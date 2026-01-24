Giải pháp đột phá phát triển Học viện Tài chính trong giai đoạn mới

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên, TS. Nguyễn Văn Bình - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh, bước sang năm 2026, với sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng ủy Học viên Tài chính, cùng sự đồng lòng, quyết tâm và khát vọng phát triển của toàn thể đảng viên, giảng viên, viên chức, người lao động và người học, Học viện sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đề ra, xứng đáng là trung tâm đào tạo và nghiên cứu tài chính hàng đầu Việt Nam, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia hiện đại và phát triển bền vững.

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong lãnh đạo phát triển học Học viện Tài chính năm 2025?

TS. Nguyễn Văn Bình: Năm 2025, Học viện Tài chính đã ghi dấu ấn phát triển đột phá với việc mở mới 12 ngành và 21 chương trình đào tạo, nâng tổng số ngành đào tạo của Học viện lên 18 ngành và 42 chương trình đào tạo đại học. Đây là minh chứng cho sự lãnh đạo nhạy bén, quyết liệt để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế số, thị trường lao động và tiến trình hội nhập quốc tế.

Quy mô tuyển sinh đại học năm 2025 đạt gần 6.000 sinh viên, tăng 50% so với năm 2024; chất lượng đầu vào tiếp tục nằm trong nhóm cao của khối ngành kinh tế, khoảng 70% thí sinh đạt từ 25 điểm trở lên.

TS. Nguyễn Văn Bình trao Giấy Khen thưởng cho 12 Thủ khoa khóa 59. Ảnh: Đức Việt.

Đến hết năm 2025, 100% chương trình đào tạo đại học và thạc sĩ đã hoàn thành đánh giá ngoài, trừ các chương trình mới mở; tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp duy trì ở mức 98%, khẳng định kết quả đào tạo đáp ứng được các yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Học viện đã đạt chứng nhận xếp hạng đại học 4/5 sao theo tiêu chuẩn UPM. Đồng thời, Đảng ủy Học viện đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia…

Về hợp tác quốc tế, năm 2025, Học viện Tài chính đã xây dựng và phát triển hợp tác với hơn 30 đối tác quốc tế, giúp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện tiệm cận chuẩn quốc tế, mà còn lan tỏa uy tín và thương hiệu Học viện Tài chính ra thế giới…

PV: Bên cạnh những kết quả nổi bật trên, theo ông, Học viện Tài chính đang đối mặt với những khó khăn, thách thức gì?

TS. Nguyễn Văn Bình: Theo tôi, việc mở các ngành đào tạo, chương trình đào tạo mới, đặc biệt là các chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế sẽ đặt ra thách thức về việc phải xây dựng được chương trình đào tạo vừa đáp ứng yêu cầu học thuật, vừa phù hợp với nhu cầu của thị trường tuyển dụng lao động chất lượng cao, đồng thời đảm bảo khả năng cạnh tranh với các cơ sở giáo dục đại học khác đang cung cấp dịch vụ tương tự.

Đồng thời, quy mô tuyển sinh tăng với sự thay đổi đáng kể về cơ cấu chỉ tiêu tuyển sinh giữa chương trình chuẩn và chương trình chứng chỉ quốc tế cũng đặt ra các thách thức về việc Học viện phải đảm bảo được chất lượng đào tạo và uy tín học thuật, đòi hỏi Học viện phải duy trì, phát triển được đội ngũ giảng viên và đội ngũ quản lý đủ năng lực, đáp ứng được sự gia tăng về quy mô cung cấp dịch vụ mà không làm suy giảm chất lượng đào tạo.

Thời gian tới với việc thành lập các phân hiệu sẽ đặt ra những thách thức từ việc mở rộng địa điểm đào tạo, tạo ra những yêu cầu mới về việc phải thiết lập mô hình quản trị đơn vị phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới của Học viện, cùng với đó là việc phải hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình, quy định để xác lập rõ mô hình quản trị, quyền và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong Học viện.

TS. Nguyễn Văn Bình

Trong yêu cầu chung về chuyển đổi số toàn diện trong công tác đào tạo, quản lý đặt ra thách thức không nhỏ về việc Học viện cần phải đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất cũng như phần mềm quản lý để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý vận hành thông suốt hiệu quả.

Bên cạnh đó, những thách thức từ việc các yếu tố bên ngoài, như nhu cầu thị trường lao động biển đổi nhanh, cạnh tranh tuyển sinh gay gắt, nhu cầu người học không chỉ cần bằng cấp mà còn cần được phục vụ, cần trải nghiệm thực tiễn, cần cơ hội việc làm… đòi hỏi phải không ngừng đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy.

PV: Bước sang năm 2026 và những năm tiếp theo, Học viện Tài chính cần triển khai các giải pháp mang tính đột phá ra sao, để đạt được những mục tiêu đã đề ra, thưa ông?

TS. Nguyễn Văn Bình: Trước hết, cần đổi mới toàn diện hoạt động đào tạo theo hướng mở rộng quy mô đào tạo hợp lý; cập nhật hoàn thiện chương trình đào tạo; điều chỉnh cơ cấu chương trình đào tạo theo hướng tăng các chương trình định hướng quốc tế; tăng trải nghiệm thực tế và thực hành cho sinh viên; đổi mới phương pháp giảng dạy, đa dạng hóa phương pháp đánh giá đối với người học. Gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu lao động việc làm và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Phấn đấu duy trì quy mô đào tạo khoảng trên 27.000 người học các hệ, trong đó tỷ lệ người học thạc sĩ và nghiên cứu sinh chiếm 10% tổng quy mô đào tạo. Tỷ lệ người học tốt nghiệp đại học có việc làm đúng ngành nghề sau một năm tốt nghiệp đạt 100%. Tỷ lệ chương trình đào tạo đại học và thạc sĩ được kiểm định trong nước là 100%; số chương trình đào tạo được kiểm định quốc tế đạt trên 15 chương trình.

Tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng Theo TS. Nguyễn Văn Bình, thời gian tới, cần tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng. Tăng cường công tác dân vận, tuyên giáo và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên có chuyên môn vững, đạo đức trong sáng, có năng lực sáng tạo và đổi mới.

Hai là, tăng cường nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế. Hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, gắn kết nghiên cứu khoa học với phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo và tham mưu, tư vấn chính sách kinh tế - tài chính; hướng đến sản phẩm khoa học công nghệ chuyển giao phục vụ phát triển đất nước. Tăng số lượng sản phẩm khoa học, nhất là số lượng sách giáo khoa, sách chuyên khảo, công bố khoa học quốc tế và các sản phẩm khoa học khác. Tăng cường thu hút giảng viên quốc tế đến giảng dạy và tham gia các hoạt động khoa học công nghệ; tăng cường trao đổi giảng viên và sinh viên với các đối tác trên thế giới.

Thứ ba, tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và quản lý tài chính bền vững, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, định mức quản lý tài chính, tài sản. Phấn đấu tăng thu hoạt động sự nghiệp tối thiểu 8%/năm. Ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thành dự án mở rộng Học viện Tài chính tại cơ sở 69 Đức Thắng và các cơ sở Phân hiệu của Học viện; khai thác có hiệu quả tài sản công và các nguồn lực khác để phát triển.

Thứ tư, rà soát hoàn thiện cơ cấu tổ chức bên trong Học viện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nhanh chóng đưa hai phân hiện của Học viện tại TP. Hồ Chí minh và tại Hưng Yên vào hoạt động để tuyển sinh từ năm 2026. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản trị học viện. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo chiến lược và chất lượng tham mưu của các đơn vị để các quyết định của lãnh đạo Học viện được chính xác và kịp thời.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đến năm 2030, bảo đảm cơ cấu hợp lý, bảo đảm số lượng, chất lượng, chuẩn mực và hội nhập quốc tế. Thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài, khuyến khích nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy.

PV: Xin cảm ơn ông!