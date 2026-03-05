Giải ngân vốn đầu tư công thấp, Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ “nút thắt”

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm còn thấp, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát các vướng mắc để tháo gỡ “nút thắt”, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Vì sao giải ngân thấp?

Ông Phan Văn Tùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi cho hay, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao gần 6.821 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách địa phương 5.862 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương 958,6 tỷ đồng.

Theo số liệu tổng hợp của Bộ Tài chính, đến ngày 28/2/2025, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân khoảng 226,2 tỷ đồng, bằng 3,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Ông Phan Văn Tùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi báo cáo công tác giải ngân.

Riêng khu vực phía Tây của tỉnh, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao cho các chủ đầu tư khoảng 2.309,4 tỷ đồng (trong đó, nguồn thu tiền sử dụng đất đến nay chưa được nhập vào hệ thống TABMIS). Trên cơ sở số liệu cập nhật nhanh của các chủ đầu tư, các dự án phía Tây đã giải ngân được khoảng 134,273 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng 5,8% kế hoạch vốn giao.

Ông Tùng cho hay, tỷ lệ giải ngân đến tháng 2 của các công trình, dự án khu vực phía Tây chưa cao, do các chủ đầu tư chủ yếu tập trung hoàn thiện thủ tục giải ngân, chuẩn xác số liệu giải ngân thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (niên độ giải ngân đến ngày 31/1/2026) đối với các dự án chuyển tiếp.

Nhiều dự án ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Thời gian nghỉ Tết năm 2026 diễn ra muộn so với các năm trước, tạm thời làm chậm công tác thi công xây dựng dự án của nhà thầu, nên khối lượng nghiệm thu, thanh toán phát sinh chưa nhiều. Đối với phần vốn phân cấp cho cấp xã quản lý, hiện đa số các địa phương đang triển khai thủ tục đầu tư của các dự án, chưa có khối lượng giải ngân…

Theo các chủ đầu tư, hiện nay, các dự án đang gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Các chủ đầu tư đề nghị các đơn vị có liên quan tập trung nhân lực, triển khai thực hiện và đẩy nhanh triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng…

Rà soát, tháo gỡ các vướng mắc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm nhấn mạnh, việc nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm yêu cầu chủ đầu tư phối hợp các cấp, ngành liên quan ở khu vực phía Tây và của tỉnh khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công các phần việc đang dang dở của các dự án, công trình; tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ; đôn đốc các đơn vị trong phạm vi quản lý, kịp thời đề xuất khó khăn, vướng mắc để xử lý, bảo đảm tiến độ chung.

Các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và địa phương phải rà soát toàn diện công tác chuẩn bị đầu tư, các vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, thanh quyết toán…, tập trung xử lý dứt điểm từng khâu, bảo đảm thông thoáng, triển khai đúng tiến độ.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị cần phải xem xét, rà soát cụ thể từng vấn đề và từng “nút thắt”… và có phương án giải quyết, không nêu nguyên nhân chung chung là chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng.

Đối với các dự án xây dựng cơ sở vật chất tại các địa phương, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, thanh tra về tính khả thi, hiệu quả thực tế; tham mưu phương án xử lý, kiểm điểm trách nhiệm nếu để xảy ra thất thoát, không hiệu quả. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư của các địa phương, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm; chủ động đề xuất giải pháp trong phạm vi thẩm quyền; chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ các dự án, công trình và các phần việc được giao, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch đề ra./.