Trải qua 2 phần thi đầy kịch tính, đội Bloom giành Quán quân Festival Thuế 2026

Tối 25/5, tại hội trường 700 của Học viện Tài chính, Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) tổ chức chung kết cuộc thi “Tìm hiểu về thuế - Festival Thuế 2026”.

Phát biểu khai mạc chung kết cuộc thi, TS. Nguyễn Đình Chiến - Phó trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho biết, Cuộc thi Tìm hiểu về thuế - Festival Thuế là cuộc thi được tổ chức 2 năm một lần xen kẽ với Cuộc thi Tìm hiểu về Hải quan - Festival Hải quan của Khoa Thuế và Hải quan. Đây là sân chơi bổ ích dành cho các em sinh viên yêu thích lĩnh vực thuế và môn học thuế không chỉ tại Học viện Tài chính mà ở rất nhiều trường đại học, học viện trong cả nước.

Lãnh đạo Khoa Thuế và Hải quan trao giải Quán quân cho đội Bloom. Ảnh: Đức Việt.

Cuộc thi năm 2026 này đã thu hút sự hưởng ứng từ sinh viên các trường đại học, học viện trên toàn quốc như: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội, Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh)... đã cho thấy sức lan tỏa, quy mô và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của cuộc thi đối với sinh viên yêu thích lĩnh vực thuế.

Theo lãnh đạo Khoa Thuế và Hải quan, khi tham gia sân chơi này, các em sinh viên có cơ hội tìm hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn về lĩnh vực thuế, giúp các em củng cố thêm các kiến thức về thuế để thêm yêu thích môn học này và thực sự góp phần phổ biến, tuyên truyền chính sách thuế ra xã hội; đồng thời các em còn được trau dồi, rèn luyện thêm sự tự tin, phương pháp nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, phát hiện, giải quyết và trình bày các vấn đề trong thực tiễn liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung, lĩnh vực thuế nói riêng, giúp làm giàu thêm hành trang lập nghiệp của các em trong tương lai.

Đại diện Ban tổ chức trao giải Á quân cho đội eTax Brigade. Ảnh: Đức Việt.

Trải qua Vòng thi thứ 1 với sự tham gia của 87 đội thi; Vòng thi thứ 2 với 11 đội có điểm số cao nhất ở Vòng 1; hôm nay 4 đội thi xuất sắc nhất của 2 vòng thi trên đã có mặt tại Vòng chung kết để cùng nhau tỏa sáng, cùng nhau thể hiện kiến thức, bản lĩnh của mình và cùng nhau lan tỏa kiến thức về thuế, để chính sách thuế thực sự phát huy đầy đủ vai trò trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.

Bước vào đêm chung kết cuộc thi “Tìm hiểu về thuế - Festival Thuế 2026” diễn ra với 2 phần thi: Phần thứ nhất với tên gọi “Xử lý tình huống”, đội Bloom đạt số điểm cao nhất 41,6; phần thi thứ hai “Bạn là chuyên gia thuế” đã gọi tên eTax Brigade với số điểm cao nhất 53,6. Sau 2 phần thi hết sức gay cấn, đội Bloom đã vượt qua 3 đội chơi giành Quán quân với tổng điểm 94,8.

4 đội thi tranh tài tại vòng chung kết. Ảnh: Đức Việt.

Tại đêm chung kết, bên cạnh những giải chính được trao, Ban tổ chức và các đơn vị tài trợ còn trao nhiều giải phụ cho những đội chơi có thành tích ấn tượng./.

TS. Nguyễn Đình Chiến cho hay, có được thành công của cuộc thi này, Khoa Thuế và Hải quan và Ban Tổ chức cuộc thi cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Tài chính; các Cục, Vụ ở Bộ Tài chính; của Cục Thuế, Thuế TP. Hà Nội và sự quan tâm, đồng hành, tài trợ cả về vật chất và tinh thần của các doanh nghiệp ngoài Học viện như Công ty TNHH Đại lý Thuế - Kế toán TOP ACC Việt Nam, Công ty cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC, Công ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường, Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam - VNPAY, Công ty TNHH ACCA Global Việt Nam, Trung tâm tiếng Trung Việt Hoa...

Đại diện Ban tổ chức trao giải Quý quân cho 2 đội Attax và Fan Taxtic.

