Một ngày là sinh viên Học viện Chính sách và phát triển năm 2026

(TBTCO) - Ngày 7/3/2026, tại cơ sở đào tạo Khu đô thị Nam An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội), Học viện Chính sách và Phát triển (APD) đã tổ chức chương trình trải nghiệm “Một ngày là sinh viên” năm 2026 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và hấp dẫn.

Về phía Học viện Chính sách và Phát triển có NGƯT, PGS.TS. Trần Trọng Nguyên – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh năm 2026; cùng các thầy, cô trong Ban Giám đốc Học viện, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các đơn vị, khoa, viện, trung tâm; đông đảo cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên Học viện tham dự.

Về phía khách mời có đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên và gần 1.000 học sinh đến từ nhiều trường Trung học phổ thông (THPT) của Hà Nội và các địa phương lân cận như: THPT Đống Đa, THPT Đồng Đậu, THPT Hữu Nghị T78, THPT Nguyễn Trãi, THPT Quang Hà, THPT Thanh Oai A, THPT Tiến Thịnh, THPT Thường Tín, THPT Trần Thánh Tông, THPT Tùng Thiện, THPT Yên Lạc...

Quang cảnh chương trình trải nghiệm Một ngày là sinh viên Học viện Chính sách và phát triển", ngày 7/3/2026. Ảnh: Đức Minh.

Phát biểu tại chương trình, NGƯT, PGS.TS. Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh năm 2026 cho biết, chương trình “Một ngày là sinh viên” không chỉ là dịp để Học viện giới thiệu về các ngành đào tạo, cơ hội học tập và môi trường giáo dục của nhà trường, mà còn là cơ hội để các em học sinh trải nghiệm thực tế đời sống sinh viên, từ đó có thêm thông tin và cơ sở để đưa ra những quyết định quan trọng cho tương lai.

NGƯT, PGS.TS. Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển phát biểu chào mừng tại chương trình. Ảnh: Đức Minh

Theo Giám đốc Trần Trọng Nguyên, hiện tại, Học viện có quy mô gần 7.000 người học. Tỷ lệ 98% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp là một chỉ số quan trọng, phản ánh sự phù hợp của chương trình đào tạo với yêu cầu thực tiễn từ thị trường lao động. Chất lượng tuyển sinh đầu vào, với điểm trúng tuyển các năm gần đây duy trì ở mức cao, cũng là một yếu tố đảm bảo cho môi trường học tập có tính cạnh tranh và chất lượng.

Để đáp ứng các yêu cầu của bối cảnh mới, Học viện liên tục cập nhật chương trình đào tạo. APD chú trọng trang bị cho sinh viên không chỉ kiến thức chuyên môn, mà còn các năng lực cốt lõi cần thiết cho quá trình làm việc sau này. Các năng lực đó bao gồm: năng lực phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, trình độ ngoại ngữ, và khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường công việc.

TS. Nguyễn Thị Đông - Trưởng phòng Quản lý đào tạo giới thiệu thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của Học viện Chính sách và Phát triển. Ảnh: Đức Minh

TS. Nguyễn Thị Đông - Trưởng phòng Quản lý đào tạo đã giới thiệu thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của Học viện. Theo đó, năm 2026 Học viện dự kiến tuyển sinh 2.550 chỉ tiêu với 18 mã tuyển sinh, bao gồm các chương trình đào tạo chuẩn, chương trình chất lượng cao và các chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế. Bên cạnh các ngành đào tạo truyền thống, Học viện cũng dự kiến triển khai một số ngành và chương trình đào tạo mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, đồng thời áp dụng nhiều phương thức xét tuyển linh hoạt như xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp học bạ, điểm thi đánh giá năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển.

Giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp cho học sinh của các trường trung học phổ thông. Ảnh: Đức Minh

Một trong những nội dung được các bạn học sinh đặc biệt quan tâm trong chương trình là hoạt động trải nghiệm lớp học tại Học viện. Tại đây, các em được trực tiếp tham gia những tiết học mô phỏng cùng các giảng viên của các khoa, viện chuyên môn.

Không khí lớp học diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động tương tác, thảo luận nhóm và chia sẻ thực tế, giúp học sinh cảm nhận rõ nét hơn về phương pháp giảng dạy hiện đại, môi trường học tập cởi mở và năng động tại APD. Thông qua các bài giảng ngắn gọn nhưng sinh động, các em có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nội dung đào tạo của từng ngành học, đồng thời được giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

