào thứ Tư.

Nhật Bản

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được dự đoán nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất chính sách vào thứ Sáu khi lạm phát vẫn dai dẳng và các nhà hoạch định chính sách ngày càng tự tin hơn về xu hướng tiền lương.

Niềm hy vọng của thị trường về việc tăng lãi suất đã được thổi bùng lên sau phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda rằng, ngân hàng trung ương sẽ đánh giá những ưu điểm và nhược điểm của việc tăng lãi suất tại cuộc họp.

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao cuộc họp báo sau cuộc họp của ông Ueda để tìm manh mối về số lần tăng lãi suất có thể xảy ra tiếp theo.

Các yếu tố kinh tế cơ bản cho thấy, BoJ không có lý do gì để giữ nguyên lãi suất chính sách. Sự suy yếu của đồng Yên kể từ cuộc họp tháng 10 của BoJ có thể đã khuyến khích chính quyền chấp nhận tăng lãi suất.

Hàng loạt chỉ số kinh tế sẽ tạo tiền đề cho quyết định được theo dõi sát sao: Vào thứ Hai, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào khảo sát doanh nghiệp Tankan của BoJ, dự kiến ​​sẽ cho thấy sự cải thiện nhẹ về tâm lý kinh doanh và kế hoạch chi tiêu khả quan.

Các nhà kinh tế được công ty cung cấp dữ liệu Quick khảo sát dự đoán, chỉ số chính đo lường tâm lý của các nhà sản xuất lớn đã tăng từ 14 trong cuộc khảo sát trước lên 15.

Dữ liệu dự kiến ​​công bố vào thứ Sáu có thể cho thấy áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng. Theo một cuộc khảo sát của Quick, giá tiêu dùng trên toàn quốc (không bao gồm thực phẩm tươi sống) dự kiến ​​đã tăng 3,0% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương với tốc độ tăng của tháng 10.

Số liệu thương mại tháng 11 sẽ được công bố vào thứ Tư và sẽ được theo dõi sát sao để xem xét tác động của thuế quan.

Theo dõi diễn biến thị trường trái phiếu vào thứ Tư, BoJ sẽ mua trực tiếp bốn phân khúc trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB). Các trái phiếu chính phủ này bao gồm trái phiếu có kỳ hạn hơn 5 năm và đến 10 năm, và trái phiếu có kỳ hạn hơn 10 năm và đến 25 năm. Việc mua trái phiếu theo kế hoạch được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường trái phiếu trong nước.

Bộ Tài chính dự kiến ​​sẽ tổ chức một phiên đấu giá tăng cường thanh khoản vào thứ Ba tới đối với khoảng 650 tỷ Yên trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) đang lưu hành, có thời hạn đáo hạn còn lại từ 5 năm đến 15,5 năm. Các phiên đấu giá như vậy thường nhằm mục đích duy trì và cải thiện tính thanh khoản trên thị trường trái phiếu.

Trung Quốc

Một loạt dữ liệu quan trọng sắp được công bố tại Trung Quốc, hứa hẹn sẽ cung cấp thêm thông tin về sức mạnh của nền kinh tế nước này.

Số liệu về sản lượng công nghiệp, doanh số bán lẻ và đầu tư tài sản cố định trong tháng 11 sẽ được công bố vào thứ Hai. Giá nhà và số liệu bán nhà cũng sẽ được công bố, và sẽ được theo dõi sát sao để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự phục hồi trong tình trạng suy thoái của thị trường bất động sản Trung Quốc.

Các nhà kinh tế tại ING cho rằng, nếu không có bất kỳ gói kích thích nào, giá bất động sản có thể sẽ tiếp tục giảm trong thời gian gần đây. Đầu tư bất động sản có khả năng sẽ chậm lại hơn nữa.

“Việc triển khai các gói kích thích kinh tế đã bị hạn chế trong những tháng gần đây do mục tiêu tăng trưởng năm 2025 có vẻ khá chắc chắn. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy thêm các biện pháp hỗ trợ được công bố trong những tháng tới, khi năm 2026 được xem là một năm quan trọng – khởi đầu của giai đoạn 5 năm mới”, ING cho biết.

Các số liệu về đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng sẽ là trọng tâm.

Indonesia

Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) sẽ đưa ra quyết định lãi suất cuối cùng trong năm vào thứ Tư, và nhiều khả năng ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất hiện tại trong bối cảnh tìm cách ổn định đồng Rupiah.

Những khó khăn của đồng tiền này đã khiến các nhà phân tích tại BMI, một đơn vị của Fitch Solutions, thay đổi dự báo về cuộc họp tháng 12. Hiện tại, họ cho rằng BI sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 4,75%, trong khi trước đó họ dự đoán sẽ có sự giảm lãi suất.

Các nhà kinh tế của Barclays cho rằng, BI khó có thể cảm thấy đủ tự tin để thực hiện thêm một vòng nới lỏng nữa khi đồng Rupiah vẫn đang suy yếu so với đồng USD .

Tuy nhiên, việc Fed cắt giảm lãi suất cũng có thể là một yếu tố ảnh hưởng.

Các nhà kinh tế của ANZ Research cho rằng, BI có khả năng hạ lãi suất sau động thái của Fed và khi tâm lý rủi ro toàn cầu tiếp tục được duy trì ở mức cao.

Tại cuộc họp trước đó vào tháng 11, Thống đốc BI Perry Warjiyo cho biết, ngân hàng trung ương đang tập trung vào việc ổn định đồng Rupiah và thu hút đầu tư nước ngoài.

Thái Lan

Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) sẽ nhóm họp vào thứ Tư, và có thể sẽ đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm.

Tình trạng giảm phát kéo dài và tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Đông Nam Á củng cố lập luận về việc nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa, mặc dù sự bất ổn chính trị có thể làm lu mờ triển vọng hoạch định chính sách.

Một loạt dữ liệu kinh tế yếu kém sẽ tiếp tục gây áp lực lên ngân hàng trung ương trong việc hỗ trợ tăng trưởng, các nhà kinh tế của ANZ Research viết trong một báo cáo, dự đoán BoT sẽ cắt giảm lãi suất sau khi giữ nguyên mức lãi suất ở cuộc họp trước đó.

Các nhà kinh tế tại UOB cũng dự đoán điều tương tự, lưu ý rằng trọng tâm chính sách của ngân hàng trung ương đã chuyển sang duy trì tăng trưởng.

Singapore

Singapore sẽ công bố dữ liệu xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ tháng 11 vào thứ Tư, và dữ liệu này sẽ được theo dõi sát sao để đánh giá tình hình thương mại của quốc đảo này trong kỷ nguyên thuế quan.

Sau tháng 10 tăng trưởng mạnh mẽ ngoài dự kiến, các nhà kinh tế của Barclays dự đoán sẽ có sự điều chỉnh giảm nhẹ trong báo cáo mới nhất.

Cuộc khảo sát tháng 12 của Cơ quan Tiền tệ Singapore đối với các nhà dự báo chuyên nghiệp, dự kiến ​​công bố vào thứ Tư, có thể cho thấy một sự nâng cấp nữa trong kỳ vọng về triển vọng kinh tế của quốc đảo này.

Trong cuộc khảo sát trước đó, dự báo trung bình về tăng trưởng GDP năm 2025 đã tăng lên 2,4%.

Malaysia

Bộ Thương mại Malaysia sẽ công bố số liệu thương mại tháng 11 vào chiều thứ Sáu.

Thị trường sẽ theo dõi xem liệu nhu cầu đối với các mặt hàng điện và điện tử của nước này có tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu hay không, sau kết quả tốt hơn dự kiến ​​trong tháng 10.

Theo nhận định gần đây của các nhà kinh tế Mas Aida Che Mansor và Nazmi Idrus thuộc CGS International, xuất khẩu của Malaysia dự kiến ​​sẽ tăng trong suốt năm 2025 khi các nhà sản xuất đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa trước khả năng Mỹ áp thuế đối với chất bán dẫn.