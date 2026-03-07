Cục Thuế và VPBank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, từ năm 2013, VPBank là đơn vị đầu tiên ký kết thỏa thuận hợp tác thu ngân sách nhà nước với Tổng Cục Thuế (nay là Cục Thuế). Trên cơ sở đó, trong suốt thời gian qua, VPBank đã phối hợp kịp thời trong việc truyền - nhận thông tin, dữ liệu thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước và cơ quan thuế, qua đó phục vụ hiệu quả công tác quản lý ngân sách nhà nước.
|Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại lễ ký kết.
“Lễ ký kết hợp tác giữa VPBank và Cục Thuế đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai thuế hôm nay có ý nghĩa đặc biệt, khi ngày 5/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai phương pháp quản lý thuế mới theo hướng hiện đại, minh bạch và thuận tiện, góp phần nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện, giảm chi phí tuân thủ và hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển bền vững” - Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhấn mạnh.
Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, sự kiện ký kết hôm nay đánh dấu bước phát triển hơn nữa trong quan hệ hợp tác giữa Cục Thuế và Ngân hàng VPBank, góp phần cụ thể hóa những định hướng mà hai bên đã thống nhất và cam kết đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương thức nộp thuế khoán sang phương thức kê khai, tự tính, tự nộp thuế theo quy định.
Còn theo Tổng Giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh, đây là sự kiện có ý nghĩa rất lớn, gắn liền với các chủ trương trọng điểm của Chính phủ về cải cách chính sách thuế, thúc đẩy kinh tế tư nhân, cũng như triển khai chuyển đổi số quốc gia.
Trong 10 năm phát triển mảng tài chính dành cho hộ kinh doanh, VPBank đã đồng hành sát sao cùng hàng trăm nghìn hộ kinh doanh trên toàn quốc. VPBank không chỉ hỗ trợ về kỹ thuật, mà còn thiết kế các giải pháp thật sự phù hợp với hộ kinh doanh.
|Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn và Tổng Giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh ký kết hợp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai.
Tổng Giám đốc VPBank cam kết tiếp tục phối hợp cung cấp giải pháp để hộ kinh doanh có thể quản lý doanh thu - xuất hóa đơn - kê khai và nộp thuế một cách thuận tiện thông qua ứng dụng số của VPBank.
Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các sản phẩm tài chính toàn diện dành riêng cho hộ kinh doanh đang chuyển đổi sang kê khai thuế hoặc chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.
Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế để truyền thông chính sách thuế mới, hướng dẫn khách hàng của VPBank để triển khai đúng theo các quy định của pháp luật và của ngành
VPBank sẽ huy động toàn bộ hệ thống gần 300 chi nhánh và phòng giao dịch của VPBank tham gia cùng cơ quan thuế địa phương trong các chiến dịch và hoạt động trọng tâm đảm bảo hỗ trợ kịp thời, tận nơi đối với hộ kinh doanh.
Cùng với sự kiện ký kết tại 2 điểm cầu trực tiếp ở TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, 32 điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc đã thực hiện đồng loạt ký kết thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan thuế tỉnh, thành phố và VPBank tại địa phương để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai./.
|"Lãnh đạo 34 cơ quan Thuế tỉnh, thành phố sau buổi ký kết này tiếp tục bám sát chỉ đạo của Cục Thuế phối hợp chặt chẽ với ngân hàng, công ty cung cấp phần mềm, công ty tư vấn thuế, công ty tư vấn kế toán…, để đẩy mạnh hơn nữa thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp đến tới hộ kinh doanh, đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi sang kê khai, hạn chế tối đa sai sót khi thực hiện quy định pháp luật thuế" - Phó Cục trưởng Mai Sơn chỉ đạo.