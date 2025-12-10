Tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận gói tín dụng xanh, ưu đãi

Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2025.

Kinh tế tập thể, hợp tác xã và doanh nghiệp lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 678/TB-VPCP ngày 9/12/2025 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) năm 2025.

Trong thời gian qua, kinh tế tập thể, HTX và doanh nghiệp đã có bước phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, cả nước có hơn 35.000 HTX với gần 6 triệu thành viên tham gia; 164 liên hiệp HTX với hơn 1.000 HTX thành viên; gần 66.000 tổ hợp tác với hơn 1 triệu thành viên; đồng thời có khoảng 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động (tăng 20% so với năm 2020); đã có khoảng 4.700 HTX tham gia liên kết chuỗi giá trị và 2.600 HTX ứng dụng công nghệ cao.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết hiệu quả cao giữa doanh nghiệp và hợp tác xã. Ảnh tư liệu.

Trên cả nước đã có gần 3.000 dự án, kế hoạch liên kết giữa HTX và doanh nghiệp trong nhiều ngành, lĩnh vực được phê duyệt, triển khai, đa dạng về hình thức liên kết. Hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp và HTX đã góp phần khơi thông những tiềm năng, phát triển thị trường ổn định, bền vững cho các sản phẩm chủ lực quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết hiệu quả cao.

Các dự án liên kết giữa HTX và doanh nghiệp bước đầu đã thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của xã hội. Giai đoạn 2018 - 2025, cả nước huy động được nguồn vốn trên 15.200 tỷ đồng thực hiện các dự án, kế hoạch liên kết, trong đó ngân sách nhà nước gần 3.200 tỷ đồng (khoảng 21%); vốn đối ứng của các doanh nghiệp, HTX và người dân khoảng 79%.

Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Cơ chế, chính sách hỗ trợ liên kết giữa HTX và doanh nghiệp chưa gắn với đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ; còn ít HTX và doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị. Đặc biệt, nguồn lực tài chính phục vụ cho thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết còn hạn chế. Phần lớn HTX có quy mô nhỏ, năng lực quản lý, sản xuất còn hạn chế.

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo mô hình xanh, số, tuần hoàn

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhận định, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Trong bối cảnh đó, cả nước đang nỗ lực để hoàn thành thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm, trong đó phấn đấu tăng trưởng trên 8% năm 2025 và phải đạt tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo; phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, sớm đạt mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Chính phủ luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển công bằng, bình đẳng và bền vững. - Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược nêu trên, cần phải xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; đặc biệt, phải phát huy và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của xã hội để thúc đẩy mạnh mẽ liên kết giữa HTX và doanh nghiệp nhằm lấp đầy các khoảng trống mà một mình khu vực kinh tế tư nhân hay kinh tế nhà nước không thể giải quyết và đáp ứng được.

Phát triển kinh tế tập thể, HTX theo mô hình xanh, số, tuần hoàn và thúc đẩy liên kết với các thành phần kinh tế vừa là yêu cầu thực tiễn khách quan, vừa là giải pháp mang tính chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội với phương châm: "Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - HTX là hạt nhân - Nông dân, người lao động là chủ thể - Nhà khoa học tư vấn, đồng hành - Tổ chức tín dụng hỗ trợ - Xây dựng liên kết bền vững, hiệu quả".

Tăng quy mô hỗ trợ từ ngân sách để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung ngay các quy định hiện hành không còn phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế tập thể, HTX trong bối cảnh mới.

Trong đó, khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn với những chính sách mang tính đột phá, nguồn lực đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; rà soát Nghị định số 113/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật HTX để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, thúc đẩy phát triển hiệu quả các HTX.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan đến phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn 2026 - 2030. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, nguồn lực tương xứng, trong đó tăng quy mô hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX trong thời gian tới. Xây dựng, triển khai ngay chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho các HTX trong năm 2026…

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu xây dựng cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX chủ trì các dự án liên kết chuỗi được tiếp cận các gói tín dụng thương mại, tín dụng xanh, tín dụng ưu đãi. Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng chương trình hỗ trợ các HTX trong công tác chuyển giao công nghệ.

Đẩy mạnh liên kết giữa HTX và doanh nghiệp

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng, phải phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện liên kết với HTX, đặc biệt trong việc hình thành các chuỗi sản xuất, cung ứng, đóng góp thiết thực trong phát triển kinh tế đất nước, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới (kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ…); tiên phong trong ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ mới, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Khu vực kinh tế tập thể, HTX phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, nâng cao năng lực quản trị, sản xuất, mở rộng hợp tác với các khu vực kinh tế khác, nhất là với doanh nghiệp; tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong nước, quốc tế, không ngừng nỗ lực tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, với tinh thần chia sẻ và hợp tác là nền tảng để xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Trong quá trình đó, cần phải coi HTX là đối tác kinh doanh bình đẳng, đẩy mạnh liên kết giữa HTX và doanh nghiệp không chỉ là một giải pháp kinh tế, mà còn là động lực nâng cao đời sống người dân, ổn định xã hội, phát triển kinh tế - xã hội bền vững; cần có tầm nhìn xa hơn, chiến lược hơn, hành động quyết liệt hơn để các khu vực kinh tế không vận hành một cách rời rạc, mà cùng hợp lực, phát triển nhanh, bền vững, hội tụ thành sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vươn xa trong kỷ nguyên mới.