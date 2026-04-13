Ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII có ý nghĩa đặc biệt trong việc xác lập nền tảng vận hành cho cả nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây không chỉ là việc bầu các chức danh chủ chốt, mà còn là lựa chọn những người sẽ gánh vác trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, tổ chức triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh thành chương trình, kế hoạch cụ thể, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên phát biểu.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu; đồng thời thực hiện quy trình bầu các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân các khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu đã bầu ông Trần Quốc Văn - Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Lê Xuân Tiến, ông Đặng Thanh Giang, bà Trần Thị Tuyết Hương và ông Vũ Ngọc Trì được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII.

Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với sự thống nhất cao, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới gồm: ông Nguyễn Lê Huy, ông Lê Quang Hòa, ông Phạm Văn Nghiêm, ông Lại Văn Hoàn và ông Nguyễn Hùng Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm, tin tưởng, giao phó trọng trách; đồng thời hứa sẽ toàn tâm, toàn trí, hết lòng phục vụ Nhân dân, cùng tập thể UBND tỉnh quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, đưa tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển nhanh và bền vững./.