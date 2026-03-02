Hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận, áp dụng các nền tảng số, công nghệ mới

(TBTCO) - Các hợp tác xã sẽ được hỗ trợ tiếp cận, áp dụng nền tảng số, công nghệ mới, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể vừa ký Quyết định số 18/QĐ-BCĐQGKTTT ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo này. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 là hỗ trợ hợp tác xã (HTX) tiếp cận, áp dụng các nền tảng số, công nghệ mới, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ảnh minh họa.

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 20-NQ/TW); Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, phối hợp liên ngành, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt từ trung ương tới địa phương, kịp thời tham mưu, đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX và xác định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Kế hoạch đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để các bộ, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo và địa phương thực hiện.

Một là, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp về phát triển kinh tế tập thể, tăng cường vai trò, trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Hai là, đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW; Nghị quyết số 09/NQ-CP và các chương trình, kế hoạch thực hiện ở các bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo thống nhất, xuyên suốt trong toàn hệ thống chính trị.

Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế, chính sách về thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX; đẩy mạnh thông tin về hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp nhằm nâng cao nhận thức của người dân và toàn bộ hệ thống chính trị về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hỗ trợ, vận động người dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, HTX bền vững.

Bốn là, tiếp tục rà soát, tổng kết, đánh giá để đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX, nâng cao tính khả thi của hệ thống pháp luật phù hợp với năng lực tiếp cận của các HTX; tăng cường chuyển đổi số và cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh trong khu vực kinh tế tập thể, HTX; khen thưởng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, HTX kiểu mới, hoạt động hiệu quả cao, phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và khu vực.

Năm là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tập thể, HTX, hỗ trợ HTX tiếp cận, áp dụng các nền tảng số, công nghệ mới, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Sáu là, tăng cường liên kết, hợp tác và đối thoại phát triển kinh tế tập thể, HTX. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa HTX với doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác; tổ chức các diễn đàn nhằm tạo không gian đối thoại chính sách, giao lưu, kết nối giữa HTX với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tín dụng và các đối tác liên quan.