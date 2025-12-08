Nâng cao năng lực, kinh nghiệm công tác quản lý nợ thuế

(TBTCO) - Sáng ngày 8/12, Cục Thuế phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo các phương pháp thực tiễn nhằm nâng cao công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) cho biết, ngành Thuế Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách quản lý thuế theo hướng hiện đại, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế ngày càng đóng vai trò quan trọng. Đây không chỉ là nhiệm vụ về thu ngân sách, mà còn là yếu tố quyết định để nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế.

Lãnh đạo Ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) cùng các chuyên gia trong lĩnh vực thuế của Nhật Bản chủ trì hội thảo.

Đặc biệt, ngành Thuế Việt Nam đang triển khai chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ quản lý theo chức năng sang quản lý theo đối tượng gắn với chức năng, sắp xếp hệ thống cơ quan thuế theo địa bàn hành chính 2 cấp và tinh gọn bộ máy.

Đồng thời, ngành Thuế Việt Nam đang triển khai tái thiết kế quy trình nghiệp vụ theo hướng tự động hóa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, trong đó công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế được đặc biệt chú trọng, với mong muốn đưa các giải pháp về quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ nhằm tự động hóa, tăng hiệu quả trong công tác quản lý thuế.

"Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tiếp cận các mô hình quản lý nợ tiên tiến, tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin và đặc biệt học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia có hệ thống thuế phát triển" - bà Nguyễn Thị Thu Hường nhấn mạnh.

Các chuyên gia và đại diện cơ quan Thuế Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đại diện JICA, ông Noguchi Daisuke - Cố vấn trưởng dự án JICA cho biết, trong 2 ngày làm việc sắp tới, các đại biểu sẽ được lắng nghe bà Kyuma Sayaka - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ thuế Cơ quan Thuế Nhật Bản và bà Matsui Hiroko - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Trường Thuế Nhật Bản chia sẻ những nội dung rất thiết thực và giá trị về: tổng quan công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Nhật Bản; kỹ năng xử lý thực tế đối với người nộp thuế; các sáng kiến mới nhất trong quản lý nợ thuế; phương pháp tiếp cận hiệu quả đối với các trường hợp thu nợ khó.

Cố vấn trưởng dự án JICA nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng, thông qua chương trình làm việc ngày hôm nay và những ngày tới đây, cơ quan Thuế Việt Nam cũng như các đại biểu dự hội thảo sẽ có thêm thông tin hữu ích, phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn và sẽ nghiên cứu, đề xuất được các phương pháp thực tiễn nhằm nâng cao công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Việt Nam".

Đồng thời, JICA tin rằng, sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực thuế sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển sâu sắc hơn trong thời gian tới.

Hội thảo "Các phương pháp thực tiễn nhằm nâng cao công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế" là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Cục Thuế và JICA, góp phần hỗ trợ ngành Thuế Việt Nam tiếp cận những mô hình tiên tiến, kinh nghiệm hiệu quả từ Cơ quan Thuế Nhật Bản.

Thông qua hội thảo, những phân tích chuyên sâu, bài học thực tiễn và khuyến nghị từ các chuyên gia quốc tế sẽ là cơ sở quan trọng để ngành Thuế tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay./.