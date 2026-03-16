Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Lãnh đạo Công ty Pacific Gateway Partners

(TBTCO) - Ngày 16/3/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Đoàn công tác Công ty Pacific Gateway Partners (PGP) do TS. Jean DeSombre – Nhà sáng lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm Paragon Global Ventures, Đối tác điều hành PGP làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ vui mừng được thảo luận cùng TS. Jean Desombre, trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, ngày càng tăng tính chất chiến lược trong các lĩnh vực hợp tác.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Theo Bộ trưởng, năm 2025, Hoa Kỳ xếp thứ 11/153 quốc gia có vốn đầu tư vào Việt Nam. Qua đó cho thấy dư địa để phát triển đầu tư giữa hai nước còn rất nhiều, đặc biệt trong thời gian tới đây Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng vào khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và thị trường tài chính, cũng chính là các lĩnh vực có thế mạnh hàng đầu của Hoa Kỳ. Đây cũng là thông điệp đã được Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donal Trump trao đổi tại Hoa Kỳ vào tháng 2/2026 vừa qua.

Bộ trưởng tin tưởng với kinh nghiệm quý báu của Công ty trong lĩnh vực thúc đẩy đổi mới công nghệ, đầu tư và thịnh vượng chung trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Công ty PGP sẽ cùng đồng hành với Việt Nam trong nỗ lực hiện thực các mục tiêu kinh tế vĩ mô đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng cho biết, Việt Nam đã phát triển hợp tác quốc tế mạnh mẽ, tạo ra các tiền đề phát triển xây dựng một hệ sinh thái công nghệ chiến lược cho Việt Nam, giải quyết các thách thức nêu trên.

Do đó, Bộ Tài chính hy vọng với kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và đối tác công nghệ tại Thung lũng Silicon, Công ty trong lĩnh vực này sẽ giúp thúc đẩy cơ hội đầu tư và kết nối các công ty của Việt Nam với mạng lưới hệ sinh thái công nghệ đổi mới hàng đầu thế giới tại Hoa Kỳ để có cơ hội đổi mới nhanh và hiệu quả.

Cũng theo Bộ trưởng, Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, chủ trương tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước, hình thành một quỹ đầu tư quốc gia mạnh mẽ, một tổ chức đầu tư chiến lược.

Theo đó, SCIC sẽ mở rộng phạm vi hoạt động và hỗ trợ nền kinh tế trong việc đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược, chủ động phân bổ nguồn vốn vào các dự án có tiềm năng phát triển mạnh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đi đúng hướng.

Trong quá trình thực hiện chủ trương này, Bộ Tài chính mong nhận được sự hỗ trợ từ kinh nghiệm quý báu của Công ty PGP, kết nối với các quỹ đầu tư của Hoa Kỳ và các doanh nghiệp công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, chế biến đất hiếm,...), hệ sinh thái đổi mới hàng đầu thế giới để chúng tôi thực hiện tốt chủ trương này.

TS. Jean DeSombre giới thiệu về Đề án Chiến lược: Quan hệ Đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ, Quỹ Công nghiệp Đồng minh (AIS) và Phát triển Cơ sở Hạ tầng Chiến lược. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt Công ty PGP, TS. Jean DeSombre cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng dành thời gian tiếp, đồng thời bày tỏ mong muốn PGP có cơ hội được thảo luận về các lĩnh vực mà nền tảng Quỹ Công nghiệp Đồng minh (AIS) có thể hỗ trợ các ưu tiên công nghiệp của Việt Nam, đồng thời tìm hiểu tiềm năng hợp tác với các bộ ngành và các tổ chức phát triển quốc gia liên quan.

Phát biểu kết thúc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục cùng nhau tìm ra các cơ hội để hợp tác, thực hiện các mục tiêu phát triển thương mại, đầu tư và khoa học công nghệ vì lợi ích của đất nước, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và các thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh