Ngân hàng - Bảo hiểm

Tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
08:58 | 26/05/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 26/5, tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.138 đồng, tăng 2 đồng. Trong khi đó, USD tự do giảm mạnh khoảng 100 đồng, thu hẹp đáng kể chênh lệch với giá USD tại ngân hàng thương mại. Chỉ số DXY ở mức 99,03 điểm với kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận, bao gồm khả năng mở lại eo biển Hormuz.
aa

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 26/5, tỷ giá trung tâm phiên đầu tuần được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.138 đồng, tăng 2 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.881,1 - 26.394,9 VND/USD.

Trong khi đó, USD tự do ghi nhận giao dịch phổ biến quanh 26.380 - 26.420 VND/USD, giảm tới 100 đồng, tương đương mức giao dịch tại ngân hàng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY chiều bán ra giao dịch tại Vietcombank, phiên sáng ngày 26/5 như sau:

Đồ họa: Ánh Tuyết

Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều nhưng nhìn chung vẫn duy trì quanh vùng cao. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.132 - 26.392 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 2 đồng ở cả hai chiều giao dịch. Trong khi đó, HSBC tăng 8 đồng ở chiều mua vào, lên 26.216 VND/USD và tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 26.391 VND/USD. Ngược lại, Sacombank giảm 8 đồng ở chiều mua vào, xuống 26.200 VND/USD, nhưng chiều bán ra vẫn tăng 2 đồng, lên 26.392 VND/USD.

Đối với đồng EUR, GBP, xu hướng tăng giá diễn ra khá rõ tại nhiều ngân hàng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,03 điểm.

Ở các cặp tỷ giá chính, tỷ giá USD/EUR hiện ở mức 0,8592 EUR/USD, tăng 0,04%, cho thấy đồng USD nhích nhẹ so với EUR. Tỷ giá USD/GBP giao dịch quanh 0,7410 GBP/USD, tăng 0,08%, phản ánh đồng bạc xanh cũng tăng giá nhẹ so với bảng Anh. Trong khi đó, tỷ giá USD/JPY ở mức 158,96 JPY/USD, tăng 0,03%, cho thấy đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu nhẹ so với USD. Tỷ giá USD/CNY hiện ở mức 6,7843 CNY/USD.

Thị trường tài chính toàn cầu đang dần xuất hiện kỳ vọng rằng Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận giúp hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, trong đó có khả năng mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Mỹ muốn lượng uranium làm giàu của Iran phải được xử lý theo một trong ba phương án: bàn giao cho Washington, bị tiêu hủy ngay tại Iran hoặc được tiêu hủy dưới sự giám sát, phối hợp của Ủy ban Năng lượng nguyên tử. Trước đó, ông nhiều lần yêu cầu Tehran phải từ bỏ kho uranium làm giàu như một điều kiện quan trọng trong bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ.

Tuy nhiên, các nguồn tin cuối tuần qua cho biết, Iran về cơ bản không chấp nhận yêu cầu bàn giao toàn bộ kho uranium của mình. Dù vậy, nhiều tín hiệu cho thấy hai bên đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz.

Song song đó, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì xu hướng thận trọng và mang tính “diều hâu”. Các quan chức Fed liên tục nhấn mạnh rằng, rủi ro lạm phát còn quá lớn để có thể xem xét cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. Biên bản cuộc họp Fed cũng củng cố quan điểm lãi suất Mỹ có thể duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến. Fed lo ngại giá năng lượng tăng cùng căng thẳng Trung Đông có thể khiến quá trình giảm lạm phát chậm lại. Theo đó, thị trường ngày càng giảm kỳ vọng Fed sớm chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ.

Dữ liệu lạm phát mới nhất cũng cho thấy áp lực giá tại Mỹ đang quay trở lại. Chỉ số CPI tháng 4/2026 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,3% của tháng 3; trong khi lạm phát cơ bản tăng lên 2,8% từ mức 2,6%. Diễn biến này cho thấy xu hướng giảm phát trước đây đang dần suy yếu.

Ngoài tác động từ giá dầu do eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa, các mức thuế mới của Mỹ cũng bắt đầu lan vào chuỗi cung ứng và giá tiêu dùng, làm gia tăng nguy cơ lạm phát kéo dài. Đây được xem là kịch bản mà thị trường lo ngại nhất, đó là lạm phát neo ở mức cao trong khi kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tương đối tốt./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
Tỷ giá USD hôm nay 26/5 Tỷ giá USD hôm nay tỷ giá usd Chỉ số DXY thế giới USD tự do hôm nay USD tự do Tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước đàm phán Mỹ Iran eur gbp jpy fed lãi suất lạm phát mỹ tỷ giá Vietcombank

Bài liên quan

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Dành cho bạn

13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026

13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 26/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo nguyên liệu giảm

Ngày 26/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo nguyên liệu giảm

Ngày 26/5: Giá cao su tại các thị trường chính châu Á tiếp tục giảm

Ngày 26/5: Giá cao su tại các thị trường chính châu Á tiếp tục giảm

Hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm

Hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm

Rox Living “đảo chiều” giao dịch tại MSB, dự chi nghìn tỷ đồng gom thêm 100 triệu cổ phiếu

Rox Living “đảo chiều” giao dịch tại MSB, dự chi nghìn tỷ đồng gom thêm 100 triệu cổ phiếu

Đọc thêm

Thị trường tiền tệ tuần 18 - 22/5: Bơm ròng 8.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng dự báo duy trì vùng cân bằng 6%

Thị trường tiền tệ tuần 18 - 22/5: Bơm ròng 8.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng dự báo duy trì vùng cân bằng 6%

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật trên thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 18 - 22/5 cho thấy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng khoảng 8.000 tỷ đồng qua kênh OMO trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng duy trì quanh vùng 6% - mức được xem là đủ để hỗ trợ tỷ giá nhưng chưa tạo áp lực lớn lên lãi suất huy động. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm tăng chậm lại, song áp lực từ đồng USD quốc tế neo cao vẫn hiện hữu.
Tỷ giá USD hôm nay (22/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD giữ đà tăng khi Fed đối mặt áp lực từ lãi suất thực âm

Tỷ giá USD hôm nay (22/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD giữ đà tăng khi Fed đối mặt áp lực từ lãi suất thực âm

(TBTCO) - Sáng ngày 22/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm phiên cuối tuần ở mức 25.134 đồng, giảm 1 đồng so với phiên trước, trong khi chỉ số DXY tăng 0,04% lên 99,24 điểm. Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ khi lãi suất thực tại Mỹ lần đầu rơi vào vùng âm sau 03 năm, gia tăng kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.
Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

(TBTCO) - Sáng ngày 21/5, tỷ giá trung tâm được giữ ở mức 25.135 đồng, trong khi USD tự do tăng lên quanh 26.500 đồng. DXY duy trì quanh 99,11 điểm, gần vùng cao nhất nhiều tuần do kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt lên mức cao nhất nhiều thập kỷ, khiến giới đầu tư toàn cầu chú ý.
Tỷ giá USD hôm nay (20/5): Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, DXY giữ đà phục hồi trên 99 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (20/5): Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, DXY giữ đà phục hồi trên 99 điểm

(TBTCO) - Sáng ngày 20/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước nâng lên 25.135 đồng, tăng 2 đồng. Chỉ số DXY hiện ở mức 99,3 điểm, giữ đà phục hồi sau một đợt điều chỉnh mạnh vào ngày trước đó, phản ánh kỳ vọng Fed chưa sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay. Đồng yên tiếp tục chịu áp lực mất giá dù kinh tế Nhật Bản tăng trưởng vượt dự báo.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5, với lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,4 - 4,6%, còn kỳ hạn 30 năm lập đỉnh cao nhất gần 20 năm. Theo đánh giá của Chứng khoán KB, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo cao đang tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá và làm gia tăng chi phí huy động vốn ngoại tệ của doanh nghiệp Việt.
Tỷ giá USD hôm nay (19/5): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (19/5): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ Fed

(TBTCO) - Sáng ngày 19/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước nâng lên 25.133 đồng, tăng 2 đồng. Chỉ số DXY giảm nhẹ 0,13% xuống 99,07 điểm, thị trường vẫn kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, tâm điểm tuần này là biên bản họp FOMC, nhằm tìm thêm tín hiệu về quan điểm lãi suất và lạm phát của Fed.
Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

(TBTCO) - Sáng ngày 18/5, tỷ giá trung tâm phiên đầu tuần ở mức 25.131 đồng. Trong khi USD tự do lên quanh 26.480 - 26.530 VND/USD, tăng mạnh 120 - 140 đồng hai chiều. Chỉ số DXY giao dịch quanh 99 điểm, ở mức cao trong 5 tuần gần đây, khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại áp lực lạm phát tại Mỹ gia tăng, khiến khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.
Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

(TBTCO) - Sáng ngày 16/5, tỷ giá trung tâm chốt tuần ở mức 25.131 đồng, cao nhất trong khoảng 4 tháng và ghi nhận tuần tăng mạnh nhất gần hai tháng qua. Trong khi USD tự do giảm nhẹ về quanh 26.360 - 26.390 VND/USD, tương đương mặt bằng ngân hàng thương mại; nhiều nhà băng đồng loạt hạ tỷ giá EUR và GBP. Chỉ số DXY chốt tuần tại 99,3 điểm, tăng mạnh 1,43% và lên mức cao nhất trong 5 tuần gần đây.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tạo nền tảng phát triển công nghiệp bền vững

Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tạo nền tảng phát triển công nghiệp bền vững

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Sun Life Việt Nam ra mắt Bảo hiểm hưu trí Sun Life, giúp doanh nghiệp kiến tạo phúc lợi dài hạn trong cuộc đua giữ chân nhân tài

Sun Life Việt Nam ra mắt Bảo hiểm hưu trí Sun Life, giúp doanh nghiệp kiến tạo phúc lợi dài hạn trong cuộc đua giữ chân nhân tài

Mã hóa tài sản thực: Cơ hội mở dòng vốn mới, nhưng thách thức quản trị đi cùng

Mã hóa tài sản thực: Cơ hội mở dòng vốn mới, nhưng thách thức quản trị đi cùng

Đà Nẵng tăng tốc gỡ vướng cho dự án vốn ngoài ngân sách

Đà Nẵng tăng tốc gỡ vướng cho dự án vốn ngoài ngân sách

Cải cách triệt để, mở đường cho kinh tế tăng tốc

Cải cách triệt để, mở đường cho kinh tế tăng tốc

Trải qua 2 phần thi đầy kịch tính, đội Bloom giành Quán quân Festival Thuế 2026

Trải qua 2 phần thi đầy kịch tính, đội Bloom giành Quán quân Festival Thuế 2026

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn tăng 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn tăng 500.000 đồng/lượng

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn tăng 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn tăng 500.000 đồng/lượng

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 15,850 ▼50K 16,150 ▼50K
Kim TT/AVPL 15,850 ▼50K 16,150 ▼50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 15,850 ▼50K 16,150 ▼50K
Nguyên Liệu 99.99 14,850 ▼50K 15,050 ▼50K
Nguyên Liệu 99.9 14,800 ▼50K 15,000 ▼50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 15,600 ▼50K 16,000 ▼50K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 15,550 ▼50K 15,950 ▼50K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,480 ▼50K 15,930 ▼50K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 158,500 ▼500K 161,500 ▼500K
Hà Nội - PNJ 158,500 ▼500K 161,500 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 158,500 ▼500K 161,500 ▼500K
Miền Tây - PNJ 158,500 ▼500K 161,500 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 158,500 ▼500K 161,500 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 158,500 ▼500K 161,500 ▼500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,850 ▼50K 16,150 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 15,850 ▼50K 16,150 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 15,850 ▼50K 16,150 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,850 ▼50K 16,150 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,850 ▼50K 16,150 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,850 ▼50K 16,150 ▼50K
NL 99.90 14,450
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 14,500
Trang sức 99.9 15,340 ▼50K 16,040 ▼50K
Trang sức 99.99 15,350 ▼50K 16,050 ▼50K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,585 ▲1426K 1,615 ▲1453K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,585 ▲1426K 16,152 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,585 ▲1426K 16,153 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 158 ▼1427K 161 ▼1454K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 158 ▼1427K 1,611 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 156 ▼1409K 1,595 ▲1435K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 151,421 ▼495K 157,921 ▼495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 110,887 ▼375K 119,787 ▼375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 99,721 ▼340K 108,621 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 88,555 ▲79669K 97,455 ▲87679K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 84,248 ▼291K 93,148 ▼291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 57,768 ▼209K 66,668 ▼209K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,585 ▲1426K 1,615 ▲1453K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,585 ▲1426K 1,615 ▲1453K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,585 ▲1426K 1,615 ▲1453K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,585 ▲1426K 1,615 ▲1453K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,585 ▲1426K 1,615 ▲1453K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,585 ▲1426K 1,615 ▲1453K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,585 ▲1426K 1,615 ▲1453K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,585 ▲1426K 1,615 ▲1453K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,585 ▲1426K 1,615 ▲1453K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,585 ▲1426K 1,615 ▲1453K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,585 ▲1426K 1,615 ▲1453K
Cập nhật: 26/05/2026 10:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18342 18618 19191
CAD 18549 18826 19442
CHF 32964 33350 33999
CNY 0 3842 3935
EUR 30018 30291 31316
GBP 34733 35126 36057
HKD 0 3232 3434
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15108 15696
SGD 20087 20370 20894
THB 724 787 840
USD (1,2) 26085 0 0
USD (5,10,20) 26126 0 0
USD (50,100) 26154 26169 26394
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,164 26,164 26,394
USD(1-2-5) 25,118 - -
USD(10-20) 25,118 - -
EUR 30,143 30,167 31,427
JPY 161.24 161.53 170.28
GBP 34,912 35,007 36,009
AUD 18,535 18,602 19,195
CAD 18,735 18,795 19,375
CHF 33,224 33,327 34,113
SGD 20,209 20,272 20,945
CNY - 3,810 3,933
HKD 3,296 3,306 3,424
KRW 16.08 16.77 18.14
THB 771.75 781.28 832.18
NZD 15,103 15,243 15,600
SEK - 2,784 2,867
DKK - 4,034 4,153
NOK - 2,800 2,883
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,222.52 - 6,984.38
TWD 757.37 - 912.24
SAR - 6,903.38 7,229.28
KWD - 83,608 88,446
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,144 26,164 26,394
EUR 30,109 30,230 31,409
GBP 34,938 35,078 36,087
HKD 3,295 3,308 3,423
CHF 33,062 33,195 34,131
JPY 161.90 162.55 169.87
AUD 18,546 18,620 19,210
SGD 20,284 20,365 20,947
THB 790 793 828
CAD 18,747 18,822 19,390
NZD 15,196 15,729
KRW 16.75 18.36
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26145 26145 26394
AUD 18526 18626 19549
CAD 18727 18827 19842
CHF 33220 33250 34833
CNY 3822.6 3847.6 3983
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30197 30227 31950
GBP 35034 35084 36837
HKD 0 3355 0
JPY 162.22 162.72 173.23
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6920 0
NOK 0 2850 0
NZD 0 15217 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20246 20376 21102
THB 0 753.6 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 15850000 15850000 16150000
SBJ 14000000 14000000 16150000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,185 26,235 26,394
USD20 26,185 26,235 26,394
USD1 23,882 26,235 26,394
AUD 18,589 18,689 19,808
EUR 30,369 30,369 31,798
CAD 18,692 18,792 20,108
SGD 20,333 20,483 21,060
JPY 162.79 164.29 170
GBP 34,958 35,308 36,188
XAU 15,898,000 0 16,202,000
CNY 0 3,735 0
THB 0 791 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 26/05/2026 10:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80