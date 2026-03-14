Hưng Yên thông qua đề án thành lập Khu kinh tế tự do

Chiều 13/3, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã họp và thống nhất thông qua Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên. Đây nội dung mang tầm chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Theo đề án, Khu kinh tế tự do Hưng Yên được xây dựng theo mô hình khu kinh tế tích hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các ngành sản xuất công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và dịch vụ hiện đại, hình thành một hệ sinh thái năng động; trở thành một động lực và cực tăng trưởng mới của Hưng Yên cũng như khu vực phía Bắc.

Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2035 là tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I; đến năm 2045 Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương. Ảnh: Quỳnh Nga

Khu kinh tế tự do Hưng Yên được phát triển theo mô hình phức hợp đa chức năng. Khu vực này có diện tích hiện tại khoảng 30.583 ha, đồng thời nghiên cứu mở rộng về phía tây khoảng 13.000 ha và lấn biển phía đông khoảng 17.000 ha, dự kiến chia thành ba vùng phát triển.

Việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, nổi trội cho Khu kinh tế tự do Hưng Yên sẽ được định hướng bởi 4 nguyên tắc: Không tập trung vào việc mở rộng các ưu đãi thuế, phí truyền thống mà ưu tiên các giải pháp tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn và hiệu quả hơn; bảo đảm khả năng cạnh tranh ở tầm quốc tế; được thiết kế phù hợp với định hướng phát triển không gian và ngành nghề; lấy nhu cầu và những rào cản đối với nhà đầu tư làm trung tâm thiết kế chính sách.

Dự kiến đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành 12 nhóm với 31 cơ chế, chính sách; trong đó có 18 chính sách tốt nhất của Việt Nam hiện nay và 13 chính sách đột phá theo đối chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh: Khu kinh tế tự do sẽ là chủ lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới. Khu kinh tế tự do Hưng Yên được định vị là một cực tăng trưởng thế hệ mới, tạo ra đột phá về tăng trưởng kinh tế, năng suất và thu hút đầu tư chất lượng cao.

Với mô hình thể chế linh hoạt, ưu đãi vượt trội và hạ tầng đồng bộ sẽ góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và thu hút dòng vốn chiến lược trong nước và quốc tế, qua đó nâng cao năng lực sản xuất, xuất khẩu và hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu. Khu kinh tế tự do Hưng Yên sẽ là nền tảng để tỉnh trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, trung tâm kinh tế biển, trung tâm năng lượng của khu vực.