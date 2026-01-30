2 triệu USD hỗ trợ nâng cao năng lực ngân hàng xanh tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 30/1, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Nhà nước phối hợp tổ chức tọa đàm khởi động Cấu phần nâng cao năng lực về “ngân hàng xanh” trong khuôn khổ Hỗ trợ kỹ thuật: Thúc đẩy tài chính toàn diện và tài trợ khí hậu.

Thông qua Cấu phần nâng cao năng lực ngân hàng xanh trị giá 2 triệu USD do Chính phủ Nhật Bản tài trợ từ Quỹ Nhật Bản vì sự phát triển thịnh vượng tại châu Á và Thái Bình Dương (JFPR), dự án hỗ trợ tăng cường năng lực của ngành ngân hàng trong mở rộng các hoạt động tài trợ xanh và khí hậu.

Dự án hỗ trợ tăng cường năng lực của ngành ngân hàng trong mở rộng các hoạt động tài trợ xanh và khí hậu. Ảnh minh họa

Tọa đàm đã giới thiệu kế hoạch triển khai dự án và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế cũng như góc nhìn thực tế về thực trạng tài chính xanh đang ngày càng phát triển tại Việt Nam.

Tại tọa đàm, các đại biểu tham gia đã được tiếp cận các góc nhìn chuyên sâu về một số nội dung như đánh giá rủi ro khí hậu, tác động kinh tế vĩ mô của định giá carbon, vai trò của các tổ chức tín dụng trong phát triển thị trường carbon và về việc phát hành trái phiếu xanh của các ngân hàng.

Đồng thời, trao đổi quan điểm mang tính thực tiễn về phân loại xanh của Việt Nam, đề xuất các bước tiếp theo cho các ngân hàng, đặc điểm của các sản phẩm tài chính bền vững và tài chính chuyển đổi, và việc thúc đẩy tài chính xanh và bền vững ở Việt Nam.

Đại điện Chính phủ Nhật Bản phát biểu tại sự kiện, ông Watanabe - Tham tán công sứ, Trưởng Bộ phận kinh tế, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ sử dụng nguồn tiền hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản hiệu quả và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng xanh và bao trùm của Việt Nam.

Bà Maria Joao M. Pateguana- Trưởng Ban Phát triển khu vực tư nhân ADB tại Việt Nam nhấn mạnh, dự án hỗ trợ kỹ thuật gắn liền chiến lược Đối tác quốc gia của ADB tại Việt Nam (2023-2026) và hỗ trợ các cải cách rộng hơn của Chính phủ về khu vực tài chính. Bà đánh giá cao việc duy trì đối thoại và hỗ trợ kỹ thuật sẽ góp phần giúp các ngân hàng khai thác tiềm năng để đóng góp vào tăng trưởng bền vững đồng thời tăng cường khả năng quản lý rủi ro khi hậu./.