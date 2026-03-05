Chứng khoán phái sinh ngày 5/3: Chênh lệch âm mở rộng, giá hợp đồng tương lai rơi sâu

(TBTCO) - Trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 5/3, nhà đầu tư nghiêng về kịch bản phòng ngừa rủi ro, kéo giá hợp đồng tương lai giảm sâu, nới rộng chênh lệch âm lên hơn 18 điểm.

Diễn biến chỉ số VN30-Index tích cực hơn sau chuỗi ngày giảm điểm. Mở cửa phiên giao dịch 5/3, chỉ số cơ sở tăng 25 điểm ngay đầu phiên với dòng tiền mua chủ động mạnh mẽ ở nhiều nhóm ngành như ngân hàng, bất động sản và chứng khoán.

Dù dòng tiền tốt vẫn được duy trì, nhưng sự phân hóa mạnh vẫn thể hiện ở giữa phiên giao dịch khi nhiều cổ phiếu như VJC, PLX và GVR đồng loạt bị chốt lời. Áp lực bán trong phiên chiều, đặc biệt ở nhóm ngành như ngân hàng, thép, dầu khí với nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, điển hình là VCB, BID và HPG giảm điểm trong khi GAS, PLX, BSR đều giảm gần sàn về cuối phiên khiến chỉ số đảo chiều giảm hơn 15 điểm. Dòng tiền bắt đáy trở lại ở nhóm Vingroup, giúp chỉ số không bị sụt giảm quá sâu. VN30-Index đóng cửa tại 1942,76 điểm, giảm 13,77 điểm, tương ứng mức giảm 0,7%, với 7 mã tăng và 22 mã giảm.

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 đáo hạn tháng 3/2206 (41I1G3000) đóng cửa tại 1.924,4 điểm, giảm 1,62% so với phiên trước.

Chênh lệch âm do đó bất ngờ mở rộng lên -18,36 điểm so với chỉ số VN30. Tâm lý của nhà đầu tư nghiêng về trạng thái thận trọng trước diễn biến đảo chiều của thị trường cơ sở.

Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng duy trì trạng thái chênh lệch âm, dao động từ -5,06 điểm đến -25,66 điểm, cho thấy kỳ vọng ngắn hạn đối với chỉ số VN30 vẫn chưa thực sự cải thiện.

Chênh lệch âm mở rộng trong phiên 5/3

Thanh khoản thị trường phái sinh giảm 19,8% so với phiên trước. Dòng tiền có phần hạ nhiệt sau giai đoạn biến động mạnh. Đồng thời, khối lượng mở (OI) của hợp đồng VN30F2603 tăng lên 38.643 hợp đồng, hàm ý nhà đầu tư vẫn tiếp tục gia tăng các vị thế nắm giữ, chủ yếu nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro trước khả năng thị trường tiếp tục điều chỉnh.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, hợp đồng tương lai VN30 đang suy yếu khi không giữ được vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.930 điểm, trong khi chênh lệch âm sâu cho thấy nhà đầu tư trên thị trường phái sinh vẫn nghiêng về kịch bản VN30 có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn./.