Thuế - Hải quan

Trải qua 2 phần thi đầy kịch tính, đội Bloom giành Quán quân Festival Thuế 2026

Đức Việt

07:14 | 26/05/2026
(TBTCO) - Chung kết Festival Thuế 2026 đã trải qua 2 phần thi sôi động và đầy kịch tính, đội Bloom đã xuất sắc giành Quán quân cuộc thi với số điểm 94,8; tiếp đến Á quân thuộc về đội eTax Brigade; 2 đội đạt giải Quý quân là Attax và Fan Taxtic.
Cục Thuế, Cục Hải quan trao học bổng cho 30 sinh viên xuất sắc khoa Thuế và Hải quan

Tối 25/5, tại hội trường 700 của Học viện Tài chính, Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) tổ chức chung kết cuộc thi “Tìm hiểu về thuế - Festival Thuế 2026”.

Phát biểu khai mạc chung kết cuộc thi, TS. Nguyễn Đình Chiến - Phó trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho biết, Cuộc thi Tìm hiểu về thuế - Festival Thuế là cuộc thi được tổ chức 2 năm một lần xen kẽ với Cuộc thi Tìm hiểu về Hải quan - Festival Hải quan của Khoa Thuế và Hải quan. Đây là sân chơi bổ ích dành cho các em sinh viên yêu thích lĩnh vực thuế và môn học thuế không chỉ tại Học viện Tài chính mà ở rất nhiều trường đại học, học viện trong cả nước.

Lãnh đạo Khoa Thuế và Hải quan trao giải Quán quân cho đội Bloom. Ảnh: Đức Việt.

Cuộc thi năm 2026 này đã thu hút sự hưởng ứng từ sinh viên các trường đại học, học viện trên toàn quốc như: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội, Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh)... đã cho thấy sức lan tỏa, quy mô và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của cuộc thi đối với sinh viên yêu thích lĩnh vực thuế.

Theo lãnh đạo Khoa Thuế và Hải quan, khi tham gia sân chơi này, các em sinh viên có cơ hội tìm hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn về lĩnh vực thuế, giúp các em củng cố thêm các kiến thức về thuế để thêm yêu thích môn học này và thực sự góp phần phổ biến, tuyên truyền chính sách thuế ra xã hội; đồng thời các em còn được trau dồi, rèn luyện thêm sự tự tin, phương pháp nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, phát hiện, giải quyết và trình bày các vấn đề trong thực tiễn liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung, lĩnh vực thuế nói riêng, giúp làm giàu thêm hành trang lập nghiệp của các em trong tương lai.

Đại diện Ban tổ chức trao giải Á quân cho đội eTax Brigade. Ảnh: Đức Việt.

Trải qua Vòng thi thứ 1 với sự tham gia của 87 đội thi; Vòng thi thứ 2 với 11 đội có điểm số cao nhất ở Vòng 1; hôm nay 4 đội thi xuất sắc nhất của 2 vòng thi trên đã có mặt tại Vòng chung kết để cùng nhau tỏa sáng, cùng nhau thể hiện kiến thức, bản lĩnh của mình và cùng nhau lan tỏa kiến thức về thuế, để chính sách thuế thực sự phát huy đầy đủ vai trò trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.

Bước vào đêm chung kết cuộc thi “Tìm hiểu về thuế - Festival Thuế 2026” diễn ra với 2 phần thi: Phần thứ nhất với tên gọi “Xử lý tình huống”, đội Bloom đạt số điểm cao nhất 41,6; phần thi thứ hai “Bạn là chuyên gia thuế” đã gọi tên eTax Brigade với số điểm cao nhất 53,6. Sau 2 phần thi hết sức gay cấn, đội Bloom đã vượt qua 3 đội chơi giành Quán quân với tổng điểm 94,8.

4 đội thi tranh tài tại vòng chung kết. Ảnh: Đức Việt.

Tại đêm chung kết, bên cạnh những giải chính được trao, Ban tổ chức và các đơn vị tài trợ còn trao nhiều giải phụ cho những đội chơi có thành tích ấn tượng./.

TS. Nguyễn Đình Chiến cho hay, có được thành công của cuộc thi này, Khoa Thuế và Hải quan và Ban Tổ chức cuộc thi cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Tài chính; các Cục, Vụ ở Bộ Tài chính; của Cục Thuế, Thuế TP. Hà Nội và sự quan tâm, đồng hành, tài trợ cả về vật chất và tinh thần của các doanh nghiệp ngoài Học viện như Công ty TNHH Đại lý Thuế - Kế toán TOP ACC Việt Nam, Công ty cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC, Công ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường, Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam - VNPAY, Công ty TNHH ACCA Global Việt Nam, Trung tâm tiếng Trung Việt Hoa...

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Ban Tổ chức tặng hoa cho Ban Giảm khảo Vòng chung kết Festival Thuế 2026.
Đại diện Ban tổ chức trao giải Quý quân cho 2 đội Attax và Fan Taxtic.
Lãnh đạo Học viện Tài chính cùng Ban lãnh đạo Khoa Thuế và Hải quan và các thầy, cô giáo trong khoa chụp ảnh cùng 4 đội chơi tại Vòng chung kết.
Các đại biểu cùng Ban Tổ chức cuộc thi và nhà tài trợ, 4 đội thi và sinh viên chụp ảnh lưu niệm.
Đức Việt
Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế nhiều điểm sáng

Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế nhiều điểm sáng

(TBTCO) - Giai đoạn vừa qua, chất lượng phục vụ người nộp thuế của cơ quan thuế tiếp tục được cải thiện rõ rệt, phản ánh hiệu quả qua quá trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong toàn ngành Thuế. Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa của ngành Thuế được các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.
Thông quan tập trung - "cú hích" cải cách mới của ngành Hải quan

Thông quan tập trung - "cú hích" cải cách mới của ngành Hải quan

(TBTCO) - Ngành Hải quan đang khẩn trương hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để triển khai mô hình thông quan tập trung từ ngày 1/6/2026 tại Chi cục Hải quan khu vực III. Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn, mô hình này giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics mà còn tạo nền tảng cho phương thức quản lý hải quan hiện đại.
Infographics: Kết quả triển khai hóa đơn điện tử

Infographics: Kết quả triển khai hóa đơn điện tử

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tính từ khi triển khai đến ngày 14/5/2026, đã có tổng cộng 505.805 cơ sở kinh doanh, bao gồm 197.693 doanh nghiệp và 308.112 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng 35% so với thời điểm 31/12/2025.
Kiểm tra đôn đốc vận hành thông quan tập trung tại Hải quan khu vực III từ 1/6/2026

Kiểm tra đôn đốc vận hành thông quan tập trung tại Hải quan khu vực III từ 1/6/2026

(TBTCO) - Chiều ngày 23/5/2026, lãnh đạo Cục Hải quan đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai Đội Thông quan tại Chi cục Hải quan khu vực III, đơn vị đầu tiên toàn ngành thí điểm mô hình thông quan tập trung từ ngày 1/6/2026.
Thêm một ngân hàng phối hợp thu thuế xuất nhập khẩu với hải quan

Thêm một ngân hàng phối hợp thu thuế xuất nhập khẩu với hải quan

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa bổ sung Ngân hàng Bank of Communications (BOCOM) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh vào hệ thống phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) và nộp thuế điện tử 24/7. Việc mở rộng thêm ngân hàng phối hợp thu giúp doanh nghiệp có thêm kênh thanh toán thuế nhanh chóng, giảm thời gian thông quan.
Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung

Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung

(TBTCO) - Chỉ trong vài ngày giữa tháng 5/2026, Đội 2 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực IX phát hiện liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu giữ 17.521 sản phẩm giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Chanel, Gucci, Crocs…
Sửa đổi quy định về tạm hoãn xuất cảnh tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Sửa đổi quy định về tạm hoãn xuất cảnh tạo thuận lợi cho người nộp thuế

(TBTCO) - Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Bộ Tài chính đề xuất, ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Việc bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên mới bị tạm hoãn xuất cảnh sẽ góp phần loại trừ các trường hợp phát sinh khoản nợ rất nhỏ.
Tạm hoãn xuất cảnh, biện pháp nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế

Tạm hoãn xuất cảnh, biện pháp nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế

(TBTCO) - Lũy kế đến nay, ngành Thuế đã thu hồi được nợ thuế của trên 13.000 người nộp thuế, với số tiền trên 4.000 tỷ đồng. Trong đó, đã có khoảng 7.100 người nộp thuế thuộc trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chủ động liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với số tiền gần 100 tỷ đồng. Kết quả trên cho thấy biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là một trong các biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.
