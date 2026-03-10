Thanh khoản trái phiếu riêng lẻ cải thiện trong tuần đầu tháng 3

(TBTCO) - Trong tuần từ 2/3 - 6/3, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bình quân đạt 6.492 tỷ đồng/ngày, tăng 19,6% so với tuần trước.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 2/3 - 6/3 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tuần qua chưa ghi nhận đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào trên thị trường. Tính lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN đạt 8.492 tỷ đồng.

Trong đó, phát hành ra công chúng chiếm tỷ trọng áp đảo với 7 đợt, tổng giá trị 8.223 tỷ đồng, tương đương 96,8% tổng giá trị phát hành; còn lại là 2 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 270 tỷ đồng, chiếm 3,2%.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn tiếp tục diễn ra với quy mô khiêm tốn. Trong tuần qua, các doanh nghiệp đã mua lại khoảng 19 tỷ đồng trái phiếu.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 3.587 tỷ đồng, giảm mạnh 82,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu mua lại trước hạn, nhóm doanh nghiệp bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 64,3% tổng giá trị, tương đương khoảng 2.306 tỷ đồng.

Theo thống kê của VBMA, từ nay đến cuối năm 2026, tổng giá trị TPDN đến hạn thanh toán ước khoảng 193.311 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 116.245 tỷ đồng, tương đương 60,1% tổng giá trị đáo hạn. Đứng thứ hai là nhóm ngân hàng với khoảng 22.756 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng giá trị trái phiếu đến hạn.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản trái phiếu phát hành riêng lẻ trong tuần qua ghi nhận xu hướng cải thiện. Giá trị giao dịch bình quân ngày đạt khoảng 6.492 tỷ đồng, tăng 19,6% so với tuần trước. Tính chung từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ trên thị trường đạt khoảng 204 nghìn tỷ đồng.