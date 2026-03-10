Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính chiêu sinh lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước.

(TBTCO) - Căn cứ quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2026, Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính) thông báo chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước” năm 2026.

Cụ thể, đối tượng bồi dưỡng của lớp học là công chức, viên chức đang làm công tác thẩm định giá nhà nước. Thời gian học trong 6 ngày, dự kiến từ ngày 21 - 26/4/2026. Hình thức học trực tiếp, địa điểm tại Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính (địa chỉ: Km10+395, tỉnh lộ 379 Hưng Yên - Hà Nội, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên).

Về các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến lớp học, học viên là công chức được Bộ Tài chính chi trả, trích từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2026; học viên là viên chức thì tự chi trả hoặc do đơn vị cử đi học chi trả. Mức chi trả Nhà trường sẽ thông báo sau.

Thời gian đăng ký tham gia lớp học trước ngày 19/3/2026. Các đơn vị có nhu cầu cử công chức, viên chức tham gia lớp học gửi danh sách học viên (theo mẫu tại Phụ lục II đính kèm) về Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Nhung, Khoa Bồi dưỡng nghiệp vụ tổng hợp, Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính. Điện thoại: 0945.699.009; Email: [email protected].

