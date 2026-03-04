Hà Nội muốn bán đấu giá 45% vốn nhà nước tại Interserco

(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế - Interserco (mã Ck: ILS) do UBND TP. Hà Nội sở hữu.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội dự kiến đấu giá 16,2 triệu cổ phần, tương đương 45% vốn điều lệ Interserco, với giá khởi điểm 18.180 đồng/cổ phần. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ 8h30 ngày 2/3/2026 đến 15h30 ngày 13/3/2026. Hạn cuối nộp phiếu tham dự đấu giá là 16 giờ ngày 18/3/2026.

Hiện cổ đông Nhà nước là cổ đông lớn nhất tại Interserco. Cổ đông lớn còn lại là Công ty cổ phần Logistics Hàng không ALS, nắm giữ 27% vốn điều lệ.

Ảnh minh họa

Interserco đang quản lý và sử dụng nhiều khu đất có vị trí đáng chú ý tại Hà Nội và vùng phụ cận. Trong đó có khu đất 17 Phạm Hùng (ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết) diện tích hơn 47.000 m²; khu đất 358 đường Láng (quận Đống Đa) hơn 2.700 m²; các khu đất tại xã Sơn Đồng và xã Đức Thượng (nay là xã Hoài Đức); cảng Hồng Hà tại 302 Lê Lợi (Sơn Tây) cùng một số cơ sở đào tạo nghề khác.

Doanh nghiệp này đang triển khai dự án cảng cạn (ICD) tại xã Hoài Đức với quy mô gần 18 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Trong bối cảnh nhu cầu dịch vụ logistics và cảng cạn khu vực Hà Nội gia tăng, dự án này được kỳ vọng tạo thêm dư địa tăng trưởng cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

Được biết, Interserco phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) từ tháng 6/2016 với vốn điều lệ 360 tỷ đồng, trong đó phần vốn nhà nước chiếm 45%. Việc tổ chức đấu giá toàn bộ phần vốn nhà nước lần này nằm trong lộ trình tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội./.