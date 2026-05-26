Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp
Diễn biến thị trường trong nước
Sáng ngày 26/5, tỷ giá trung tâm phiên đầu tuần được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.138 đồng, tăng 2 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.
Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.881,1 - 26.394,9 VND/USD.
Trong khi đó, USD tự do ghi nhận giao dịch phổ biến quanh 26.380 - 26.420 VND/USD, giảm tới 100 đồng, tương đương mức giao dịch tại ngân hàng.
Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY chiều bán ra giao dịch tại Vietcombank, phiên sáng ngày 26/5 như sau:
Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều nhưng nhìn chung vẫn duy trì quanh vùng cao. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.132 - 26.392 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 2 đồng ở cả hai chiều giao dịch. Trong khi đó, HSBC tăng 8 đồng ở chiều mua vào, lên 26.216 VND/USD và tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 26.391 VND/USD. Ngược lại, Sacombank giảm 8 đồng ở chiều mua vào, xuống 26.200 VND/USD, nhưng chiều bán ra vẫn tăng 2 đồng, lên 26.392 VND/USD.
Đối với đồng EUR, GBP, xu hướng tăng giá diễn ra khá rõ tại nhiều ngân hàng.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,03 điểm.
Ở các cặp tỷ giá chính, tỷ giá USD/EUR hiện ở mức 0,8592 EUR/USD, tăng 0,04%, cho thấy đồng USD nhích nhẹ so với EUR. Tỷ giá USD/GBP giao dịch quanh 0,7410 GBP/USD, tăng 0,08%, phản ánh đồng bạc xanh cũng tăng giá nhẹ so với bảng Anh. Trong khi đó, tỷ giá USD/JPY ở mức 158,96 JPY/USD, tăng 0,03%, cho thấy đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu nhẹ so với USD. Tỷ giá USD/CNY hiện ở mức 6,7843 CNY/USD.
Thị trường tài chính toàn cầu đang dần xuất hiện kỳ vọng rằng Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận giúp hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, trong đó có khả năng mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.
Mỹ muốn lượng uranium làm giàu của Iran phải được xử lý theo một trong ba phương án: bàn giao cho Washington, bị tiêu hủy ngay tại Iran hoặc được tiêu hủy dưới sự giám sát, phối hợp của Ủy ban Năng lượng nguyên tử. Trước đó, ông nhiều lần yêu cầu Tehran phải từ bỏ kho uranium làm giàu như một điều kiện quan trọng trong bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ.
Tuy nhiên, các nguồn tin cuối tuần qua cho biết, Iran về cơ bản không chấp nhận yêu cầu bàn giao toàn bộ kho uranium của mình. Dù vậy, nhiều tín hiệu cho thấy hai bên đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz.
Song song đó, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì xu hướng thận trọng và mang tính “diều hâu”. Các quan chức Fed liên tục nhấn mạnh rằng, rủi ro lạm phát còn quá lớn để có thể xem xét cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. Biên bản cuộc họp Fed cũng củng cố quan điểm lãi suất Mỹ có thể duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến. Fed lo ngại giá năng lượng tăng cùng căng thẳng Trung Đông có thể khiến quá trình giảm lạm phát chậm lại. Theo đó, thị trường ngày càng giảm kỳ vọng Fed sớm chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ.
Dữ liệu lạm phát mới nhất cũng cho thấy áp lực giá tại Mỹ đang quay trở lại. Chỉ số CPI tháng 4/2026 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,3% của tháng 3; trong khi lạm phát cơ bản tăng lên 2,8% từ mức 2,6%. Diễn biến này cho thấy xu hướng giảm phát trước đây đang dần suy yếu.
Ngoài tác động từ giá dầu do eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa, các mức thuế mới của Mỹ cũng bắt đầu lan vào chuỗi cung ứng và giá tiêu dùng, làm gia tăng nguy cơ lạm phát kéo dài. Đây được xem là kịch bản mà thị trường lo ngại nhất, đó là lạm phát neo ở mức cao trong khi kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tương đối tốt./.