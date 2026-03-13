(TBTCO) - Công tác chuẩn bị và triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của các địa phương đang được triển khai chủ động, bài bản, đúng quy định pháp luật.

Việc đặt địa điểm bầu cử tại các di tích lịch sử, văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Ảnh: Minh Sơn

Theo số liệu mới nhất của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 10/3, cả nước có hơn 78,9 triệu cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 15/3 tới.

Lập danh sách cử tri từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID

Theo báo cáo về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Đảng ủy Bộ Nội vụ, thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, công tác lập, rà soát, quản lý và niêm yết danh sách cử tri được các bộ, ngành và địa phương triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và tiến độ của cuộc bầu cử. Các cơ quan thuộc Chính phủ đã phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn địa phương khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh điện tử phục vụ việc lập và quản lý danh sách cử tri.

Việc lập và quản lý danh sách cử tri được thực hiện thống nhất trên phần mềm quản lý cử tri khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống VNeID, góp phần nâng cao tính chính xác, đồng bộ trong quản lý thông tin cử tri.

Lực lượng công an các cấp, đặc biệt là công an cấp xã, đã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức rà soát, đối chiếu danh sách cử tri; chú trọng các trường hợp cử tri có biến động về nơi cư trú, cử tri đi làm ăn xa, cử tri lần đầu tham gia bầu cử hoặc chưa có căn cước công dân, bảo đảm không bỏ sót quyền bầu cử của công dân.

Danh sách cử tri đã được lập theo từng khu vực bỏ phiếu và bàn giao cho các tổ chức phụ trách bầu cử để phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng thời, danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, các khu vực bỏ phiếu và các địa điểm sinh hoạt cộng đồng theo đúng thời hạn luật định; trong quá trình triển khai tiếp tục được rà soát, cập nhật và chỉnh lý đối với các trường hợp biến động về nhân khẩu nhằm bảo đảm tính đầy đủ, chính xác của danh sách cử tri.

Nhìn chung, công tác lập, quản lý và niêm yết danh sách cử tri được triển khai đồng bộ, đúng quy định của pháp luật; việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các nền tảng số trong quản lý cử tri bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch trong công tác chuẩn bị bầu cử. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tại một số địa phương vẫn còn phát sinh sai lệch nhất định giữa dữ liệu trên hệ thống và tình hình cư trú thực tế, đặc biệt liên quan đến một số trường hợp cử tri tạm trú hoặc thông tin cá nhân chưa được cập nhật đầy đủ. Các địa phương đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an rà soát, đối chiếu và kịp thời cập nhật, chỉnh lý thông tin, cơ bản bảo đảm danh sách cử tri đầy đủ, chính xác theo quy định.

Tổ chức địa điểm bỏ phiếu thuận lợi cho cử tri

Tại các địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử; rà soát, xác định địa điểm khu vực bỏ phiếu; chuẩn bị hòm phiếu, tài liệu bầu cử, trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác bầu cử; đồng thời xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp phát sinh tình huống bất thường. Đến nay, tại 72.195 khu vực bỏ phiếu, cơ bản bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Các địa phương cũng chú trọng bố trí địa điểm bỏ phiếu thuận lợi cho cử tri, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đồng thời xây dựng phương án tổ chức bỏ phiếu linh hoạt đối với một số nhóm cử tri đặc thù như người cao tuổi, người khuyết tật, người đang điều trị tại cơ sở y tế hoặc cử tri trong các cơ sở giam giữ.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm điện, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy và phối hợp giữa các lực lượng nhằm bảo đảm an toàn trong ngày bầu cử.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện bảo đảm phục vụ bầu cử được triển khai chủ động, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; việc phân công nhiệm vụ giữa các bộ, ngành và địa phương rõ ràng, chặt chẽ, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng các mốc thời gian luật định.

Số lượng đơn thư liên quan đến người ứng cử không nhiều

Thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã triển khai việc lập, công bố và niêm yết danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng quy định của Luật Bầu cử và tiến độ của cuộc bầu cử.

Kết quả sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, cả nước có 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử; 4.227 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 121.242 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Việc công bố và niêm yết danh sách người ứng cử được thực hiện đồng bộ với công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử. Ảnh: Minh Sơn

Trên cơ sở danh sách chính thức người ứng cử đã được công bố, các địa phương đã thực hiện niêm yết công khai danh sách người ứng cử theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để cử tri tiếp cận thông tin về người ứng cử, nghiên cứu tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác và chương trình hành động trước khi tham gia bỏ phiếu. Việc công bố và niêm yết danh sách người ứng cử được thực hiện đồng bộ với công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch của quá trình bầu cử.

Trong quá trình chuẩn bị bầu cử, các cơ quan có thẩm quyền đã tiếp nhận một số đơn thư phản ánh, kiến nghị liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử hoặc việc giới thiệu người ứng cử tại một số cơ quan, đơn vị. Ngay sau khi tiếp nhận, các cơ quan có thẩm quyền đã phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tiến hành rà soát, xác minh, xem xét và xử lý theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Việc xử lý các đơn thư liên quan đến người ứng cử được thực hiện thận trọng, khách quan, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức các hội nghị hiệp thương và các bước tiếp theo của công tác bầu cử.

Theo báo cáo, số lượng đơn thư liên quan đến người ứng cử không nhiều so với tổng số người ứng cử; các nội dung phản ánh sau khi được xác minh đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; không có vụ việc phức tạp phát sinh ảnh hưởng đến việc công bố danh sách chính thức người ứng cử và việc tổ chức các bước tiếp theo của cuộc bầu cử./.