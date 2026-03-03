Thanh khoản trái phiếu riêng lẻ tăng mạnh trong tuần qua

(TBTCO) - Trong tuần từ 23/2 - 27/2, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt bình quân 5.428 tỷ đồng mỗi ngày, tăng gần 65% so với tuần trước đó.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 23/2 - 27/2 do Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) công bố, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận thêm các giao dịch mới, song quy mô vẫn ở mức khiêm tốn. Cụ thể, trong tuần qua có 4 đợt phát hành được thực hiện, với tổng giá trị đạt 3.381 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 8.492 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng chiếm ưu thế rõ rệt với 7 đợt, tổng trị giá 8.223 tỷ đồng, tương đương 96,8% tổng lượng phát hành. Ngược lại, kênh phát hành riêng lẻ chỉ ghi nhận 2 đợt với tổng giá trị 270 tỷ đồng, chiếm 3,2%.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trước hạn tiếp tục diễn ra. Trong tuần, các doanh nghiệp đã mua lại 998 tỷ đồng trái phiếu. Tính chung từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 3.198 tỷ đồng, giảm 80,1% so với cùng kỳ năm 2025. Xét theo nhóm ngành, bất động sản dẫn đầu với khoảng 2.003 tỷ đồng, chiếm 62,6% tổng giá trị mua lại trước hạn.

Áp lực đáo hạn trong thời gian còn lại của năm vẫn ở mức đáng chú ý. Theo VBMA, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn trong năm 2026 đạt 194.120 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 116.535 tỷ đồng, tương đương khoảng 60% tổng giá trị đáo hạn. Xếp sau là nhóm ngân hàng với 22.756 tỷ đồng, chiếm 11,7%.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ có sự cải thiện đáng kể. Giá trị giao dịch bình quân ngày trong kỳ đạt 5.428 tỷ đồng, tăng 64,6% so với tuần trước đó. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt khoảng 172 nghìn tỷ đồng./.