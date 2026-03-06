(TBTCO) - Hai tháng đầu năm 2026, kinh tế TP. Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc khi hàng loạt chỉ số tăng trưởng mạnh. Bán lẻ, sản xuất công nghiệp và du lịch đều tăng hai chữ số, trong khi số doanh nghiệp thành lập mới tăng tới 63% so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng phòng Phòng Chính sách tổng hợp, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, trong hai tháng đầu năm 2026, nhiều chỉ số kinh tế chủ chốt của TP. Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố ước tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sức mua trên thị trường nội địa tiếp tục cải thiện.

Hoạt động sản xuất cũng duy trì đà tăng trưởng khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 14,6% so với cùng kỳ. Cùng với đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 165.110 tỷ đồng, tương đương 20,5% dự toán năm và tăng 10,58% so với cùng kỳ.

Môi trường kinh doanh tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Trong hai tháng đầu năm, TP. Hồ Chí Minh có 8.967 doanh nghiệp gia nhập thị trường, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế đầu năm của thành phố. Trong dịp Tết Nguyên đán, các khu, điểm du lịch trên địa bàn đón khoảng 4,75 triệu lượt khách tham quan, trong đó có khoảng 230.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch trong dịp này ước đạt 13.950 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung hai tháng đầu năm, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 14,11 triệu lượt khách, với tổng doanh thu đạt hơn 102.406 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực đầu tư công, thành phố đã hoàn thành phân bổ chi tiết vốn đầu tư năm 2026, đạt 87,5% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án cũng được đẩy mạnh.

Đến nay, 738 trong tổng số 838 dự án đã được xử lý vướng mắc. Các dự án này có tổng mức đầu tư hơn 166.000 tỷ đồng, với diện tích trên 16.000 ha.

Theo định hướng phát triển, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 10% trong năm 2026. Thành phố xác định hai nhóm động lực chính cho tăng trưởng, gồm các lĩnh vực truyền thống như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo.

Song song đó, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và triển khai vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh nhằm thu hút dòng vốn trong và ngoài nước.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2026 dự kiến đạt khoảng 1,18 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 30% GRDP, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong những năm tới.