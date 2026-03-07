Ngày 7/3: Giá bạc trong nước và thế giới nối đà giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (7/3) tiếp đà giảm trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, khiến nhà đầu tư thận trọng theo dõi tín hiệu từ thị trường. Trong nước, giá bạc tiếp tục giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.663.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.693.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 83,65 USD/ounce, giảm 1,44 USD so với hôm qua.

Giá bạc hôm nay tiếp đà giảm trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.117.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.213.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tiếp tục giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.663.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.693.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.665.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.699.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm, hiện ở mức giá 2.170.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.175.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 7/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.663.000 2.693.000 2.665.000 2.699.000 1 kg 71.017.000 71.815.000 71.069.000 71.966.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.671.000 2.701.000 2.672.000 2.703.000 1 kg 71.223.000 72.027.000 71.265.000 72.078.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 83,65 USD/ounce, giảm 1,44 USD so với ngày 6/3.

Thị trường bạc ghi nhận những biến động đáng chú ý trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Sáu khi giá kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 80 USD/ounce. Diễn biến giằng co cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường thiếu động lực rõ ràng.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire, mức 80 USD/ounce được xem là ngưỡng giá mang tính tâm lý quan trọng trên thị trường. Trong lịch sử giao dịch, mốc này nhiều lần đóng vai trò hỗ trợ cho giá bạc, nhưng cũng không ít lần bị xuyên thủng khiến thị trường liên tục dao động giữa áp lực bán và lực mua bắt đáy.

Về triển vọng trong ngắn hạn, vị chuyên gia cho rằng nếu giá bạc có thể phục hồi từ vùng hiện tại, mục tiêu tiếp theo mà phe mua hướng tới có thể là ngưỡng 90 USD/ounce. Ngược lại, trong trường hợp giá giảm xuống dưới đáy được hình thành trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, thị trường có khả năng chịu thêm áp lực điều chỉnh và lùi về khu vực 70 USD/ounce.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 7/3/2026: