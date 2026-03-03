(TBTCO) - Theo thư mời của Chính phủ Thụy Điển và Chính phủ Nauy phối hợp với Ngân hàng Thế giới (World Bank), từ ngày 2/3 đến ngày 6/3/2026, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại Nguyễn Quốc Phương dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tài chính tham dự "Chương trình huy động nguồn lực tài chính xanh cho giảm phát thải carbon trong công nghiệp" tại Thụy Điển và Na Uy.

Trong phiên làm việc đầu tiên với Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển, với sự tham dự của Quốc vụ khanh Helena Dyrssen và đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước đến từ hơn 10 quốc gia, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương đã thay mặt Bộ Tài chính phát biểu tại phiên khai mạc.

Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại Nguyễn Quốc Phương phát biểu tại sự kiện.

Trong bài phát biểu, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương nhấn mạnh vai trò của ngành Tài chính trong việc hoàn thiện và đồng bộ khung chính sách, huy động nguồn vốn dài hạn, thiết kế cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và khu vực tư nhân, qua đó thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và khử carbon trong công nghiệp.

Đồng thời, đánh giá cao sự hỗ trợ của Thụy Điển trong hỗ trợ kỹ thuật và ODA cho Việt Nam (trong đó có hỗ trợ xây dựng Chương trình Nghị sự 21), cũng như sự đồng hành về tài chính, công nghệ và tăng cường năng lực thể chế cho quá trình chuyển đổi xanh.

Bà Camilla Mellander - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Ngoại giao Thụy Điển (Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam giai đoạn 2012 -2015) tại sự kiện.

Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương sẽ tiếp tục có các cuộc làm việc tại Thụy Điển từ ngày 2/3 đến ngày 4/3/2026 với Cơ quan Năng lượng Thụy Điển, Vinnova, Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) và các đơn vị liên quan về tài trợ cho các dự án khử carbon.

Sau đó, đoàn sẽ sang Na Uy gặp gỡ và làm việc với Tập đoàn khai khoáng và khoáng sản LKAB, Heidelberg Materials, nhà máy CCS và Công ty hóa chất đa quốc gia Yara tại Nauy trong các ngày 5 - 6/3/2026 trước khi kết thúc chuyến công tác./.