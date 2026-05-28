Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Giá cà phê tăng mạnh trở lại

Khảo sát trong sáng 28/5 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng thêm 700 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng giá lên mức 88.000 - 88.600 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực khi đạt 88.600 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng lên mức 88.500 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 88.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực nhưng cũng đã bật tăng đáng kể so với phiên trước.

Theo giới thương lái, đà tăng của thị trường thế giới đang hỗ trợ tâm lý thị trường nội địa. Tuy nhiên, lượng giao dịch thực tế chưa quá sôi động do nhiều nông dân vẫn tiếp tục giữ hàng thay vì bán ra ở vùng giá hiện tại.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục nối dài chuỗi tăng trong phiên giao dịch mới nhất. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng thêm 63 USD/tấn, tương đương 1,82%, lên mức 3.519 USD/tấn. Đây cũng là lần đầu tiên cà phê Robusta vượt mốc 3.500 USD/tấn sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng tăng 67 USD/tấn, đạt 3.377 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 tăng 1,65 US cent/pound lên 274 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng lên 266,35 US cent/pound.

Giá tiêu đi ngang

Khảo sát trong sáng 28/5 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước chưa xuất hiện biến động mới, giá thu mua tại các vùng trọng điểm vẫn dao động quanh mức 137.000 - 142.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước với 142.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) ở mức 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai cùng duy trì ở mức 137.000 đồng/kg.

Theo giới kinh doanh, sau nhịp giảm mạnh đầu tuần, tâm lý thị trường đang dần ổn định trở lại khi hoạt động giao dịch không còn quá sôi động. Nhiều nông dân tiếp tục có xu hướng giữ hàng chờ giá phục hồi thay vì bán ra ở vùng giá hiện tại.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu diễn biến trái chiều giữa các quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng mạnh hơn 3%, tương đương tăng 211 USD/tấn, lên mức 7.190 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giảm 50 USD/tấn, xuống còn 6.200 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu Malaysia tiếp tục giữ ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 129 USD/tấn, lên mức 9.280 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia và Việt Nam tiếp tục giữ nguyên mức giá lần lượt là 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.