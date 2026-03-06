Ngày 6/3: Giá cao su thế giới điều chỉnh nhẹ, trong nước đi ngang

Giá cao su trên các sàn giao dịch lớn của châu Á hôm nay (6/3) diễn biến trái chiều khi một số hợp đồng kỳ hạn tăng nhẹ nhưng xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế. Trong khi đó, thị trường cao su trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.

Giá cao su trên các sàn giao dịch lớn của châu Á hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Giá cao su thế giới hôm nay có xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ. Biến động giá trên các sàn giao dịch lớn tại châu Á nhìn chung khá hạn chế, với mức giảm chủ yếu dưới 1%, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy và chưa hình thành xu hướng rõ ràng.

Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 trên sàn giao dịch Tocom - Tokyo ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các kỳ hạn. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 1,17% xuống còn 359 JPY/kg. Hợp đồng giao tháng 4/2026 tăng 1,10% lên 367,10 JPY/kg, trong khi hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,53% xuống 366,00 JPY/kg. Các kỳ hạn xa hơn cũng biến động nhẹ khi hợp đồng tháng 6/2026 giảm 0,15% xuống 366,50 JPY/kg và hợp đồng tháng 7/2026 tăng 0,81% lên 371,80 JPY/kg. Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn tồn tại sự giằng co giữa kỳ vọng phục hồi nhu cầu và áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Tại Trung Quốc, giá cao su tự nhiên trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) chủ yếu đi xuống. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 0,27% xuống 16.580 CNY/tấn. Hợp đồng tháng 4/2026 giảm 0,66% và cũng giao dịch ở mức 16.580 CNY/tấn. Các hợp đồng giao tháng 5, tháng 6 và tháng 7/2026 lần lượt giảm 0,21%, 0,12% và 0,48%, dao động quanh vùng 16.530 - 16.660 CNY/tấn. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên sàn Thượng Hải phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ cao su tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ lớn nhất thế giới chưa có tín hiệu tăng mạnh.

Tại Singapore, giá cao su TSR20 trên sàn SGX cũng ghi nhận xu hướng giảm nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn. Hợp đồng TSR20 giao tháng 4/2026 giảm 0,40% xuống còn 196,60 cent/kg. Hợp đồng tháng 5 và tháng 6/2026 cùng giảm 0,29%, giao dịch ở mức 196,30 cent/kg. Trong khi đó, hợp đồng tháng 7/2026 giảm 0,35% xuống 196,20 cent/kg và hợp đồng tháng 8/2026 cũng giảm 0,35% xuống 196,40 cent/kg.

Nhìn chung, giá cao su thế giới đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau nhịp tăng trước đó. Biến động giá trên các sàn giao dịch vẫn ở biên độ hẹp và chưa cho thấy tín hiệu hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt trong ngắn hạn.

Giá cao su trong nước

Thị trường cao su trong nước vẫn duy trì trạng thái ổn định khi nhiều doanh nghiệp vẫn giữ nguyên mức thu mua so với các phiên trước. Hoạt động giao dịch diễn ra khá trầm lắng do nguồn cung mủ cao su vẫn ổn định trong khi nhu cầu chế biến và xuất khẩu chưa xuất hiện biến động đáng kể.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước 420 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30. Giá mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg.

Công ty Mang Yang, giá mủ nước dao động khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 -loại 1), trong khi mủ đông tạp được thu mua trong khoảng 345 - 393 đồng/DRC.

Công ty Phú Riềng giữ giá mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, còn mủ nước duy trì 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg./.