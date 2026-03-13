(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Hải quan Khu vực XVI, Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Cao Bằng) vừa được bổ sung vào danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài xuất, nhập cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa), mở rộng điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, góp phần thúc đẩy giao thương khu vực biên giới phía Bắc.

Việc bổ sung Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh được thực hiện theo nghị quyết mới của Chính phủ về mở rộng danh sách cửa khẩu quốc tế áp dụng thị thực điện tử. Theo đó, Chính phủ quyết nghị bổ sung thêm 41 cửa khẩu quốc tế vào danh sách quy định tại Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14/8/2023 về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ và danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng e-visa.

Cao Bằng: Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh được áp dụng thị thực điện tử. Ảnh: HQKV16

Trong số các cửa khẩu biên giới đất liền được bổ sung, Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng được đánh giá là điểm cửa khẩu quan trọng trên tuyến biên giới phía Bắc, có vai trò kết nối giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời là đầu mối phát triển kinh tế cửa khẩu của địa phương.

Theo cơ quan hải quan, việc cho phép áp dụng thị thực điện tử tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài khi thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh. Thay vì phải làm thủ tục cấp thị thực theo phương thức truyền thống, người nước ngoài có thể đăng ký e-visa trực tuyến trước khi đến cửa khẩu, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm chi phí và nâng cao tính minh bạch trong quản lý.

Việc mở rộng danh sách cửa khẩu áp dụng e-visa cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới, phát triển du lịch và thu hút đầu tư vào khu vực Cao Bằng. Đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý xuất nhập cảnh, việc triển khai thị thực điện tử tại các cửa khẩu biên giới đất liền được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế.

Trước đó, theo Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14/8/2023, đã có 42 cửa khẩu quốc tế trên phạm vi cả nước được phép áp dụng thị thực điện tử, bao gồm các cửa khẩu đường hàng không, đường bộ và đường biển. Việc tiếp tục bổ sung thêm 41 cửa khẩu lần này nâng tổng số cửa khẩu cho phép người nước ngoài xuất, nhập cảnh bằng e-visa lên 83 cửa khẩu.