Chứng khoán phái sinh ngày 4/3: Bùng nổ thanh khoản, dòng tiền sôi động khi VN30 rung lắc mạnh

(TBTCO) - Chênh lệch giữa mức điểm cao nhất và thấp nhất của VN30-Index trong phiên 4/3 lên tới hơn 60 điểm. Trạng thái rung lắc mạnh trên thị trường cơ sở kích hoạt dòng tiền lớn tham gia thị trường chứng khoán phái sinh.

Sắc đỏ tiếp tục bao trùm trên thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh ngày 4/3. Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index đã có thời điểm giảm gần 15 điểm chỉ sau một giờ giao dịch đầu tiên khi các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt rơi mạnh. Áp lực bán lan rộng khiến chỉ số lùi sâu, có thời điểm về sát 1.905 điểm.

Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy xuất hiện ở nhiều cổ phiếu ngân hàng đã kéo chỉ số thu hẹp đà giảm, đóng cửa tại 1.956,23 điểm, giảm 2,82 điểm, tương đương mức giảm 0,14%. Thanh khoản duy trì ở mức cao quanh 24.300 tỷ đồng, phản ánh sự giằng co quyết liệt. Tương tự, VN100-Index cũng giảm 0,44%.

Diễn biến rung lắc mạnh trên thị trường cơ sở đã kích hoạt dòng tiền đổ mạnh vào thị trường phái sinh. Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tăng 23,4% so với phiên trước. Hoạt động đầu cơ gia tăng rõ rệt khi biên độ biến động trong phiên mở rộng trên thị trường cơ sở. Nhiều khả năng các nhà giao dịch tận dụng nhịp giảm sâu và hồi nhanh để mở và đảo vị thế liên tục.

Hợp đồng tương lai VN30 và VN100 phiên 4/3

Đóng cửa phiên hôm nay, 3/8 hợp đồng tăng giá. Hợp đồng VN30 đáo hạn vào tháng 3/2026 (41I1G3000) đóng cửa tại 1.956,0 điểm, tăng 0,2% so với phiên trước. Nhờ vậy, trạng thái chênh lệch âm đã thu hẹp mạnh, chỉ còn thấp hơn 0,53 điểm so với VN30. Trong khi đó, các hợp đồng kỳ hạn xa hơn vẫn duy trì trạng thái chiết khấu từ -3,33 đến -6,33 điểm, phản ánh sự thận trọng đối với xu hướng trung hạn.

Việc chênh lệch âm thu hẹp ở khá nhiều kỳ hạn trong bối cảnh thanh khoản tăng nhanh cho thấy, dòng tiền không đơn thuần phòng vệ, mà còn chủ động đặt cược theo nhịp biến động ngắn hạn của chỉ số.

Dòng tiền đang dịch chuyển nhanh sang phái sinh mỗi khi thị trường cơ sở xuất hiện biến động lớn. Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch tăng các vị thế đầu cơ trong phiên khi VN30 biến động mạnh, đồng thời, đang nghiêng về xu hướng kém tích cực của VN30, ưu tiên các vị thế phòng ngừa rủi ro. Chứng khoán SHS dự báo hợp đồng 41I1G3000 trong ngắn hạn nhiều khả năng không giữ được hỗ trợ quanh 2.000 điểm, kéo ngưỡng hỗ trợ gần nhất về 1.930 điểm./.