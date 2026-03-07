(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý tại thời điểm 0h ngày 1/1/2026.

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện đúng tiến độ có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá đầy đủ thực trạng tài sản công, phục vụ công tác quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước.

Vẫn còn đơn vị chậm đăng ký đối tượng kiểm kê

Theo Bộ Tài chính, ngày 13/2/2026, Bộ đã có văn bản thông báo tiến độ đăng ký đối tượng kiểm kê trên phần mềm Tổng kiểm kê, đồng thời đề nghị các bộ, ngành và địa phương hoàn thành việc đăng ký, thực hiện kiểm kê và báo cáo kết quả theo kế hoạch.

Tuy nhiên, theo số liệu cập nhật trên hệ thống tính đến 9h ngày 5/3/2026, vẫn còn một số cơ quan chưa đăng ký hoặc chưa hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước. Ảnh minh họa.

Cụ thể, một số đơn vị chưa đăng ký đối tượng kiểm kê như: Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Trung ương Hội Người mù Việt Nam và Ủy ban Sông Mê kông Việt Nam.

Bộ Tài chính lưu ý các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) để phối hợp xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, một số bộ, cơ quan chưa hoàn thành việc đăng ký đối tượng kiểm kê. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng ghi nhận một số trường hợp đăng ký đối tượng kiểm kê chưa phù hợp. Chẳng hạn, một số địa phương và đơn vị đăng ký kiểm kê đối với tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị hoặc hạ tầng hàng không dù không thuộc phạm vi quản lý.

Tăng cường đôn đốc, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch

Để bảo đảm hoàn thành công tác tổng kiểm kê theo đúng kế hoạch, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, hoàn thiện đăng ký đối tượng kiểm kê và cập nhật thông tin tài sản trên hệ thống.

Các đơn vị đã đăng ký cần rà soát lại thông tin đối tượng kiểm kê nhằm bảo đảm chính xác, đầy đủ các loại tài sản thuộc phạm vi quản lý. Đối với các đơn vị chưa đăng ký, cần khẩn trương thực hiện đăng ký trên hệ thống.

Song song với đó, các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ kiểm kê tài sản thuộc phạm vi quản lý và gửi báo cáo kết quả kiểm kê về cơ quan quản lý cấp trên theo quy định. Các cơ quan quản lý cấp trên có trách nhiệm tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện kiểm kê đúng thời hạn, đồng thời đẩy nhanh việc phê duyệt báo cáo kiểm kê.

Tại địa phương, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện kiểm kê đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; đồng thời tổ chức làm việc trực tiếp hoặc theo cụm với những đơn vị, địa phương chậm tiến độ.

Theo kế hoạch công tác năm 2026, Bộ Tài chính cũng sẽ tổ chức các đoàn công tác để trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tổng kiểm kê tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương./.