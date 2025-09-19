Cục Thuế, Cục Hải quan trao học bổng cho 30 sinh viên xuất sắc khoa Thuế và Hải quan

(TBTCO) - Tối 18/9, Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) tổ chức Lễ tổng kết công tác sinh viên năm học 2024-2025 và trao học bổng của Cục Thuế, Cục Hải quan cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học.

Báo cáo tại buổi lễ, TS. Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Trưởng Khoa Thuế và Hải quan cho biết, vào đầu năm học 2024-2025, Khoa Thuế và Hải quan có tổng số 1.805 sinh viên và được chia thành 56 lớp niên chế theo học ba chuyên ngành: Chuyên ngành Thuế, Chuyên ngành Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương, chuyên ngành Hải quan và Logistics chất lượng cao, định hướng chứng chỉ quốc tế. Trong năm học vừa qua, sinh viên Khoa Thuế và Hải quan đã có nhiều cố gắng học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính trao tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện Tài chính cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đức Việt.

Kết quả học tập chung của toàn khoa trong học kỳ I đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đặt ra, tỷ lệ sinh viên xếp loại khá trở lên chiếm 87,26% (tăng 4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,51% so với kỳ liền kề của năm học trước)... Đặc biệt, khoa có 206 sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập của ngân sách nhà nước (chiếm 11,41%, tăng 1,99% so với năm trước).

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh cho hay, năm học 2025-2026, sinh viên các khóa tích cực tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học. Phấn đấu tỷ lệ sinh viên có bài viết gửi cho nội san đạt ít nhất 2% trên tổng số sinh viên. Tỷ lệ sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học phấn đấu đạt ít nhất 20% trên tổng số sinh viên. Gửi 10 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên dự thi cấp Học viện, có công trình dự thi cấp Bộ.

Sang học kỳ II, tỷ lệ sinh viên xếp loại Khá trở lên của khoa đạt 89,99% (tăng 2,73% so với học kỳ I) và tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, kết quả có 74 công trình nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi cấp khoa (tăng 1 công trình so với năm học 2023-2024), khoa đã chọn 17 công trình gửi dự thi cấp Học viện.

Kết quả cấp Học viện: 3 công trình đạt giải Nhất, 2 công trình đạt giải Nhì và 11 công trình đạt giải Ba, 1 công trình đạt giải khuyến khích. Khoa có 1 công trình gửi đi dự thi Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka năm 2025...

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Trưởng Khoa Thuế và Hải quan báo cáo công tác sinh viên năm học 2024-2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2025-2026. Ảnh: Đức Việt.

Theo TS. Nguyễn Thị Kim Oanh, bước vào năm học 2025-2026, phát huy thành tích đã đạt được trong công tác sinh viên của khoa năm học vừa qua, toàn thể giảng viên, sinh viên Khoa Thuế và Hải quan tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thi đua trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới theo các chỉ tiêu cơ bản sau: Tỷ lệ sinh viên xếp loại khá, giỏi, xuất sắc ít nhất 90%; tỷ lệ sinh viên xếp loại yếu, kém dưới 2%; không có sinh viên vi phạm khuyết điểm phải xử lý kỷ luật từ cảnh cáo cấp khoa trở lên; không có sinh viên thôi học vì kết quả học tập, rèn luyện kém.

Đối với sinh viên cuối khóa (CQ60), phấn đấu 100% đủ điều kiện đi thực tập cuối khóa, 90% đủ điều kiện tốt nghiệp theo tiến độ chung của khóa học. Phấn đấu hướng dẫn thành công tất cả sinh viên chuyên ngành Hải quan và Logistics chất lượng cao và sinh viên hệ chuẩn viết luận văn cuối khóa bằng tiếng Anh (ở cả hai Chuyên ngành Thuế và Chuyên ngành Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương) đạt kết quả tốt…

Bà Vũ Thị Thu Hà - Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ (Cục Thuế), trao học bổng của Cục Thuế cho 15 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm 2024-2025. Ảnh: Đức Việt.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng khoa Thuế và Hải quan, gửi lời cảm ơn tới các đại biểu, với những hỗ trợ đã dành cho khoa trong suốt những năm qua.

PGS.TS Lê Xuân Trường mong muốn, sinh viên của khoa sẽ luôn cố gắng hết mình trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học, để đạt và vượt những chỉ tiêu đề ra trong năm học 2025-2026.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Cục Thuế, Cục Hải quan trao Giấy khen và học bổng của Cục Thuế và Cục Hải quan cho 30 sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025. Đồng thời, trao tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện Tài chính cho các tập thể và sinh viên có thành tích xuất sắc…

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Đại diện Cục Thuế và Cục Hải quan tặng hoa chúc mừng Khoa Thuế và Hải quan.

Các đại biểu và sinh viên tham dự buổi lễ tại hội trường 700, Học viện Tài chính.

Bà Trương Nha Trang - Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ (Cục Hải quan), trao Giấy khen và học bổng của Cục Hải quan cho 15 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm 2024-2025.