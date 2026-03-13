(TBTCO) - Kết quả theo dõi trên Phần mềm Tổng kiểm kê tài sản công tính đến 17 giờ ngày 12/3/2026 cho thấy, bên cạnh các đơn vị đã tích cực triển khai, vẫn còn không ít bộ, ngành, tổ chức và địa phương thực hiện chậm so với tiến độ chung.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 3023/BTC-QLCS thông tin về tiến độ thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2026 trên phạm vi cả nước.

Theo Bộ Tài chính, đến nay vẫn còn 3 tổ chức chưa có đơn vị đăng ký đối tượng kiểm kê gồm: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam và Trung ương Hội Người mù Việt Nam.



Bộ Tài chính "điểm danh" bộ, ngành, địa phương còn chậm trong triển khai tổng kiểm kê tài sản công. Ảnh minh họa

Một số cơ quan trung ương, tổ chức và địa phương có tỷ lệ đăng ký kiểm kê chậm hơn tiến độ chung của cả nước. Cụ thể là: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương Quảng Trị, Sơn La, Lào Cai, TP. Hồ Chí Minh

Đáng chú ý, việc đăng ký kiểm kê đối với một số loại tài sản kết cấu hạ tầng còn hạn chế. Hiện mới có 3 địa phương đăng ký đối tượng kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và hạ tầng hàng không là Gia Lai, Hưng Yên và Khánh Hòa. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung, mới có 2 địa phương đăng ký kiểm kê là Gia Lai và Khánh Hòa.

Không chỉ chậm trong khâu đăng ký, tiến độ gửi và duyệt báo cáo kiểm kê đối với tài sản cố định tại nhiều đơn vị cũng chưa đạt yêu cầu. Theo báo cáo, hiện vẫn còn 6 cơ quan, tổ chức chưa có đơn vị nào gửi báo cáo kiểm kê gồm: Văn phòng Chủ tịch nước, Thanh tra Chính phủ, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, có tới 18 cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ gửi báo cáo kiểm kê dưới mức bình quân chung của cả nước (dưới 80%).

Cụ thể, các cơ quan trung ương gồm: Văn phòng Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các địa phương gồm: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Tây Ninh, Huế, Đắk Lắk, Lào Cai, Thái Nguyên, Cà Mau, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Gia Lai, Đà Nẵng, Sơn La, Quảng Ngãi, Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ.

Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện việc đăng ký đối tượng kiểm kê, đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập, gửi và phê duyệt báo cáo kiểm kê trên hệ thống phần mềm theo đúng yêu cầu. Việc thực hiện nghiêm túc và đúng tiến độ tổng kiểm kê không chỉ bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu tài sản công trên phạm vi toàn quốc, mà còn tạo nền tảng quan trọng cho việc hoạch định chính sách quản lý tài sản công trong thời gian tới.