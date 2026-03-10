Chứng khoán phái sinh ngày 10/3: Dòng tiền ồ ạt gia nhập khi VN30-Index quay đầu tăng

(TBTCO) - Quay đầu tăng mạnh sau phiên giảm kỷ lục, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh đặc biệt sôi động với gần 402.100 hợp đồng được chuyển nhượng.

Sau phiên giảm sốc trước đó, thị trường chứng khoán cơ sở đã ghi nhận nhịp hồi phục mạnh trong phiên giao dịch tiếp theo khi lực cầu bắt đáy quay trở lại rõ rệt. Ngay trong phiên sáng, chỉ số chung bật tăng mạnh, có thời điểm VN30-Index tăng gần 40 điểm chỉ trong khoảng 30 phút đầu giao dịch nhờ dòng tiền tham gia tích cực. Đà hồi phục được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VCB, CTG, HPG và DGC. Trong đó, cổ phiếu hai doanh nghiệp sản xuất gồm DGC và HPG tăng kịch biên độ.

Dù xuất hiện nhịp rung lắc khá mạnh, kéo chỉ số lùi sâu về quanh mốc 1.651 điểm, lực cầu đổ vào các nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn như ngân hàng, thép và tiêu dùng đã nhanh chóng quay trở lại, giúp thị trường phục hồi trở lại và duy trì sắc xanh đến cuối phiên. Dù nhóm dầu khí chịu áp lực điều chỉnh mạnh với PLX và GAS giảm sàn, diễn biến tích cực của các cổ phiếu trụ như VCB, CTG, MBB và HPG đã kéo lại sắc xanh cho chỉ số.

Cùng đó, tâm lý thị trường cũng tích cực hơn khi khối ngoại quay lại mua ròng khoảng 1.100 tỷ đồng. Kết phiên giao dịch, VN30-Index đóng cửa ở mức 1.836,96, tăng 3,16% so với hôm qua. Trong khi đó, VN100 -Index cũng tăng tới 2,42%, lên 1.740,71 điểm.

Thị trường phái sinh thu hút dòng tiền lớn trong phiên 10/3

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, các hợp đồng tương lai phản ứng tích cực trước nhịp hồi phục của thị trường cơ sở. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index kỳ hạn gần nhất (41I1G3000) đóng cửa tại 1.833,0 điểm, tăng 3,79% so với phiên trước. Chênh lệch âm so với VN30 thu hẹp nhanh từ mức hơn -14 điểm về còn -3,96 điểm.

Tâm lý thị trường đã bớt bi quan sau cú giảm sâu kỷ lục hôm qua. Thậm chí, một số hợp đồng kỳ hạn xa hơn đã chuyển sang chênh lệch dương từ 1,04 đến 3,04 điểm, cho thấy kỳ vọng phục hồi đang dần xuất hiện ở các kỳ hạn xa.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh cũng gia tăng mạnh mẽ với tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 36,6% so với phiên trước, cho thấy hoạt động giao dịch trở nên sôi động trở lại sau phiên biến động mạnh.

Khối lượng mở (OI) vẫn tiếp tục tăng. Riêng với hợp đồng 41I1G3000, nhà đầu tư nắm giữ vị thế qua đêm với gần 44.000 hợp đồng. Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, xu hướng giao dịch hiện tại cho thấy các trader đang nghiêng về kịch bản VN30 bước vào trạng thái cân bằng sau nhịp giảm sâu, đồng thời kỳ vọng vào khả năng hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn. Về kỹ thuật, hợp đồng 41I1G3000 đang bước vào giai đoạn tích lũy sau nhịp giảm mạnh, với khả năng tiếp tục phục hồi để kiểm định lại vùng kháng cự quanh 1.870 điểm trong thời gian tới.