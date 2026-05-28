Thị trường

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

06:38 | 28/05/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (28/5) đồng loạt tăng thêm 700 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng trung bình lên mức 88.000 - 88.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định trong khoảng 137.000 - 142.000 đồng/kg.
aa
Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao
Giá cà phê trong nước hôm nay tăng 700 đồng/kg so với hôm qua. Ảnh minh họa

Giá cà phê tăng mạnh trở lại

Khảo sát trong sáng 28/5 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng thêm 700 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng giá lên mức 88.000 - 88.600 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực khi đạt 88.600 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng lên mức 88.500 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 88.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực nhưng cũng đã bật tăng đáng kể so với phiên trước.

Theo giới thương lái, đà tăng của thị trường thế giới đang hỗ trợ tâm lý thị trường nội địa. Tuy nhiên, lượng giao dịch thực tế chưa quá sôi động do nhiều nông dân vẫn tiếp tục giữ hàng thay vì bán ra ở vùng giá hiện tại.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục nối dài chuỗi tăng trong phiên giao dịch mới nhất. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng thêm 63 USD/tấn, tương đương 1,82%, lên mức 3.519 USD/tấn. Đây cũng là lần đầu tiên cà phê Robusta vượt mốc 3.500 USD/tấn sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng tăng 67 USD/tấn, đạt 3.377 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 tăng 1,65 US cent/pound lên 274 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng lên 266,35 US cent/pound.

Giá tiêu đi ngang

giatieu.jpg
Giá tiêu hôm nay tại các vùng trọng điểm dao động quanh mức 137.000 - 142.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát trong sáng 28/5 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước chưa xuất hiện biến động mới, giá thu mua tại các vùng trọng điểm vẫn dao động quanh mức 137.000 - 142.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước với 142.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) ở mức 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai cùng duy trì ở mức 137.000 đồng/kg.

Theo giới kinh doanh, sau nhịp giảm mạnh đầu tuần, tâm lý thị trường đang dần ổn định trở lại khi hoạt động giao dịch không còn quá sôi động. Nhiều nông dân tiếp tục có xu hướng giữ hàng chờ giá phục hồi thay vì bán ra ở vùng giá hiện tại.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu diễn biến trái chiều giữa các quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng mạnh hơn 3%, tương đương tăng 211 USD/tấn, lên mức 7.190 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giảm 50 USD/tấn, xuống còn 6.200 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu Malaysia tiếp tục giữ ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 129 USD/tấn, lên mức 9.280 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia và Việt Nam tiếp tục giữ nguyên mức giá lần lượt là 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Giá cà phê duy trì xu hướng giảm nhẹ trước áp lực dư cung

Giá cà phê duy trì xu hướng giảm nhẹ trước áp lực dư cung

Dành cho bạn

Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt

Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt

Hà Nội thúc tiến độ nhà ở xã hội, ưu tiên nhà ở cho thuê

Hà Nội thúc tiến độ nhà ở xã hội, ưu tiên nhà ở cho thuê

Hoàn thiện Luật Hải quan theo hướng số hóa, quản trị thông minh

Hoàn thiện Luật Hải quan theo hướng số hóa, quản trị thông minh

Cục Hải quan tập huấn triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Cục Hải quan tập huấn triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đọc thêm

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 2,4 tỷ USD nhập khẩu linh kiện ô tô trong 4 tháng đầu năm

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 2,4 tỷ USD nhập khẩu linh kiện ô tô trong 4 tháng đầu năm

(TBTCO) - Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu linh kiện ô tô đạt 2,47 tỷ USD, tăng tới 44,9% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng phục hồi của ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.
Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập khẩu nhiên liệu trong 4 tháng đầu năm

Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập khẩu nhiên liệu trong 4 tháng đầu năm

(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Hải quan, nhập khẩu nhóm nhiên liệu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026, chủ yếu do giá năng lượng trên thị trường thế giới duy trì ở mức cao. Trong 4 tháng, cả nước đã chi hơn 10,35 tỷ USD để nhập khẩu than, dầu thô, xăng dầu và khí đốt hóa lỏng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước.
Giá ca cao bật tăng mạnh do những lo ngại về nguồn cung toàn cầu

Giá ca cao bật tăng mạnh do những lo ngại về nguồn cung toàn cầu

(TBTCO) - Lực bán chiếm ưu thế trên nhóm nông sản, trong khi ở nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá ca cao bật tăng mạnh do những lo ngại về nguồn cung toàn cầu.
Ngày 27/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

Ngày 27/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/5) đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 77.573.139 đồng/lượng (mua vào) và 79.973.133 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 1,11% so với ngày hôm qua.
Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

(TBTCO) - Giữa bối cảnh các quốc gia trong khu vực đồng loạt tung chính sách ưu đãi để hút vốn đầu tư xanh, Việt Nam được nhiều tập đoàn quốc tế đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt ở lĩnh vực điện gió ngoài khơi.
Ngày 27/5: Giá cao su thế giới phân hóa, trong nước đi ngang

Ngày 27/5: Giá cao su thế giới phân hóa, trong nước đi ngang

Giá cao su hôm nay (27/5) ghi nhận sự phân hóa rõ nét trên các sàn giao dịch quốc tế. Trong khi giá tại Trung Quốc, Thái Lan và Singapore có xu hướng tăng, thì giá tại Nhật Bản lại giảm. Thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn vẫn giữ mức ổn định.
Ngày 27/5: Giá gạo xuất khẩu tăng - giảm trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 27/5: Giá gạo xuất khẩu tăng - giảm trái chiều, trong nước ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (27/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 4 USD/tấn, ngược lại gạo thơm 100% tấm giảm 2 USD/tấn.
Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được đánh giá là bước đi cần thiết trong lộ trình phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải carbon và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp doanh nghiệp, chuyên gia và truyền thông để nâng cao nhận thức người tiêu dùng về loại nhiên liệu này.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Khẩn trương nhập kho gạo dự trữ quốc gia năm 2026

Khẩn trương nhập kho gạo dự trữ quốc gia năm 2026

Ngày 28/5: Giá cao su trong nước ổn định, thế giới trái chiều

Ngày 28/5: Giá cao su trong nước ổn định, thế giới trái chiều

Ngày 28/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Ngày 28/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Bộ Tài chính Việt Nam - Nam Phi trao đổi kinh nghiệm về quản lý nợ công và huy động vốn quốc tế

Bộ Tài chính Việt Nam - Nam Phi trao đổi kinh nghiệm về quản lý nợ công và huy động vốn quốc tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD