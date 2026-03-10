Thuế TP. Đà Nẵng phối hợp với VAFIE cập nhật chính sách thuế cho hơn 200 doanh nghiệp

(TBTCO) - Ngày 10/3, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) phối hợp với Thuế TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Cập nhật chính sách Thuế cho Doanh nghiệp”. Hội thảo nhận được sự quan tâm tham gia của hơn 200 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch VAFIE cho biết, trong những năm gần đây, VAFIE đã triển khai thành công chuỗi hội thảo cập nhật chính sách, đặc biệt là chính sách thuế, tại nhiều địa phương trọng điểm như Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Nghệ An, Hà Nam… Các chương trình nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh hệ thống pháp luật thuế của Việt Nam đang có nhiều cải cách nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, giai đoạn 2025 - 2026 được dự báo sẽ có nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến các đạo luật thuế như Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan.

Ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo.

“Trong bối cảnh đó, việc cập nhật kịp thời quy định mới, hiểu đúng bản chất chính sách và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao tính tuân thủ, giảm thiểu rủi ro pháp lý và tối ưu hiệu quả quản trị tài chính của doanh nghiệp” - TS. Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch VAFIE khẳng định, hiệp hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để cùng phối hợp tháo gỡ.

Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Khánh Toàn -Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, đơn vị hiện đang quản lý 48.038 doanh nghiệp và 89.881 hộ kinh doanh đang hoạt động, tổng số thu ngân sách năm 2025 đạt hơn 56.047 tỷ đồng.

Trong đó, 2.065 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư hơn 71 nghìn tỷ đồng, đóng góp ngân sách thành phố hơn 8.600 tỷ đồng trong năm 2025, chiếm khoảng 17% tổng thu ngân sách không bao gồm tiền sử dụng đất.

Các chuyên gia thuế, lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng giải đáp trực tiếp băn khoăn của doanh nghiệp.

Theo ông Toàn, cộng đồng doanh nghiệp FDI tại TP. Đà Nẵng luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế và có đóng góp quan trọng vào ngân sách của thành phố.

Cùng với tiến trình cải cách quản lý thuế, ngành Thuế tiếp tục kiên định phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện để người nộp thuế tự giác chấp hành và tự nguyện tuân thủ pháp luật thuế, đồng thời đảm bảo người nộp thuế được tiếp cận đầy đủ các chính sách ưu đãi theo quy định.

Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng đề nghị, Hiệp hội VAFIE trong thời gian tới tiếp tục phối hợp tổ chức các hội nghị chuyên đề về giao dịch liên kết, lĩnh vực đang được nhiều doanh nghiệp FDI đặc biệt quan tâm.