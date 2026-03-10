Tuổi trẻ ngành Tài chính phát huy vai trò xung kích trong giai đoạn mới

(TBTCO) - Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Bộ Tài chính tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, chủ động đóng góp vào nhiệm vụ chính trị và quá trình đổi mới của ngành trong giai đoạn mới.

Mới đây, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã tổ chức chương trình mít tinh và triển khai công tác Đoàn năm 2026, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). Chương trình là dịp để đoàn viên thanh niên toàn ngành ôn lại truyền thống của tổ chức Đoàn, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài chính.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhấn mạnh, trong suốt 95 năm hình thành và phát triển, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn là lực lượng xung kích của cách mạng, đồng thời là môi trường quan trọng giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thu Hương.

Tiếp nối truyền thống đó, tuổi trẻ Bộ Tài chính thời gian qua đã tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, hoạt động vì cộng đồng, đồng thời nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, hình ảnh người cán bộ tài chính trẻ năng động, trách nhiệm và tận tụy ngày càng được khẳng định.

Những năm gần đây, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Tài chính có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ sở đoàn trực thuộc đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, đồng thời chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng lý tưởng cho đoàn viên thanh niên.

Trong bối cảnh tổ chức bộ máy ngành Tài chính đang được sắp xếp, kiện toàn, tổ chức Đoàn cũng đứng trước những yêu cầu mới. Trước tình hình đó, tuổi trẻ Bộ Tài chính cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động thích ứng với môi trường làm việc mới và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của toàn ngành.

Toàn cảnh chương trình: Ảnh: Thu Hương.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của công tác Đoàn trong toàn Bộ, với quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Trong thời gian tới, đoàn viên thanh niên Bộ Tài chính được kỳ vọng tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong công việc, chủ động học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, tuổi trẻ ngành Tài chính tích cực tham gia cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động chuyên môn.

Song song với đó, mỗi đoàn viên cần chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ tài chính trẻ liêm chính, kỷ luật, trách nhiệm và tận tụy phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Các cấp bộ Đoàn cũng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tại chương trình, các đại biểu và đoàn viên thanh niên cũng được tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thông qua đó, đoàn viên thanh niên được cung cấp những thông tin cơ bản về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như trách nhiệm của công dân trong việc tham gia bầu cử.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn năm 2025 đã được biểu dương, khen thưởng, qua đó tiếp tục khích lệ đoàn viên thanh niên nỗ lực phấn đấu và đóng góp cho sự phát triển của ngành Tài chính.

Một số hình ảnh khác tại chương trình: