Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 26/5, tỷ giá trung tâm phiên đầu tuần được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.138 đồng, tăng 2 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.881,1 - 26.394,9 VND/USD.

Trong khi đó, USD tự do ghi nhận giao dịch phổ biến quanh 26.380 - 26.420 VND/USD, giảm tới 100 đồng, tương đương mức giao dịch tại ngân hàng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY chiều bán ra giao dịch tại Vietcombank, phiên sáng ngày 26/5 như sau: <!--cke_bookmark_400S--><!--cke_bookmark_400E--> Đồ họa: Ánh Tuyết Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều nhưng nhìn chung vẫn duy trì quanh vùng cao. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.132 - 26.392 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 2 đồng ở cả hai chiều giao dịch. Trong khi đó, HSBC tăng 8 đồng ở chiều mua vào, lên 26.216 VND/USD và tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 26.391 VND/USD. Ngược lại, Sacombank giảm 8 đồng ở chiều mua vào, xuống 26.200 VND/USD, nhưng chiều bán ra vẫn tăng 2 đồng, lên 26.392 VND/USD. Đối với đồng EUR, GBP, xu hướng tăng giá diễn ra khá rõ tại nhiều ngân hàng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,03 điểm.

Ở các cặp tỷ giá chính, tỷ giá USD/EUR hiện ở mức 0,8592 EUR/USD, tăng 0,04%, cho thấy đồng USD nhích nhẹ so với EUR. Tỷ giá USD/GBP giao dịch quanh 0,7410 GBP/USD, tăng 0,08%, phản ánh đồng bạc xanh cũng tăng giá nhẹ so với bảng Anh. Trong khi đó, tỷ giá USD/JPY ở mức 158,96 JPY/USD, tăng 0,03%, cho thấy đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu nhẹ so với USD. Tỷ giá USD/CNY hiện ở mức 6,7843 CNY/USD.