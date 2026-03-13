(TBTCO) - Chiều ngày 13/3/2026, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), Trưởng Khối thi đua số 5, tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2025, kế hoạch năm 2026, đồng thời phát động và ký giao ước thi đua năm 2026.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 5 đơn vị trong Khối Thi đua số 5 đã ký kết giao ước thi đua năm 2026, với mục đích: Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của tập thế và cá nhân trong các đơn vị thuộc Khối thi đua số 5; Tạo động lực thi đua phần đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thăng lợi nhiệm vụ chung của Bộ Tài chính; Bảo đảm phong trào thi đua được triên khai thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điêm, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.

Lãnh đạo 5 đơn vị thuộc Khối Thi đua số 5 Bộ Tài chính ký giao ước thi đua. Ảnh: Đức Minh

Các đơn vị thành viên Khối thi đua số 5 thống nhất thi đua thực hiện tốt các nội dung sau: Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, thông tin, tuyên truyên, xuất bản; bảo đảm tiên độ, chất lượng các đê án, báo cáo, ấn phẩm theo kế hoạch công tác năm 2026 và yêu cầu của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Thi đua đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, cụ thể đẩy mạnh đổi mới tư duy, phương pháp làm việc; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Thi đua xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm: Xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thi đua thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng: Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, có tiêu chí cụ thể; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; thực hiện công tác khen thưởng đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng.

Các đơn vụ thống nhất chỉ tiêu phấn đấu: 100% đơn vị thành viên đăng ký và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do Khối phát động; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua; Phấn đấu các đơn vị trong Khối hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đủ điều kiện đề nghị các hình thức khen thưởng theo quy định.