Ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Quỳnh Nga

Quỳnh Nga

21:08 | 13/04/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 13/4, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.
aa

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII có ý nghĩa đặc biệt trong việc xác lập nền tảng vận hành cho cả nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây không chỉ là việc bầu các chức danh chủ chốt, mà còn là lựa chọn những người sẽ gánh vác trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, tổ chức triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh thành chương trình, kế hoạch cụ thể, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
Ông Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên phát biểu.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu; đồng thời thực hiện quy trình bầu các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân các khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu đã bầu ông Trần Quốc Văn - Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Lê Xuân Tiến, ông Đặng Thanh Giang, bà Trần Thị Tuyết Hương và ông Vũ Ngọc Trì được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với sự thống nhất cao, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới gồm: ông Nguyễn Lê Huy, ông Lê Quang Hòa, ông Phạm Văn Nghiêm, ông Lại Văn Hoàn và ông Nguyễn Hùng Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm, tin tưởng, giao phó trọng trách; đồng thời hứa sẽ toàn tâm, toàn trí, hết lòng phục vụ Nhân dân, cùng tập thể UBND tỉnh quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, đưa tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển nhanh và bền vững./.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền sinh năm 1975, quê Hà Nội. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.
Quỳnh Nga
Hải quan khu vực IV đối thoại doanh nghiệp: Tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc cải cách

Hải quan khu vực IV đối thoại doanh nghiệp: Tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc cải cách

Ông Nguyễn Mạnh Quyền được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Ông Nguyễn Mạnh Quyền được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Hưng Yên: 99,57% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hưng Yên: 99,57% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Giá vàng giảm, đô la tăng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang

Giá vàng giảm, đô la tăng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang

Tiếp tục gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt, khuyến khích phát triển xe ô tô điện

Tiếp tục gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt, khuyến khích phát triển xe ô tô điện

HSBC: Chất lượng tài sản cải thiện, dù lợi nhuận giảm nhẹ

HSBC: Chất lượng tài sản cải thiện, dù lợi nhuận giảm nhẹ

Các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4

Các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Slovakia

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Slovakia

Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(TBTCO) - Đảng bộ Bộ Tài chính đã tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức sáng ngày 13/4/2026.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

(TBTCO) - Sáng 13/4, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:
Tuyên giáo, dân vận - "điểm tựa mềm" cho vận hành sản xuất ngành Than

Tuyên giáo, dân vận - "điểm tựa mềm" cho vận hành sản xuất ngành Than

(TBTCO) - Những ghi nhận từ thực tiễn tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV - Vinacomin) cho thấy, khi công tác tuyên giáo, dân vận được triển khai sát cơ sở, sẽ trở thành "sợi dây" kết nối người lao động, tạo động lực tinh thần và giữ vững nhịp sản xuất trong điều kiện nhiều thách thức.
Chính phủ nhiệm kỳ mới: Quyết tâm hành động để đưa "cỗ xe kinh tế" bứt tốc

Chính phủ nhiệm kỳ mới: Quyết tâm hành động để đưa "cỗ xe kinh tế" bứt tốc

(TBTCO) - Sau khi kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao khoá mới, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bắt đầu các cuộc thảo luận sôi nổi về những kế hoạch, mục tiêu đầy tham vọng cho giai đoạn mới. Qua các phát biểu tại tổ, các lãnh đạo Chính phủ đã thể hiện một quyết tâm hành động mạnh mẽ, tư duy điều hành hiện đại, linh hoạt.
Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới nhấn mạnh mục tiêu tạo chuyển biến thực sự để hoàn thành tốt các mục tiêu về xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy.
Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt ra yêu cầu Nghị quyết không chỉ đúng mà phải được thực hiện bằng hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất, kiên quyết chống hình thức, không để xảy ra “độ trễ” nghị quyết. Trao đổi với Báo Quân đội nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh tinh thần phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật thực thi, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát và tổ chức hành động đến cùng để đưa Nghị quyết Đại hội XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống.
“Quốc hội của Thủ đô” cần năng lực và cơ chế kiểm soát quyền lực tương xứng

“Quốc hội của Thủ đô” cần năng lực và cơ chế kiểm soát quyền lực tương xứng

(TBTCO) - Theo đại biểu Trịnh Xuân An, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được định vị là một thiết chế hoạch định chính sách ở cấp độ rất cao, như là “Quốc hội của Thủ đô”. Từ đó, đòi hỏi năng lực thực thi và kiểm soát quyền lực phù hợp.
Sắp trình Quốc hội việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương

Sắp trình Quốc hội việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương

(TBTCO) - Quốc hội vừa biểu quyết thông qua việc điều chỉnh bổ sung chương trình đợt hai của kỳ họp thứ Nhất. Theo đó, chương trình sẽ được bổ sung 4 nội dung mới, bao gồm việc xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
Giá vàng giảm, đô la tăng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang

Giá vàng giảm, đô la tăng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang

Tiếp tục gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt, khuyến khích phát triển xe ô tô điện

Tiếp tục gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt, khuyến khích phát triển xe ô tô điện

HSBC: Chất lượng tài sản cải thiện, dù lợi nhuận giảm nhẹ

HSBC: Chất lượng tài sản cải thiện, dù lợi nhuận giảm nhẹ

Ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4

Các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Slovakia

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Slovakia

Gia Lai khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội

Gia Lai khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều