Tuổi trẻ ngành Tài chính chung tay hiến máu vì cộng đồng năm 2026

(TBTCO) - Ngay trong những ngày đầu năm 2026, phong trào hiến máu tình nguyện tại Bộ Tài chính đã thu hút hơn 500 cán bộ, đoàn viên tham gia, tiếp nhận hơn 400 đơn vị máu.

Sáng 12/1, chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026 với chủ đề “Hiến máu hôm nay - Trao hy vọng ngày mai” đã diễn ra sôi nổi và xúc động tại trụ sở Bộ Tài chính. Sự kiện do Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, thu hút sự tham gia của các lãnh đạo Bộ Tài chính, đại diện Đảng uỷ Bộ, lãnh đạo các đơn vị cùng hơn 500 đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Kết thúc chương trình, hơn 400 đơn vị máu đã được tiếp nhận, góp phần thiết thực vào công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tham gia ủng hộ chương trình hiến máu tình nguyện 2026. Ảnh: Đức Thanh.

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung tham gia ủng hộ chương trình hiến máu tình nguyện 2026. Ảnh: Đức Thanh

Đáng chú ý, sự hiện diện trực tiếp của Thứ trưởng Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính, cùng nhiều lãnh đạo các Cục, Vụ đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào hiến máu tình nguyện. Hình ảnh các đồng chí lãnh đạo tham gia hiến máu không chỉ góp phần khích lệ tinh thần tình nguyện của cán bộ, đoàn viên mà còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội, tinh thần nhân ái và sự gương mẫu của đội ngũ lãnh đạo Bộ Tài chính trong các hoạt động vì cộng đồng.

Đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính tham gia ủng hộ chương trình hiến máu tình nguyện 2026. Ảnh: Đức Thanh.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lê Đôn, phong trào hiến máu tình nguyện tại Bộ đã được khởi xướng và duy trì liên tục trong nhiều năm qua. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ và sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, phong trào ngày càng được mở rộng cả về quy mô lẫn chất lượng, trở thành hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và có sức lan tỏa rộng rãi trong toàn ngành.

Chương trình hiến máu năm nay được tổ chức trong không khí toàn ngành Tài chính chúc mừng thành công của đại hội đảng Chính phủ và Đảng bộ Bộ Tài chính, đồng thời hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ ngành Tài chính trong việc chung tay vì cộng đồng, vì sức khỏe của người dân và sự phát triển bền vững của xã hội.

Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhấn mạnh: “Những giọt máu quý báu được hiến hôm nay sẽ đóng góp trực tiếp vào công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh, góp phần giảm thiểu tình trạng thiếu máu tại các cơ sở y tế. Đây không chỉ là hành động đẹp mang giá trị nhân văn sâu sắc, mà còn thể hiện trách nhiệm, trái tim và bản lĩnh của tuổi trẻ ngành Tài chính”.

Với những kết quả đạt được, chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026 tiếp tục khẳng định truyền thống tốt đẹp, tinh thần sẻ chia và cống hiến của cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Tài chính.

Một số hỉnh ảnh khác tại chương trình:

Lãnh đạo Vụ I - Bộ Tài chính (áo xanh - giữa) tham dự chương trình. Ảnh: Đức Thanh.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài (áo trắng - giữa) cùng đồng chí Nguyễn Thị Mai - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tài chính và đồng chí Nguyễn Hiếu Công - Bí thư Văn phòng Bộ tham gia hiến máu. Ảnh: Đức Thanh.

Đồng chí Phạm Hoàng Hà - Bí thư Chi đoàn Viện chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Bộ Tài chính tham gia hiến máu tại chương trình. Ảnh: Đức Thanh.